Come ogni lunedì apriamo la settimana con l’articolo di riassunto che fa il punto della situazione sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL con classifiche, statistiche e consigli per le scommesse. Pronostici NHL week 24.

Pronostici NHL week 24: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division dove si confermano al comando i Buffalo Sabres (95 punti) grazie ad un 12-2 nelle ultime 14 partite che gli permette di mantenere dietro i Tampa Bay Lightning (91). Avanzano a braccetto Montreal Canadiens (86) e Boston Bruins (86) mentre continua il calo dei Detroit Red Wings (84) che hanno perso 7 delle ultime 9 partite, al contrario degli Ottawa Senators (81) in ripresa con un 7-2 nelle ultime 9. A chiudere abbiamo Florida Panthers (71) e Toronto Maple Leafs (71) che ormai giocano per evitare l’ultimo posto in una stagione molto deludente per queste due franchigie.

In Metropolitan Division continuano a fare il vuoto i Carolina Hurricanes (96) che rimangono la miglior squadra a Est, e hanno 10 punti di vantaggio sui Pittsburgh Penguins (86) che iniziano la settimana dopo aver chiuso la scorsa con una sconfitta nello scontro diretto proprio contro Carolina che ha segnato 15 gol nelle ultime 3 vittorie. Si mantengono in corsa Columbus Blue Jackets (85) che hanno interrotto una striscia di 4 vittorie perdendo un match combattuto (0-1) proprio contro i New York Islanders (85) che hanno agganciato CLB a 85 punti. Più indietro i Philadelphia Flyers (80) che sono però 5-1 nelle ultime 6 e si lasciano di poco alle spalle i Washington Capitals (79). A chiudere anche qui due franchigie molto deludenti, i New Jersey Devils (72) e soprattutto i New York Rangers (65) che al momento sono i peggiori di tutta l’Eastern Conference.

Passiamo a Ovest con i Colorado Avalanche (102) sempre i migliori di Central Division, e di tutta la lega e primi a superare il centello di punti. Dopo un periodo di calo con 4 sconfitte di fila, gli Avs si sono ripresi con le vittorie in trasferta a Chicago e Washington di recente, mantenendo un vantaggio sui Dallas Stars (97) che di recente hanno vinto 2-1 SO lo scontro diretto in Colorado, ma poi sono arrivate 2 sconfitte (1-3 nelle ultime 4). In queste condizioni provano a rientrare anche i Minnesota Wild (92), poi c’è il vuoto con gli Utah Mammoth (80) al 4° posto, ma a -12 punti da Minnesota. I Nashville Predators (75) hanno vinto le ultime 4 partite, accelerando sui Winnipeg Jets (70) che hanno perso 3 delle ultime 4 partite, e ben 3 di questi match si sono conclusi ai rigori. A chiudere troviamo St.Louis Blues (67) e Chicago Blackhawks (65), ultimi dopo un 1-4 nelle ultime 5 partite.

Chiudiamo in Pacific Division dove allungano al comando gli Anaheim Ducks (82) sui Vegas Golden Knights (78) che hanno vinto solo 4 delle ultime 13 partite, ma dietro non ne stanno approfittando gli Edmonton Oilers (77) a loro volta troppo incostanti con un 2-4 nelle ultime 6 partite. Provano a rientrare in corsa per la post-season i Los Angeles Kings (73), ma le ultime 3 sconfitte della scorsa settimana sono state pesanti e hanno frenato LAK che ha comunque superato i Seattle Kraken (71) che sono 2-7 nelle ultime 9. Crollano i San Jose Sharks (70) che arrivano da 4 pesanti ko in cui hanno concesso ben 21 gol agli avversari. Sempre ultimi i Vancouver Canucks (50) che sono nettamente i peggiori di tutta la NHL (solo 3 vittorie nelle ultime 15 partite), peggio anche dei Calgary Flames (65) che invece hanno vinto le ultime 3 partite in casa dove hanno un record positivo di 19-12-4, ma pagano un pessimo rendimento esterno (10-22-3).

Statistiche e betting trends Hockey NHL

I Buffalo Sabres si confermano la miglior squadra per gli scommettitori con un +15.44 unità di profitto, staccando Boston (+10.95U) e NY Islanders (+10.85U) mentre calano anche qui dal 2° al 4° posto gli Sharks (+10.65U) che sono quasi avvicinati da Anaheim (+10.36U), ultima squadra in doppia cifra di profitto, visto che poi si cala nettamente con Minnesota a +5.46U.

La peggior squadra su cui puntare è invece sempre quella dei Vancouver Canucks che hanno bruciato qualcosa come -23.29 unità, mentre penultima è Vegas con -16.84U e poi abbiamo i Kings (-16.77U). Male anche Winnipeg (-16.26U) ed occidente NY Rangers (-14.95U) e Toronto (-13.93U). Passivo in doppia cifra anche per Edmonton (-13.93U) che a livello scommesse fa peggio anche di Calgary (-9.11U).

Per la seconda settimana di fila dominano gli Under nelle scommesse sui gol totali. Dopo il 62.7% di Under di due settimane fa, anche la scorsa settimana si chiude con diverse partite a basso punteggio, per la precisione il 56.4% di partite da Under.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey:

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.