Come ogni lunedì apriamo la settimana facendo il punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, con i Buffalo Sabres al comando in Atlantic Division, e anche miglior squadra su cui puntare in questo momento, anche se la formazione più calda è senza dubbio quella dei Dallas Stars. Pronostici NHL week 23.

Pronostici NHL week 23: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division dove si confermano al vertice i Buffalo Sabres (88) che sono 9-1 nelle ultime 10 partite mentre continua il momento di calo dei Tampa Bay Lightning (84) che hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite. Al 3° posto arrivano i Montreal Canadiens (82) che si tengono alle spalle i Boston Bruins (80) che però sono i migliori di questa division come rendimento interno (25-9-1 al TD Garden). Crollo dei Detroit Red Wings (80), anche loro vincenti solo in 2 delle ultime 8 partite, mentre gli Ottawa Senators (77) provano a rilanciarsi dopo 5 vittorie nelle ultime 6. A chiudere ci sono sempre i campioni in carica, i Florida Panthers (69) che sono stati superati anche dai Toronto Maple Leafs (70).

In Metropolitan Division invece si confermano i Carolina Hurricanes (90) che sono anche i migliori di tutta l’Eastern Conference, a +9 da Pittsburgh Penguins (81) e NY Islanders (81), appaiati al secondo posto, poi arrivano i Columbus Blue Jackets (79) mentre più indietro ci sono Philadelphia Flyers (74) e Washington Capitals (74). Sul fondo anche qui troviamo due grandi delusioni, i New Jersey Devils (68) e i New York Rangers (64), peggiori a Est e con un patetico 9-15-6 interno al Madison Square Garden.

Passiamo a Ovest con la Central Division delle big, sicuramente i Colorado Avalanche (97) sempre al comando e miglior squadra NHL ma dietro si avvicinano con passi da gigante i Dallas Stars (94) che hanno un impressionante 14-1 nelle ultime 15 partite in cui hanno sempre portato a casa almeno un punto. Non tengono il passo i Minnesota Wild (88) che iniziano la settimana dopo aver perso 3 partite di fila nella precedente. Le big 3 qui però staccano sempre nettamente tutte le altre, con gli Utah Mammoth (74) al 4° posto, e ancora più indietro ci sono Nashville Predators (67), Winnipeg Jets (64) e St.Louis Blues (64). Ancora ultimi i Chicago Blackhawks (61).

Infine la Pacific Division con gli Anaheim Ducks (77) ancora al comando che continuano a fare la differenza in casa (22-10-1) a differenza dei Vegas Golden Knights (76) al 2° posto solo un punto dietro ai Ducks, ma che hanno un rendimento interno molto più modesto da 16-10-7 in casa. Al 3° posto sono vicinissimi anche gli Edmonton Oilers (75) e pure i Seattle Kraken (71) non sono ancora da scartare dopo il ritorno alle vittorie, 2 di fila con 11 gol segnati. Nella division più aperta e combattuta ci sono anche i San Jose Sharks (70) e i Los Angeles Kings (69) che provano a rientrare. Sempre ultimissimi e tagliati fuori dai giochi invece Calgary Flames (59) e soprattutto i Vancouver Canucks (48) col peggior rendimento di tutta la NHL, e un terribile 7-21-5 in casa che rende quasi decente il rendimento interno di NYR!

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Iniziamo subito col dire che la settimana scorsa hanno letteralmente dominato gli Under, con il 62.7% delle partite finite sotto la linea di gol totali proposta, e appena il 37.3% da Over.

Passando alle singole squadre e ai rendimenti si confermano i migliori per gli scommettitori, i Buffalo Sabres (+13.81 unità) che si lasciano di poco alle spalle San Jose (+13.65U). Profitti in doppia cifra anche per NY Islanders (+11.21) mentre con Anaheim (+9.16U) si scende un pò.

Ovviamente i peggiori sono sempre i Vancouver Canucks con -22.59 unità bruciate, uno sproposito se pensiamo che penultimi ci sono i Vegas Golden Knights, ma con “solo” -15.06U. Male anche Kings (-14.67U), Jets (-14.21U) ed Edmonton (-11.66U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026. Attenzione ai Dallas Stars che stanno andando fortissimo, ma rimangono in seconda fascia @13 volte la posta, con Colorado @3.75 che rimane la squadra da battere su Tampa Bay @5 e Carolina @6.50, ma gli Stars si trovano dietro anche a due squadre che stanno vivendo di continui alti e bassi, Vegas @11 ed Edmonton @12.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey:

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.