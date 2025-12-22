Pronostici Hockey NHL WEEK 12: San Jose Sharks sorprendente miglior squadra su cui puntare. I Winnipeg Jets sono un disastro

Un altra settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL è andata in archivio, andiamo a fare il punto della situazione con gli aggiornamenti su quote, risultati, statistiche e scommesse con i Pronostici NHL week 12.

Pronostici NHL week 12: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove i Detroit Red Wings si confermano un pò sorprendentemente al comando con 45 punti, a +2 sui Montreal Canadiens mentre i Tampa Bay Lightning scivolano al 3° posto con 41 punti, raggiunti dai Boston Bruins, e quasi anche dai Florida Panthers, in ripresa con 40 punti con 7 vittorie nelle ultime 9, al pari con gli Ottawa Senators mentre a chiudere ci sono i Buffalo Sabres con 38 punti che si lasciano alle spalle i Toronto Maple Leafs molto deludenti e reduci da 3 nette sconfitte con 14 gol concessi.

In Metropolitan Division invece si confermano al comando i Carolina Hurricanes con 47 punti, a +4 dai Washington Capitals che hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite e sono a +1 dai NY Islanders che dopo un periodo ottimale si sono a loro volta raffreddati con 3 sconfitte in cui hanno messo insieme in tutto solo 5 gol. La classifica è sempre più corta visto che a 41 punti troviamo Philadelphia Flyers e i New Jersey Devils, a 40 abbiamo i NY Rangers e a 39 i Pittsburgh Penguins. Solo i Columbus Blue Jackets con 34 punti sembrano staccati ed inferiori.

In Western Conference la Central Division è sempre comandata dai Colorado Alavanche che con 59 punti sono anche i migliori di tutta la lega, e sono ancora imbattuti nei tempi regolamentari in casa (14-0-2). Gli Avalanche arrivano da 5 vittorie consecutive in cui hanno messo a segno un punteggio complessivo di 23-10 che parla da solo, un rendimento che rende vano anche l’ottima stagione che fin qui hanno disputato anche i Dallas Stars a 55 punti dopo le ultime 4 vittorie con 22 gol segnati. Bene pure i Minnesota Wild che con 49 punti sarebbero primi in tutte le altre division, ma nella competitiva Central si devono accontentare del 3° posto, ma anche loro si sono dovuti inchinare allo strapotere di Colorado, interrompendo una striscia di 7 vittorie consecutive proprio domenica, nel 1-5 interno contro gli Avs. Dopo c’è un baratro di 10 punti con gli Utah Mammoth a 39, i St.Louis Blues a 36 e i Nashville Predators in leggera ripresa, con un 5-2 nelle ultime 7 partite che li porta a 34 punti, e che gli permette di lasciarsi alle spalle i Winnipeg Jets, grande delusione di questa stagione (4 sconfitte di fila e 4-12 nelle ultime 16), e i Chicago Blackhawks che dopo aver dato segnali di ripresa in avvio stagionale, sono tornati a crollare in fondo alla classifica e dopo 5 sconfitte consecutive sono fermi a 32 punti, il peggior rendimento della NHL (assieme a Seattle).

E chiudiamo proprio in Pacific Division dove come anticipato abbiamo in fondo i Seattle Kraken che nel weekend hanno vinto, ma è stato solo il 2° successo nelle ultime 12 partite. Qui in testa abbiamo gli Anaheim Ducks che non vogliono mollare con 44 punti, 2 in più sui Vegas Golden Knights, ma 2 sono anche le partite in più giocate dalla squadra californiana rispetto a quella del Nevada, che è stata ripresa dagli Edmonton Oilers che come ogni anno ci mettono un pò a carburare, ma quando lo fanno sono una delle squadre più temibili, con McDavid (caldissimo a dicembre) e compagni che sono 7-3 nelle ultime 10 partite e di recente hanno battuto proprio Vegas in uno scontro diretto. Più indietro calano gli LA Kings fermi a 39 punti, a +2 sui San Jose Sharks mentre a 34 punti abbiamo i Calgary Flames e a 33 i Vancouver Canucks, davanti ai già citati Kraken che chiudono la classifica di questa division.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Sorpresa sorpresa, i San Jose Sharks sono al momento la miglior squadra su cui puntare con +9.46 unità di profitto, seguiti da Boston (+9.0U) ed Anaheim (+7.95U), ma salgono anche qui Dallas (+7.40U) e Minnesota (+7.13U). La peggior squadra su cui puntare è quella dei Winnipeg Jets che hanno bruciato -8.56 unità, ma sta deludendo molto a livello scommesse pure Vegas a -7.52U, poi arrivano St.Louis (-7.43U), Columbus (-7.27U e Toronto (-6.81U) approposito di delusioni.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Sono sempre i Colorado Avalanche @4.25 i grandi favoriti, che fanno il vuoto su Carolina Hurricanes e Tampa Bay Lightning entrambe @8.50, poi si sale in doppia cifra con Vegas e Florida @10 e con Edmonton che risale anche qui @11 volte la posta, lasciandosi alle spalle Dallas @12 e Washington @17. In seconda fascia attenzione a Minnesota @26, e anche a New Jersey @26 che si sta riprendendo dopo un periodo negativo.