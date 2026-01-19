Vediamo l’articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, con classifiche, statistiche e quote antepost. In una stagione di alti e bassi siamo in un momento posivbito per i Bruins con 6 vittorie di fila, ma ancora meglio fanno i Vegas Golden Knights con 7 vittorie consecutive. Doppio ko interno per gli Avalanche che si riscoprono umani. Pronostici NHL week 16.

Pronostici NHL week 16: classifiche hockey su ghiaccio

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference, iniziando dalla Atlantic Division dove continua il testa a testa con i Tampa Bay Lightning che tornano alla pari con i Detroit Red Wings, con 64 punti a testa, anche se Detroit ha giocato 3 partite in più rispetto ai Bolts. A -3 dal duo di testa ci sono i Montreal Canadiens, e provano a risalire anche i Boston Bruins ora a 58 punti dopo 6 vittorie di fila (8-1 nelle ultime 9). Un annata di alti e bassi per Boston che al momento si torna a mettere alle spalle Buffalo Sabres (57) e Toronto Maple Leafs (56). Niente da fare per i Florida Panthers che rimangono a 53, nonostante stiano tornando gli infortunati eccellenti del pre-stagione. Crollano all’ultimo posto gli Ottawa Senators (2-6 nelle ultime 8 e 51 punti).

Passiamo in Metropolitan Division dove invece i Carolina Hurricanes si confermano al comando con 64 punti, a +7 dai NY Islanders un pò in calo e quasi agganciati dai Pittsburgh Penguins a 55 punti, anche se Crosby e compagni arrivano da una settimana deludente e hanno portato a casa 1 sola vittoria nelle ultime 5 partite. Pittsburgh mantiene comunque un punto di vantaggio sui Washington Capitals al 4° posto dopi un 3-6 nelle ultime 9 partite. In calo anche i Philadelphia Flyers reduci da 6 sconfitte consecutive (ben 29 gol incassati nelle ultime 5). Risalgono con 51 punti i Columbus Blue Jackets reduci da 4 vittorie di fila, che lasciano sul fondo i deludenti New Jersey Devils con 50 punti e i NY Rangers che con 48 punti sono al momento la peggior squadra di tutta l’Eastern Conference, con la squadra della Grande Mela che ha vinto solo 2 delle ultime 10 partite, e mantiene un tremendo 5-13-4 di record interno al Madison Square Garden.

Passiamo in Western Conference con la Central Division sempre in mano ai Colorado Avalanche che con 74 punti rimangono i migliori della lega, anche se arrivano da una settimana di calo con 2 sconfitte consecutive in casa, il 3-4 OT contro i Maple Leafs, e il clamoroso 3-7 contro i Predators, che è stata la prima sconfitta interna nei tempi regolamentari quest’anno per gli Avs! Sempre staccati i Dallas Stars e i Minnesota Wild, appaiati a 63 punti in 49 partite anche se Dallas arriva da 3 sconfitte in cui ha sempre segnato solo 1 gol mentre dopo 3 sconfitte Minnesota si è ripresa nel fine settimana col comunque sofferto 5-4 OT a Buffalo. Indietro tutte le altre, con gli Utah Mammoth al 4° posto, prima delle “normali” con 54 punti, a +4 dai Nashville Predators e a chiudere ci sono St.Louis Blues a 46 punti, Chicago Blackhawks a 45 e ancora Winnipeg Jets in fondo con 44 punti anche se la squadra è in ripresa con 4 vittorie consecutive prima del 3-4 OT contro Toronto sabato scorso.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vegas Golden Knights al comando con 60 punti in 47 partite, a +2 sugli Edmonton Oilers che hanno giocato 50 partite. Vegas on fire con 7 vittorie consecutive, Edmonton che ha vinto 2 partite in back to back nel fine settimana, segnando 11 gol e concedendone 0 a St.Louis e ai Vancouver Canucks che continuano il loro anno orribile e al momento con soli 37 punti sono la peggior squadra di tutta la NHL, hanno perso 10 partite di fila (1-12 nelle ultime 13). Tornando ai piani alti, i Seattle Kraken sono al 3° posto con 51 punti nonostante 1 sola vittoria nelle ultime 6, agganciati dai San Jose Sharks (4-2 nelle ultime 6) e qui ci sono anche gli Anaheim Ducks che si sono rilanciati con 3 vittorie di fila, le ultime 2 in back to back (in casa e fuori) contro gli LA Kings che troviamo in questo poker di 4 formazioni a 51 punti. Chiudiamo con i Calgary Flames che sono saliti a 46 punti dopo le ultime 2 vittorie.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Non cambiano le migliori squadre come rendimento nelle scommesse NHL, con i San Jose Sharks (+14.04 unità) sempre davanti ai Boston Bruins (+11.24U), uniche due squadre in doppia cifra, mentre al 3° posto sale Detroit che si lascia alle spalle i NY Islanders.

Al contrario la peggior squadra su cui puntare è quella dei Vancouver Canucks che hanno bruciato -13.78 unità, lo stesso identico rendimento dei Winnipeg Jets. Crollano con un passivo in doppia cifra anche gli LA Kings (-11.90) e sono in discesa anche qui gli Ottawa Senators (-9.04U). Completano la flop-5 i NY Rangers (-8.67U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Sono sempre i Colorado Avalanche al comando secondo i bookmakers, con i Tampa Bay Lightning primi avversari, ma molto staccati.