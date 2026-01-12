Articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, andiamo a fare il punto della situazione con gli aggiornamenti su quote, risultati, statistiche e scommesse con i Pronostici NHL week 15.

Pronostici NHL week 15: classifiche hockey su ghiaccio

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference dalla Atlantic Division dove tornano al comando i Detroit Red Wings con 58 punti, a +1 sui Tampa Bay Lightning, ma con ben 3 partite giocate in più. In 3° posizione di confermano i Montreal Canadiens con 56 punti, poi c’è uno stacco con Buffalo Sabres e Boston Bruins entrambi a 52 punti. Piccoli segnali di ripresa dai Toronto Maple Leafs con 3 vittorie di fila che portano i canadesi a 51 punti, anche davanti ai bi-campioni, i Florida Panthers a 49, penultimi con solo gli Ottawa Senators dietro con 45 punti, un Ottawa in crollo totale dopo le ultime 4 sconfitte con risultato totale di 8-19.

Passiamo Metropolitan Division, e qui invece i Carolina Hurricanes con 59 punti si confermano al vertice, a +4 sui New York Islanders, con le stesse partite giocate (45). Carolina arriva da una settimana da 4 vittorie consecutive mentre gli Islanders si confermano con un buon 6-3 nelle ultime 9 partite. Al 3° posto i Philadelphia Flyers a 52 punti, assieme ai Washington Capitals mentre a 51 troviamo i Pittsburgh Penguins, prima del trio di chiusura con i New Jersey Devils e i New York Rangers, entrambe a 46 punti, che proprio non riescono a riprendersi in questa stagione. New Jersey è reduce da 4 sconfitte con punteggio aggregato di 5-20, compreso lo 0-9 clamoroso a NYI, mentre i Rangers hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite. Chiudono i Colombus Blue Jackets con 45 punti.

Passiamo in Western Conference, con la Central Division sempre in mano ai Colorado Avalanche che volano con 73 punti, e anche questa settimana dobbiamo segnalare che gli Avs non hanno ancora perso nei tempi regolamentari in casa quest’anno (19-0-2). Dietro da debita distanza, con 61 punti a testa, troviamo i Dallas Stars che però sono in affanno con 1-6 nelle ultime 7 partite, e i Minnesota Wild, anche loro un pò altalenanti di recente (2-4 nelle ultime 6), dopo un periodo di forte ripresa. Lo stacco tra queste tre e il resto della division è clamoroso visto che al 4° posto troviamo gli Utah Mammoth con 48 punti, seguiti dai Nashville Predators con 46, e segnali di ripresa anche dai Chicago Blackhawks che con 45 punti (5-1 nelle ultime 6), lasciano sul fondo St.Louis Blues a 42 punti e soprattutto gli irriconoscibili Winnipeg Jets fermi a 39 punti, anche se dopo 11 sconfitte consecutive si sono ripresi con le ultime 2 vittorie interne su Kings e Devils in cui Winnipeg ha segnato 9 gol.

Chiudiamo in Central Division dove i Vegas Golden Knights con 54 punti si sono ripresi un po di margine, con 4 vittorie di fila in cui hanno segnato 20 gol. Al 2° posto gli Edmonton Oilers a 51 punti e poi c’è uno stacco con i San Jose Sharks risaliti a 49 punti con 6 vittorie nelle ultime 8. A quota 48 punti troviamo Seattle Kraken e gli LA Kings. Sprofondano, come avevamo ipotizzato e previsto qualche settimana fa, gli Anaheim Ducks fermi a 45 punti, passati in poco tempo dal 1° al 6° posto, con i californiani reduci da 9 sconfitte consecutive, che hanno vinto 1 sola partita nelle ultime 12. In fondo i Calgary Flames con 42 punti e soprattutto i Vancouver Canucks che con 37 punti rimangono la peggior squadra di tutta la NHL, sono 1-8 nelle ultime 9, con una striscia attiva di 6 sconfitte consecutive con risultato aggregato di 12-28.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Sono sempre i San Jose Sharks i migliori come rendimento nelle scommesse, con un +13.66 unità, nettamente meglio rispetto a tutti visto che qui in 2° posizione abbiamo i Boston Bruins a +9.12U e in 3° posizione i NY Islanders (+8.27U). I Winnipeg Jets sono i peggiori con -15.43 unità bruciate, male anche i St.Louis Blues a -10.59U con perdite in doppia cifra, poi arrivano i Vancouver Canucks con -9.78U, ma male anche Vegas a -9.37U.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Colorado domina come sempre su Tampa Bay, Carolina e Vegas. Al momento Florida sta andando male, ma rimane tra le contender per il tris, meglio anche di Edmonton e Dallas.