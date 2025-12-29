Articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, andiamo a fare il punto della situazione con gli aggiornamenti su quote, risultati, statistiche e scommesse con i Pronostici NHL week 13.

Pronostici NHL week 13: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove sono sempre al comando i Detroit Red Wings con 49 punti. Periodo di rinascita per le franchigie di Detroit che anche con i Pistons comandano l’Eastern Conference, dopo tante stagioni deludenti. Tornando alla NHL, al 2° posto resistono i Tampa Bay Lightning con 47 punti, ma anche 2 partite giocate in meno rispetto a Detroit, come i Montreal Canadiens al 3° posto con 46 punti. In rilancio e in risalita i Florida Panthers con 42 punti, al pari con i Buffalo Sabres. In calo Ottawa Senators e Boston Bruins (5 sconfitte di fila con 24 gol subiti) entrambi con 41 punti, per non parlare dei Toronto Maple Leafs che sono ancora ultimi con 40 punti, ma la classifica di Atlantic rimane cortissima e basta uno swing positivo per risalire ai primi posti.

Si confermano in testa alla Metropolitan Division anche i Carolina Hurricanes, anche loro con 49 punti, ma in questo caso sono i leader ad aver giocato 2 partite in meno rispetto ai primi inseguitori, i NY Islanders che iniziano la 13° settimana di regular season con 46 punti, a +1 dalla coppia formata da Philadelphia Flyers e Washington Capitals. I New Jersey Devils sono fermi a 42 punti dopo le ultime 3 sconfitte, agganciati dai NY Rangers che però hanno giocato 2 partite in più rispetto a NJ e rimangono troppo altalenanti e negativi in casa (5-10-3). In fondo alla classifica i Pittsburgh Penguins con 41 punti e poi i Columbus Blue Jackets più staccati a 38.

Passiamo in Western Conference con la Central Division ovviamente sempre in mano ai Colorado Avalanche che con 63 punti continuano il loro avvio stagionale storico, con sole 2 sconfitte nei tempi regolamentari al momento, entrambe in trasferta (13-2-5) mentre in casa sono quasi perfetti conn un record di 15-0-2. Colorado inizia la nuova settimana sulla scia di una striscia da 7 vittorie consecutive e non basta nemmeno lo sforzo dei Dallas Stars che con 57 punti sarebbero nettamente primi in qualsiasi division che non sia proprio la Central. Dallas non ha passato un gran Natale, prima battuta a Detroit 3-4 OT e poi anche in casa contro i Blackhawks 3-4 SO. Anche i Minnesota Wild, qui terzi, sarebbero primi in qualsiasi altra division con i loro 52 punti, poi lo stacco è totale con gli Utah Mammoth 4° con solo 39 punti, seguiti da St.Louis Blues a 38 e Nashville Predators a 36. Chiudono la classifica i Chicago Blackhawks, ma anche i deludenti Winnipeg Jets entrambi con 34 punti.

Chiudiamo in Pacific Division dove, come prevedibile, gli Anaheim Ducks perdono il primato dopo 6 sconfitte nelle ultime 8 partite, e con 44 punti sono a -1 dalla capolista Vegas Golden Knights, ma sono stati anche agganciati dagli Edmonton Oilers di Connor McDavid in ripresa. Perdono terreno gli LA Kings con 41 punti, ottimi in trasferta (11-4-5), ma ancora troppo negativi in casa (5-8-4). Chiudono i San Jose Sharks con 39 punti, i Seattle Kraken a 38, i Calgary Flames a 36 e i Vancouver Canucks che con 33 punti sono al momento la peggior squadra di tutta la lega, reduce da 2 sconfitte e nelle ultime 3 la difesa ha subito ben 15 gol.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Pur perdenti in 3 delle ultime 4 partite, i San Jose Sharks rimangono la miglior squadra NHL su cui puntare con un record negativo di 18-20 complessivo, ma grazie alle quote da underdogs gli Sharks sono a +9.68 unità di profitto, staccando un altra squadra in calo, gli Islanders a +7.44U mentre sono in forte crescita anche qui i Wild con +7.07U.

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Winnipeg Jets con -9.56 unità bruciate, ma stanno deludendo molto anche i Golden Knights, penultimi con -8.01U. Completano la flop-5 i Blues (-7.51U), gli Oilers (-6.63U) e i Mammoth (-6.33U).

Colorado straordinaria, ha sia il miglior attacco che la miglior difesa della NHL mentre nessun power play ha l’efficacia degli Oilers che segnano nel 34.6% dei casi in cui si trovano in superiorità numerica.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Cala leggermente, ma cala ancora la quota per la vittoria finale degli Avalanche @4.20 che continuano a fare il vuoto alle loro spalle, con Lightning e Hurricanes, entrambe @8.50, che rimangono le prime avversarie, ma ci sono anche i Golden Knights @9.50 e continuano a risalire i Panthers @10 a caccia del tris mentre Oilers @11 e Stars @13 sono ancora un pò snobbati rispetto ai primi della classe.