Articolo settimanale del lunedì che fa il punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, con gli aggiornamenti di classifiche, risultati, statistiche e anche le quote antepost per la vittoria della Stanley Cup. Pronostici NHL week 18.

Pronostici NHL week 18: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division controllata dai Tampa Bay Lightning che con 74 punti staccano i Detroit Red Wings a 70. I Bolts hanno perso solo 2 delle ultime 19 partite. Nonn cambiano passo i Florida Panthers che arrivano da 3 sconfitte di fila e sono ultimi con 59 punti, assieme ad Ottawa Senators e Toronto Maple Leafs, una stagione finora davvero deludente per i bi-campioni della Stanley Cup.

In Metropolitan Division i Carolina Hurricanes (anche loro con 74 punti ma con 2 partite in più di Tampa per il primato a Est) mantengono il comando con 74 punti grazie a 6 vittorie nelle ultime 8, a +7 dai Pittsburgh Penguins che non mollano con 6 vittorie di fila e hanno segnato 6 gol in 4 di queste partite! Crosby e compagni hanno così superato i New York Islanders a 65 punti mentre piange l’altra squadra della Grande Mela, i New York Rangers che con soli 50 punti sono la peggior squadra di Eastern Conference e hanno vinto solo 3 delle ultime 17 partite. Molto male anche i New Jersey Devils penultimi a 58 punti, come i Philadelphia Flyers.

In Western Conference abbiamo sempre i Colorado Avalanche al comando della Central Division, e con 81 punti sono anche la miglior squadra della NHL, nonostante Colorado sia tornato con i piedi per terra dopo un avvio stagionale impressionante. MacKinnon e compagni arrivano dal 5-0 a Detroit, ma prima 6 sconfitte in 8 partite. Gli Avs mantengono comunque un vantaggio di 7 punti (con 3 partite giocate in meno) rispetto ai Minnesota Wild che continuano la corsa con i Dallas Stars al 2° posto. 1 sola vittoria nelle ultime 6 lasciano sul fondo i St.Louis Blues con 49 punti, 2 in meno anche di Winnipeg Jets e Chicago Blackhawks.

Infine la Pacific Division che è un testa a testa alla pari tra Vegas Golden Knights ed Edmonton Oilers appaiate a 64 punti, anche se Vegas ha giocato una partita in meno rispetto a McDavid e soci, ma è un momento negativo per i Golden Knights reduci da 5 sconfitte di fila (1-7 nelle ultime 8) mentre Edmonton ha interrotto una serie di 3 vittorie col pesante 3-7 di sabato in casa contro i Wild. Il ruolo di terzo incomodo lo mantengono gli Anaheim Ducks, agganciati però a 61 punti dai Seattle Kraken che hanno vinto le ultime 4 partite. Qui sono sempre i Vancouver Canucks ultimi e con 42 punti parliamo del peggior rendimento di tutta la lega, vincitori solo in 2 delle ultime 17 partite.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Vediamo le statistiche nei rendimenti delle scommesse, e i San Jose Sharks qui rimangono i migliori con +14.59 unità di profitto grazie ad un record di 27-26 che ha visto SJ giocare spesso da underdogs con quote da sfavorita per oltre la pari. Inseguono i Boston Bruins secondi con +12.02U, dopo di che c’è un gap con i Buffalo Sabres terzi a +7.94U. Anche qui i Vancouver Canucks sono i peggiori con -16.21 unità bruciate, ma stanno facendo perdere gli scommettitori con passivi in doppia cifra anche: Winnipeg (-14.11U), Vegas (-13.81U), NY Rangers (-13.54U), St.Louis (-12.17U) ed LA Kings (-10.64U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. C’è sempre Colorado davanti a tutti, ma Tampa Bay rimane li e in questo momento i Bolts stanno giocando anche meglio e vincendo più degli Avalanche.