Articolo di aggiornamento settimanale sulla stagione di Hockey su Ghiaccio NHL e approfittiamo della lunga pausa per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che ovviamente ha interrotto la regular season del campionato di Hockey più importante al mondo. Pronostici NHL week 19.

Pronostici NHL week 19: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division in questo periodo di pausa per i Giochi Olimpici (si tornerà sul ghiaccio della NHL solo il 25 febbraio). Partiamo con le classifiche dalla Eastern Conference, e come al solito dalla Atlantic Division dove i Tampa Bay Lightning sono sempre più lanciati con 78 punti, a +6 (con due partite in meno) sui Detroit Red Wings e sui Montreal Canadiens mentre in una classifica corta i Buffalo Sabres risalgono al 4° posto con 70 punti, superando i Boston Bruins a 69. 5 vittorie nelle ultime 6 per gli Ottawa Senators che rimangono però penultimi e staccati con 63 punti al pari dei Toronto Maple Leafs, e avanti ai bi campioni, i Florida Panthers che con 61 punti sono desolatamente ultimi e non riescono a cambiare passo, anzi arrivano alla pausa olimpica con 5 sconfitte nelle ultime 6. Tornando ai leader, i Bolts sono arrivati alla pausa con 5 vittorie di fila che portano Tampa ad un record di 19-2 nelle ultime 21 partite (a punti in 20 partite su 21!!!).

In Metropolitan Division un altra settimana con i Carolina Hurricanes al comando con 78 punti, a +8 dai primi inseguitori, i Pittsburgh Penguins che si lasciano alle spalle i NY Islanders, nonostante abbiano giocato 2 partite in meno di NYI. Solo 4 ko nelle ultime 16 partite di Carolina. Si sono rilanciati anche i Columbus Blue Jackets con 7 vittorie di fila (11-1 nelle ultime 12) e con 65 punti sono pari ai Washington Capitals che però hanno giocato 3 partite in più rispetto a CLB. Momento difficile per i Philadelphia Flyers che sono contenti della sosta visto che hanno vinto solo 3 delle ultime 15 partite e sono fermi a 61 punti. Chiudono sempre le grandi delusioni, i New Jersey Devils a 58 punti e i New York Rangers che con 50 punti sono la peggior squadra a Est e che hanno vinto solo 3 delle ultime 18 partite.

Passiamo in Western Conference con la Central Division dove si segnalano i Colorado Avalanche con 83 punti rimangono i migliori (di tutta la NHL), ma dopo una prima parte stagionale da record, hanno rallentato parecchio (4-7 nelle ultime 11), mentre i Minnesota Wild no (5 vittorie di fila prima della pausa) e si avvicinano a 78 punti (ma con 3 partite giocate in più rispetto agli Avs). Inseguono anche i Dallas Stars a 77 punti (6 vittorie di fila), poi il salto con la 4° è ampio visto che poi arrivano gli Utah Mammoth con 64 punti, poi c’è un ulteriore stacco con i Nashville Predators a 59. Chiudono Chicago Blackhawks, Winnipeg Jets e i St.Louis Blues crollati con un 1-8 nelle ultime 9.

Chiudiamo nella combattuta Pacific Division, con i Vegas Golden Knights al comando con 68 punti che provano una mini accelerata con 2 vittorie importanti contro avversari divisionali, a chiudere la preoccupante serie di 5 sconfitte consecutive che avevano fatto riavvicinare gli Edmonton Oilers, che però si confermano troppo altalenanti, e dopo 3 vittorie hanno subito 6 sconfitte, ma la difesa preoccupa con 34 gol subiti nelle ultime 7. Connor McDavid e compagni sono 2° a 64 punti, ma devono guardarsi alle spalle con Seattle Kraken e Anaheim Ducks entrambi a 63 punti ed entrambe in forma (Seattle è 5-1 nelle ultime 6 partite, Anaheim 9-2 nelle ultime 11), poi arrivano i Los Angeles Kings con 60 punti. Si staccano i San Jose Sharks a 58 punti che hanno perso le ultime 4 partite, mentre sul fondo rimangono i Calgary Flames a 52 punti e soprattutto i Vancouver Canucks che con appena 42 punti sono nettamente la peggior squadra dell’intera NHL per una squadra che è riuscita a vincere solo 2 delle ultime 19 partite.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Come abbiamo visto è un momento di calo per i San Jose Sharks che però rimangono ancora la miglior squadra su cui scommettere con +12.59 unità di profitto, seguita dai Boston Bruins a +11.02U, unica altra squadra con un rendimento in doppia cifra visto che poi si scende con i NY Islanders a +8.35U.

Al contrario i Vancouver Canucks si confermano i peggiori anche nelle scommesse con un -18.21 unità bruciate, ma stanno facendo molto male anche Winnipeg (-16.11U), NY Rangers (-14.54U) e St.Louis (-14.17U). Passivi in doppia cifra perfino per le big di Pacific come Vegas (-12.78U), Los Angeles (-12.64U) ed Edmonton (-11.31U) che fanno peggio anche di Calgary (-8.86U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Si profila un testa a testa con Colorado da Ovest e Tampa da Est, con Carolina e Vegas pronte ad inserirsi, assieme a Edmonton e Dallas, mentre Minnesota rimane snobbata @19 di quota, ma comunque in calo dal @26 delle settimane scorse quando l’avevamo provata come nostra selezione longshot per la vittoria del titolo NHL.