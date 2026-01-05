Articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, andiamo a fare il punto della situazione con gli aggiornamenti su quote, risultati, statistiche e scommesse con i Pronostici NHL week 14.

Pronostici NHL week 14: classifiche hockey

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove i Tampa Bay Lightning con 53 punti si prendono il primato sui Montreal Canadiens e i Detroit Red Wings dietro a 52 punti, ma con rispettivamente 1 e 2 partite giocate in più rispetto ai Bolts che hanno vinto le ultime 7 partite segnando la bellezza di 35 gol in questo parziale. Piangono invece i Toronto Maple Leafs, sempre ultimi con 45 punti e per i canadesi pesa il rendimento esterno di 5-10-2, il peggiore dell’intera lega.

Passiamo alla Metropolitan Division dove invece si confermano in testa i Carolina Hurricanes con 53 punti, ma dietro c’è qualche cambiamento con i NY Islanders al 2° posto con 50 punti, poi arrivano Philadelphia Flyers e Pittsburgh Penguins con 49 punti a testa. I Penguins sono reduci da 5 vittorie di fila con 25 gol segnati dall’attacco di Crosby e compagni. Calano i Washington Capitals fermi a 48 punti, dopo sole 3 vittorie in 12 partite, così come i New Jersey Devils che con 46 punti ora hanno alle spalle solo NY Rangers (45) e Columbus Blue Jackets (43).

Passiamo in Western Conference e ovviamente in Central Division non ci sono variazioni con i Colorado Avalanche che dominano con 69 punti, non hanno ancora perso nei tempi regolamentari in casa (17-0-2), un rendimento incredibile per una squadra che vanta sia il miglior attacco che la miglior difesa NHL, e stacca di ben 11 punti i comunque ottimi Dallas Stars a 58 che però hanno rallentato con 5 sconfitte di fila, e sono stati agganciati dai Minnesota Wild. Dopo c’è un salto netto con i Nashville Predators e i St.Louis Blues a 42 punti. Ultimi sempre i deludenti Winnipeg Jets, che sono passati da vincere la President Cup come miglior rendimento in regular season lo scorso anno, ad avere il peggior rendimento di tutta la lega con appena 34 punti con 9 sconfitte di fila e 1 sola vittoria nelle ultime 13.

Chiudiamo con la combattuta Pacific Division dove gli Anaheim Ducks, sorprendenti nella prima parte di stagione, sono in calo al 2° posto con 45 punti, ma sempre a -1 dal duo di testa: Vegas Golden Knights ed Edmonton Oilers entrambe con 46 punti, ma che non stanno trovando la giusta costanza, inoltre gli Oilers hanno giocato due partite in più di Vegas. Più indietro i Seattle Kraken in un ottimo momento con 6-1 nelle ultime 7 partite per 43 punti, gli stessi di LA Kings e San Jose Sharks mentre a chiudere ci sono sempre Calgary Flames con 40 punti e soprattutto Vancouver Canucks fermi a 37 punti dopo 3 sconfitte di fila e 1-5 nelle ultime 6.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Segnaliamo subito che il 2026 si è aperto con tantissimi gol in NHL: nell’ultima settimana si sono registrati il 59.3% di match da Over contro il 40.7% di Under.

I San Jose Sharks con +12.64 unità di profitto dominano le classifiche come miglior squadra nei rendimenti delle scommesse, staccando nettamente i Boston Bruins (+7.48U) che stanno faticando in questa stagione, ma non a livello scommesse. Sul podio anche i Minnesota Wild (+6.52U) in forte risalita anche qui.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Winnipeg Jets che hanno bruciato qualcosa come -13.58 unità. Malissimo anche i Vegas Golden Knights con -12.20U, poi si scende leggermente con gli Oilers, comunque negativi con -7.9U, peggio anche di Canucks (-7.82U) e Kings (-7.62U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Chi può fermare Colorado @3.50? Secondo le stime dei bookmakers i Lightning @8.50 si stanno proponendo come alternativa e contender da Est, ma la corsa verso la Stanley Cup è ancora lunga.