Pronostici Hockey NHL WEEK 22: la situazione dopo la trade deadline. Toronto smobilita, Colorado si rinforza ulteriormente

Pronostici NHL week 22
Pronostici NHL
di
9 Marzo 2026

Vediamo gli ultimi aggiornamenti di Hockey su Ghiaccio NHL dopo la trade deadline del 6 marzo. Quali sono stati i colpi di mercato più importanti? Come cambiano le quote antepost? Com’è la situazione delle classifiche nelle varie division in vista dello sprint finale di regular season verso i playoffs. Pronostici NHL week 22.

Pronostici NHL week 22: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division dove i Buffalo Sabres (84) zitti zitti si sono portati al comando, con 2 punti di vantaggio sui Tampa Bay Lightning (82), anche se con 2 partite in più. I Sabres iniziano la nuova settimana con 7 vittorie di fila. Al terzo posto staccati ci sono i Detroit Red Wings (79) che hanno messo a segno un bel colpo con l’arrivo da St.Louis di Justin Faulk, poi arrivano i Montreal Canadiens (78). In calo i Boston Bruins (76) in questa stagione di alti e bassi. Sul fondo troviamo gli Ottawa Senators (71) e poi le grandi delusioni: Florida Panthers (65) e Toronto Maple Leafs (65). I canadesi, al contrario di Buffalo, iniziano la settimana con 7 sconfitte consecutive e dopo aver ceduto pezzi importanti nel mercato invernale.

Passiamo in Metropolitan Division con i Carolina Hurricanes (86) che sono 7-2 nelle ultime 9 e fanno il vuoto con i Pittsburgh Penguins (78) al secondo posto, ma molto indietro, come i New York Islanders (77) che però hanno vinto 6 delle ultime 8. Carolina rimane una delle candidate per la Stanley Cup, ma la trade deadline è stata deludente e gli Hurricanes sono stati segnalati come perdenti sul mercato, visto che non sono riusciti a mettere a segno nessun colpo importante per rinforzare un roster comunque di qualità. Al 4° posto troviamo più staccati i Columbus Blue Jackets (73) che si sono rinforzati con l’arrivo da Vancouver di Conor Garland, poi troviamo la coppia formata da Philadelphia Flyers (69) e Washington Capitals (69). Anche qui sul fondo troviamo due delusioni, i New Jersey Devils (66) ma anche i New York Rangers (56) che al momento sono anche la peggior squadra di Eastern Conference con sole 5 vittorie nelle ultime 23 partite e sono tra le squadre che hanno deluso di più sul mercato in questi giorni, assieme proprio a Carolina.

Passiamo a Ovest con la Central Division sempre comandata dai Colorado Avalanche (95) che si sono rimessi in moto con 4 vittorie di fila e rimangono ampiamente la miglior squadra di tutta la lega per la President Cup. In una stagione già dominante e con un roster di primo livello, gli Avalanche hanno “vinto” pure la trade deadline riportando a casa Nazem Kadri da Calgary in cambio di Victor Olofsson, scelte al draft e il prospetto Max Curran. Hanno inoltre acquisito Nicolas Roy dai Maple Leafs creando una delle linee di centri più profonde della lega con MacKinnon, Nelson e Kadri. Dietro vanno bene anche i Dallas Stars (85) che però non riescono a tenere il passo degli Avs, ma anche loro si sono rinforzati con la firma di Michael Bunting. Stesso discorso per i Minnesota Wild (85) che in ogni division se la giocherebbero o sarebbero primi, qui sono terzi a -10 (con 2 partite giocate in più) di ritardo dai leader. Staccatissimi tutti gli altri, a partire dagli Utah Mammoth (72) che però si sono assicurati i servizi di MacKenzie Weegar, ancora da Calgary. A chiudere troviamo Nashville Predators (64), Winnipeg Jets (62), St.Louis Blues (59) e Chicago. Blackhawks (57) che hanno portato a casa solo 2 vittorie nelle ultime 12 partite. Tornando a St.Louis, la stagione pessima, ma i Blues sono stati tra i migliori nella trade deadline pensando al futuro visto che hanno perso giocatori importanti come il già citato Faulk e Brayden Schenn (finito agli Islanders), ma hanno accumulato diverse scelte al primo e terzo giro per il loro rebuilding.

In Pacific Division tornano al comando i sorprendenti Anaheim Ducks (73) che però sono i leader divisionali con meno punti di tutta la NHL. Ad Anaheim hanno pensato bene di rinforzarsi sul mercato per sfruttare una situazione inattesa, andando a firmare il difensore veterano John Carlson da Washington. La corsa con i Vegas Golden Knights (72) e con gli Edmonton Oilers (70) rimane apertissima, e provano a rientrare anche i Seattle Kraken (67) che sfruttano gli alti e bassi delle prime tre in classifica, e nella trade deadline hanno messo a segno un bel colpo con Bobby McMann, un altro pezzo pregiato che ha lasciato Toronto in questa finestra di mercato. Al 5° posto i San Jose Sharks (66) mentre continuano a deludere i Los Angeles Kings (64) che hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite. Sul fondo troviamo i Calgary Flames (57) che come detto hanno ceduto anche pezzi importanti, e i disastrosi Vancouver Canucks (46) che sono nettamente la peggior squadra della NHL.

Pronostici NHL week 22

Pronostici NHL week 22

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Volano i Buffalo Sabres che si prendono anche il vertice come miglior squadra su cui puntare a +13.90 unità, di poco avanti su un altra formazione sorprendente, quella di San Jose (+13.01U) e sul podio ci sono anche gli Islanders (+10.74U). Al 4° posto i Bruins (+10.50U), se Boston giocasse solo al TD Garden i Bruins sarebbero la squadra da battere e la migliore nelle scommesse (+15.15U in casa), ma il problema è il rendimento in trasferta (-4.65U), occhio scommettitori. Completa la top-5 Anaheim (+8.87U) che scende in singola cifra, davanti a Minnesota (+7.10U).

I Vancouver Canucks sono un pozzo senza fondo anche nelle scommesse, i peggiori con -23.21 unità, un rendimento così pessimo che fa impallidire anche quello dei Rangers (-15.79U), ma stanno facendo molto male anche a Vegas (-15.14) e ad LA (-15.13U). Passivi in doppia cifra anche per: Winnipeg (-14.75U), Toronto (-11.88U), Edmonton (-11.74U) e Calgary (-10.10U).

Screenshot 2026-03-09 alle 13.38.19.png

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Colorado rimane in vantaggio su Tampa. Stabile Carolina e bookmakers ancora ottimisti su Vegas ed Edmonton che però sono più indietro e aprono la serie di squadre in doppia cifra, davanti a Dallas e Minnesota, con i Wild che sono agganciati dai Sabres che iniziano a scalare le gerarchie anche qui.

Screenshot 2026-03-09 alle 13.15.12.png

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey:

VAI A BIG MATCH E PROPS QUOTIDIANE NHL

Tutti i Pronostici e le Quote

