La lunga pausa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si è conclusa e la squadre di Hockey NHL sono tornate sul ghiaccio, andiamo a vedere come, con gli aggiornamenti settimanali, classifiche, statistiche e quote antepost, con Colorado e Tampa che provano a scappare, ma sta andando bene anche Carolina. Pronostici NHL week 21.

Pronostici NHL week 21: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division con i Tampa Bay Lightning (80) rimangono al comando, anche se sono rientrati vincendo su Toronto per poi perdere le successive 2 con 11 gol incassati, tra cui il ko contro i Buffalo Sabres (76) che con un 9-3 nelle ultime 12 partite, e hanno approfittato di qualche affanno delle altre per salire al 2° posto. Al 3° posto i Montreal Canadiens (75) e anche i Detroit Red Wings (74) rimangono nel gruppone. Più staccati i Boston Bruins (71) e a chiudere troviamo Ottawa Senatros (66), Florida Panthers (63), rientrati con un doppio ko dalla pausa olimpica e i Toronto Maple Leafs (63), rientrati a loro volta con 3 sconfitte su 3 per un punteggio totale di 5-14.

In Metropolitan Division stanno andando fortissimo i Carolina Hurricanes (82) che invece hanno allungato la striscia a 5 vittorie di fila, con i successi interni su Tampa e Detroit (10 gol segnati, 5+5) da quando si è tornati sul ghiaccio dopo Milano-Cortina. Bene anche i Pittsburgh Penguins (75), agganciati ai NY Islanders (75) che hanno vinto le 3 partite di rientro, tutte ad alto punteggio (5-4, e doppio 4-3 OT), la difesa rimane un problema, ma l’attacco sta supportando bene NYI che rimane avanti ai Washington Capitals (69) e Columbus Blue Jackets (69), anche se questi ultimi sono rientrati con un doppio ko e 8 gol incassati (4+4). Poco dietro troviamo i Philadelphia Flyers (65) che continuano a segnare poco, ma la difesa lavora bene (occhio a Under con i Flyers, al contrario di NYI squadra da Over). Sul fondo anche qui due grandi delusioni, i New Jersey Devils (60) e i New York Rangers (53).

Passiamo ad Ovest con la Central Division comandata sempre dai Colorado Avalanche (87) che si confermano ancora i migliori dell’intera lega, anche se hanno un pò rallentato il ritmo dopo un inizio stagionale da record. Dietro ci sono sempre gli ottimi Dallas Stars (81) che sono sulla scia di 8 vittorie consecutive, e i Minnesota Wild (80) che non mollano la capolista e staccano tutte le altre, visto che poi al 4° posto abbiamo gli Utah Mammoth (66), lontanissimi, e ancora più indietro i Nashville Predators (56) che hanno chiuso ben 4 delle ultime 5 partite in OT. A chiudere i Chicago Blackhawks (55) e i St.Louis Blues (53) che però sono rientrati bene con 2 vittorie su 3, compreso l’ultimo upset in Minnesota.

Chiudiamo in Pacific Division con i Vegas Golden Knights (70) che sono i leader con meno punti tra tutte le division (in Atlantic sarebbero appena 6°!). A seguirli da vicino ci sono gli Anaheim Ducks (69), troppo incostanti anche loro nonostante abbiano vinto le ultime 5, per non parlare degli Edmonton Oilers (66) rientrati perdendo 5-6 proprio ad Anaheim, per poi travolgere 8-1 i Kings ad LA, e crollare nuovamente a SJ per 4-5. Tanti alti e bassi per McDavid e compagni, anche per colpa della difesa che concede molto, la costante sono le partite ad alto punteggio, occhio agli Over con gli Oilers sul ghiaccio. I Seattle Kraken (65) non sono lontani, poi arrivano i San Jose Sharks (62) che in casa non stanno facendo malissimo (16-10-3) e hanno agganciato gli LA Kings (62) che invece sono in calo, ma in una division del genere tutto può ancora succedere. Non per Calgary Flames (55) e soprattutto Vancouver Canucks (43) che non hanno speranze di recupero, e in particolare i Canucks rimangono la peggior squadra di tutta la NHL al momento e hanno vinto solo 2 delle ultime 23 partite!

Statistiche e betting trends Hockey NHL

I San Jose Sharks sono i migliori come rendimento nelle scommesse, con +13.93 unità di profitto, ma anche i NY Islanders (+12.03U) stanno facendo guadagnare gli scommettitori. Sul podio anche i Boston Bruins (+10.9U) e poi i Buffalo Sabres (+10.76U) vanno in doppia cifra, ma come vediamo non parliamo di top-team che poi ritroveremo tra i favoriti delle quote antepost per la Stanley Cup.

La peggior squadra su cui puntare è ovviamente quella dei Vancouver Canucks che hanno bruciato -20.21 unità. Male anche i Winnipeg Jets (-17-36U) e si segnalano pesanti passivi in doppia cifra anche da parte di: NY Rangers (-14.54U), LA Kings (-13.39U), Vegas Golden Knights (-13.28U), St.Louis Blues (-12.62U) ed Edmonton Oilers (-12.53U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Ci sono sempre gli Avalanche in testa, ma ormai i Lightning sono vicini e sono una contender vera per la franchigia del Colorado. Anche gli Hurricanes rimangono in scia.