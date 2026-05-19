Siamo arrivati alle finali di conference per i playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL che inizieranno dal 20 maggio con le sfide tra Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights a Ovest e con Carolina Hurricanes-Montreal Canadiens ad Est. Finali Conference NHL.

Finali Conference NHL: programma completo

Continuano i playoffs Hockey su Ghiaccio NHL e siamo arrivati alle finali di conference, con Carolina Hurricanes-Montreal Canadiens a Est, e Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights a Ovest. Vediamo il programma completo con tutte le date delle serie finali di conference che ci porteranno verso la Stanley Cup.

Eastern Conference: Carolina Hurricanes vs. Montréal Canadiens

Due squadre agli opposti in questi playoffs, con i Carolina Hurricanes al momento perfetti e imbattuti dopo un doppio sweep, e i Montreal Canadiens che hanno dovuto faticare fino all’overtime di gara 7 a Buffalo, vinta 3-2 lo scorso turno. Gli Hurricanes (113 punti in regular season) stanno vivendo una post-season impeccabile, avendo vinto tutte e 8 le partite disputate finora, con storici sweep (4-0) ai danni di Ottawa e Philadelphia. I Canadiens, qualificatisi come terzi nella Atlantic Division (106 punti), hanno invece affrontato un cammino tortuoso e difficike: hanno superato Tampa Bay (4-3) e hanno appena eliminato Buffalo in una pazzesca Gara 7 finita all’overtime (grazie al gol decisivo di Alex Newhook).

Gli Hurricanes arrivano estremamente riposati. La prima linea composta da Sebastian Aho, Taylor Hall e Logan Stankoven è letteralmente on-fire. Montréal viene da due serie consecutive al limite delle 7 gare, con uno sforzo fisico e mentale che potrebbe incidere su queste sfide, ma attenzione, Carolina non gioca un match ufficiale da diversi giorni, il che potrebbe significare freschezza ma anche una temporanea perdita del ritmo partita. Nonostante partano sulla carta come sfavoriti (sesta forza assoluta della lega contro la seconda), i Canadiens hanno un dato clamoroso a favore: hanno vinto tutti e 3 gli scontri diretti stagionali contro Carolina in regular season, superandoli per 15-8 nel computo totale dei gol. Nick Suzuki, Cole Caufield e Juraj Slafkovský sembrano avere le chiavi giuste per scardinare il sistema di Carolina.

PREVISIONE: CAROLINA IN 5

Western Conference: Colorado Avalanche vs. Vegas Golden Knights

La finale dell’Ovest mette di fronte le due potenze dominanti degli ultimi anni, entrambe già vincitrici della Stanley Cup in questo decennio (Colorado nel 2022, Vegas nel 2023). I Colorado Avalanche arrivano freschi della vittoria del Presidents’ Trophy ottenuto grazie ai 121 punti in regular season. Hanno dominato i primi due turni liquidando i Kings (4-0) e i Wild (4-1), lasciando solo un match lungo il cammino. I Vegas Golden Knights (campioni della Pacific Division con 95 punti) si sono imposti con solidità prima sui Mammoth (4-2) e poi eliminando i Ducks (4-2), entrambi superati in 6 partite.

Il punto di forza di Colorado è l’attacco. Guidati da un inarrestabile Nathan MacKinnon (media di 1.44 punti a partita in questi playoff) e con ben 17 giocatori diversi già andati a segno nella post-season, gli Avalanche vantano il reparto offensivo più letale della lega. I Golden Knights hanno a loro volta un buon potenziale offensivo, con Jack Eichel e Mark Stone che guidano un attacco che cercherà di scardinare la difesa di Colorado, altro reparto in cui gli Avalanche eccellono (in porta Scott Wedgewood si sta rivelando una sicurezza con una media gol subiti di 2.21) e che è un punto di vantaggio rispetto alla retroguardia di Vegas più incerta. Il roster degli Avalanche è più profondo, e in regular season Colorado ha guidato gli scontri diretti con un record di 2-0-1, ma Vegas si è aggiudicata l’ultimo match ad aprile (3-2).

PREVISIONE: COLORADO IN 6

Quote Antepost NHL: chi vincerà la Stanley Cup 2026?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost NHL sulla vittoria finale della Stanley Cup. I Colorado Avalanche @2.30 rimangono favoriti, con i Carolina Hurricanes @2.65 che si presentano come principali avversari da Est. Più staccati i Vegas Golden Knights @7 e i Montreal Canadiens @7.50 volte la posta, che chiudono la lavagna.

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