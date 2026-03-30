Articolo settimanale di aggiornamento sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Momento positivo per i Boston Bruins in questa stagione di up and down, mentre sono in crollo i Vegas Golden Knights che scendono al 3° posto nella complicata Pacific Division. Pronostici NHL week 25.

Pronostici NHL week 25: classifiche hockey su ghiaccio

Vediamo come sta andando la stagione di Hockey su Ghiaccio NHL iniziando dalla situazione nelle varie division. Partiamo dall’Atlantic Division dove i Tampa Bay Lightning (98) si sono ripresi la testa della classifica agganciando i Buffalo Sabres (98) e più indietro ci sono i Montreal Canadiens (94) che ci credono ancora, come i Boston Bruins (92), tornati in palla con 3 vittorie di fila (14 gol segnati) e 5-1 nelle ultime 6. Più staccate Ottawa Senators (86) e Detroit Red Wings (86) mentre a chiudere ci sono sempre Toronto Maple Leafs (75) e Florida Panthers (73).

In Metropolitan Division invece sono sempre saldi al comando i Carolina Hurricanes (98) che sono anche in corsa con Tampa e Buffalo per il miglior rendimento a Est. Staccati tutti gli altri, ad iniziare dai New York Islanders (89) e da Pittsburgh Penguins (88) e Columbus Blue Jackets (88), appaiate e di poco avanti sui Philadelphia Flyers (86) in un buon momento con 3 vittorie di fila e 8-2 nelle ultime 10. Si sono rimessi in moto anche i Washington Capitals (83) con 2 vittorie in trasferta (Utah e Vegas) con la bellezza di 12 gol segnati. Chiudono come sempre New Jersey Devils (78) e soprattutto New York Rangers (69) che sono ancora i peggiori in assoluto della conference orientale.

Passiamo in Western Conference con la Central Division in mano ai Colorado Avalanche (106), sempre al comando anche per la President Cup come miglior record stagionale con i Dallas Stars (100) al 2° posto e unica altra squadra ad arrivare al muro dei 100 punti, anche se perdenti in 4 delle ultime 5 partite ma dietro non ne approfittano i Minnesota Wild (94), troppo incostanti con 4-7 nelle ultime 11, anche se mantengono un buon vantaggio sugli Utah Mammoth (82) in mezzo al guado, visto che poi c’è un altro stacco con i Nashville Predators (77), i Winnipeg Jets (74) e i St.Louis Blues (73). Chiudono come sempre i Chicago Blackhawks (67).

Chiudiamo in Pacific Division, che si conferma la più aperta, con gli Anaheim Ducks (86) al comando anche se dopo 4 vittorie hanno perso proprio il confronto diretto con gli Edmonton Oilers (83) che salgono al 2° posto superando i Vegas Golden Knights (80) ce sono in crollo con 1 sola vittoria nelle ultime 7 uscite, anche se dietro rimangono staccati i Los Angeles Kings (76), seguiti da Seattle Kraken (75), San Jose Sharks (73) e Calgary Flames (70). Sempre pessimi i Vancouver Canucks (50), nettamente i peggiori di tutta la NHL.

Statistiche e betting trends Hockey NHL

Nell’ultima settimana sono tornati a dominare gli Over col 55.8% di match chiusi sopra al totale della linea gol rispetto al 44.2% di Under. Tra le singole squadre abbiamo i Buffalo Sabres che rimangono la miglior squadra su cui puntare con +13.96 unità, ma anche qui si fanno sotto i Bruins (+13.91U). Completano il podio gli Islanders (+11.34U) che si lasciano alle spalle Anaheim (+10.7U) e San Jose (+10.25U), le uniche altre squadre in doppia cifra di profitto, con Montreal (+8.99U) più staccata al 6° posto.

Anche qui ovviamente sono sul fondo i Vancouver Canucks che hanno bruciato qualcosa come -26.29 unità, un rendimento davvero pietoso visto che al secondo posto come squadra più perdente c’è Vegas con -19.84U. Male anche Kings (-18.25U), Rangers (-15.83U), Jets (-14U) e Toronto (-12.25U).

Quote Antepost: gli aggiornamenti sulla Stanley Cup

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale della Stanley Cup NHL 2026.

Aggiornamenti quotidiani e consigli per le scommesse sulla NHL

Vi ricordiamo che ogni giorno trovate aggiornamenti e analisi sui big match quotidiani della NHL e le migliori stime sulle prestazioni giocatori Hockey:

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