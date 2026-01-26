Pronostici Hockey NHL WEEK 17: disastro NY Rangers e Vancouver Canucks. Gli Anaheim Ducks si rimettono in moto

Vediamo l’articolo di aggiornamento settimanale sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, con classifiche, statistiche e quote antepost. Continua la pessima stagione dei Rangers, anche se i peggiori sono sempre i Canucks. Intanto si rimettono in moto i Ducks che aprono la nuova settimana con una striscia di 7 vittorie consecutive. Pronostici NHL week 17.

Pronostici NHL week 17: classifiche hockey su ghiaccio

Apriamo il report settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le classifiche e con l’Eastern Conference, iniziando dalla Atlantic Division dove abbiamo sempre i Detroit Red Wings al comando con 69 punti, a +1 sui Tampa Bay Lightning, ma Detroit ha giocato anche 3 partite in più rispetto a Tampa. In 3° posizione, staccati con 63 punti, crescono comunque i Buffalo Sabres, reduci da 3 belle vittorie consecutive in trasferta, tra cui un successo sui Montréal Canadiens che sono al 4° posto sempre a 63 punti e a 62 ci sono i Boston Bruins che continuano il loro momento di up con 8-1 nelle ultime 9 partite, un rendimento che gli permette di lasciarsi alle spalle Florida Panthers e Toronto Maple Leafs, molto deludenti. Ultimi gli Ottawa Senators che arrivano dal 7-1 su Vegas, ma sono in crollo con 8 sconfitte nelle precedenti 11 prestazioni.

In Metropolitan Division abbiamo sempre i Carolina Hurricanes al comando con 69 punti, grazie a 4 vittorie nelle ultime 5 con un punteggio aggregato di 22-8, perdendo solo ai rigori contro i Blackhawks. In 2° posizione rimangono staccati con 63 punti i Pittsburgh Penguins che stanno andando comunque meglio del previsto in questa stagione e sono reduci da 4 vittorie di fila, tenendosi alle spalle i NY Islanders a 59 punti dopo le ultime 2 pesanti sconfitte, poi arriva la coppia formata da Philadelphia Flyers e Washington Capitals, entrambi a 57 punti. Provano a rialzarsi i New Jersey Devils con un 5-2 nelle ultime 7 partite, 56 punti, uno in più sui Columbus Blue Jackets mentre i NY Rangers sono un disastro, hanno perso le ultime 3 partite e sono 1-8 nelle ultime 9 e con 48 punti sono i peggiori a Est.

Passiamo in Western Conference con la Central Division dominata dai Colorado Avalanche che hanno 79 punti anche se ultimamente non sono più invincibili con 2-4 nelle ultime 6 partite e sono arrivate anche le prime 2 sconfitte stagionali in casa nei tempi regolamentari! Il rendimento degli Avs rimane comunque impressionante, e gli permette di rimanere la miglior squadra di tutta la lega, oltre ad avere un vantaggio di 11 punti (con 3 partite in meno) rispetto ai Minnesota Wild, 2° in Central, scavalcando anche i Dallas Stars che sono 2-4 nelle ultime 6. Stacco netto con gli Utah Mammoth al 4° posto con 58 punti, poi si scende ulteriormente con i Nashville Predators a 52 punti e i Chicago Blackhawks con 50 che lasciano all’ultimo posto i Winnipeg Jets e i St.Louis Blues con 47 punti a testa.

Infine la Pacific Division con i Vegas Golden Knights al comando con 62 punti, a +2 (con 2 partite in meno) sugli Edmonton Oilers. In terza posizione troviamo gli Anaheim Ducks che reggono con 59 punti e si sono rimessi in moto con 7 vittorie consecutive di recente. Con 55 punti (ma sole 50 partite giocate) troviamo i San Jose Sharks, alla pari con gli LA Kings (anche loro 50 partite) e con i Seattle Kraken (51 partite giocate). Chiudono i Calgary Flames con 48 punti e i Vancouver Canucks che con 38 punti si confermano la peggior squadra di tutta la lega, con un tremendo rendimento interno (5-16-3). I Canucks hanno vinto solo 1 delle ultime 14 partite.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

I San Jose Sharks sono sempre la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +15.38 unità di profitto, seguiti dai Boston Bruins con +12.50U, uniche due squadre in doppia cifra di profitto visto che poi arrivano i Detroit Red Wings a +9.14U. Al contrario i Vancouver Canucks sono in fondo anche qui, come peggior squadra su cui puntare con -15.51 unità, ma vanno malissimo anche i Jets (-15.41U), i Rangers (-11.60U), i Blues (-11.43U) e i Kings (-10.54U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Non cambia la squadra al vertice, i Colorado Avalanche @3.50, ma i Tampa Bay Lightning @6.50 si iniziano ad avvicinare, poi troviamo Hurricanes @8.50 e Golden Knights @9.50, mentre con gli Oilers si sale in doppia cifra @11 volte la posta.