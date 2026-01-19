Pronostici Hockey NHL WEEK 16: momento positivo per i Bruins, bene anche Vegas. Rara doppia sconfitta per gli Avalanche

Pronostici NHL week 16
Pronostici NHL
di
19 Gennaio 2026

Vediamo l’articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, con classifiche, statistiche e quote antepost. In una stagione di alti e bassi siamo in un momento posivbito per i Bruins con 6 vittorie di fila, ma ancora meglio fanno i Vegas Golden Knights con 7 vittorie consecutive. Doppio ko interno per gli Avalanche che si riscoprono umani. Pronostici NHL week 16.

Pronostici NHL week 16: classifiche hockey su ghiaccio

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference, iniziando dalla Atlantic Division dove continua il testa a testa con i Tampa Bay Lightning che tornano alla pari con i Detroit Red Wings, con 64 punti a testa, anche se Detroit ha giocato 3 partite in più rispetto ai Bolts. A -3 dal duo di testa ci sono i Montreal Canadiens, e provano a risalire anche i Boston Bruins ora a 58 punti dopo 6 vittorie di fila (8-1 nelle ultime 9). Un annata di alti e bassi per Boston che al momento si torna a mettere alle spalle Buffalo Sabres (57) e Toronto Maple Leafs (56). Niente da fare per i Florida Panthers che rimangono a 53, nonostante stiano tornando gli infortunati eccellenti del pre-stagione. Crollano all’ultimo posto gli Ottawa Senators (2-6 nelle ultime 8 e 51 punti).

Passiamo in Metropolitan Division dove invece i Carolina Hurricanes si confermano al comando con 64 punti, a +7 dai NY Islanders un pò in calo e quasi agganciati dai Pittsburgh Penguins a 55 punti, anche se Crosby e compagni arrivano da una settimana deludente e hanno portato a casa 1 sola vittoria nelle ultime 5 partite. Pittsburgh mantiene comunque un punto di vantaggio sui Washington Capitals al 4° posto dopi un 3-6 nelle ultime 9 partite. In calo anche i Philadelphia Flyers reduci da 6 sconfitte consecutive (ben 29 gol incassati nelle ultime 5). Risalgono con 51 punti i Columbus Blue Jackets reduci da 4 vittorie di fila, che lasciano sul fondo i deludenti New Jersey Devils con 50 punti e i NY Rangers che con 48 punti sono al momento la peggior squadra di tutta l’Eastern Conference, con la squadra della Grande Mela che ha vinto solo 2 delle ultime 10 partite, e mantiene un tremendo 5-13-4 di record interno al Madison Square Garden.

Passiamo in Western Conference con la Central Division sempre in mano ai Colorado Avalanche che con 74 punti rimangono i migliori della lega, anche se arrivano da una settimana di calo con 2 sconfitte consecutive in casa, il 3-4 OT contro i Maple Leafs, e il clamoroso 3-7 contro i Predators, che è stata la prima sconfitta interna nei tempi regolamentari quest’anno per gli Avs! Sempre staccati i Dallas Stars e i Minnesota Wild, appaiati a 63 punti in 49 partite anche se Dallas arriva da 3 sconfitte in cui ha sempre segnato solo 1 gol mentre dopo 3 sconfitte Minnesota si è ripresa nel fine settimana col comunque sofferto 5-4 OT a Buffalo. Indietro tutte le altre, con gli Utah Mammoth al 4° posto, prima delle “normali” con 54 punti, a +4 dai Nashville Predators e a chiudere ci sono St.Louis Blues a 46 punti, Chicago Blackhawks a 45 e ancora Winnipeg Jets in fondo con 44 punti anche se la squadra è in ripresa con 4 vittorie consecutive prima del 3-4 OT contro Toronto sabato scorso.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vegas Golden Knights al comando con 60 punti in 47 partite, a +2 sugli Edmonton Oilers che hanno giocato 50 partite. Vegas on fire con 7 vittorie consecutive, Edmonton che ha vinto 2 partite in back to back nel fine settimana, segnando 11 gol e concedendone 0 a St.Louis e ai Vancouver Canucks che continuano il loro anno orribile e al momento con soli 37 punti sono la peggior squadra di tutta la NHL, hanno perso 10 partite di fila (1-12 nelle ultime 13). Tornando ai piani alti, i Seattle Kraken sono al 3° posto con 51 punti nonostante 1 sola vittoria nelle ultime 6, agganciati dai San Jose Sharks (4-2 nelle ultime 6) e qui ci sono anche gli Anaheim Ducks che si sono rilanciati con 3 vittorie di fila, le ultime 2 in back to back (in casa e fuori) contro gli LA Kings che troviamo in questo poker di 4 formazioni a 51 punti. Chiudiamo con i Calgary Flames che sono saliti a 46 punti dopo le ultime 2 vittorie.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Non cambiano le migliori squadre come rendimento nelle scommesse NHL, con i San Jose Sharks (+14.04 unità) sempre davanti ai Boston Bruins (+11.24U), uniche due squadre in doppia cifra, mentre al 3° posto sale Detroit che si lascia alle spalle i NY Islanders.

Al contrario la peggior squadra su cui puntare è quella dei Vancouver Canucks che hanno bruciato -13.78 unità, lo stesso identico rendimento dei Winnipeg Jets. Crollano con un passivo in doppia cifra anche gli LA Kings (-11.90) e sono in discesa anche qui gli Ottawa Senators (-9.04U). Completano la flop-5 i NY Rangers (-8.67U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Sono sempre i Colorado Avalanche al comando secondo i bookmakers, con i Tampa Bay Lightning primi avversari, ma molto staccati.