Dal 29 settembre torna la corsa verso la Stanley Cup di Hockey su Ghiaccio NHL con Carolina, campione in carica, che parte leggermente dietro a Florida e Colorado. Vediamo la preview stagionale con le date chiave, le analisi delle squadre e delle division, le nostre previsioni e le quote antepost nell’Anteprima NHL 26-27.

Anteprima NHL 26-27: le favorite al via per la Stanley Cup

Tutto pronto per la stagione di Hockey NHL 2026-2027 al via dal 29 settembre in Carolina dove i campioni in carica, gli Hurricanes, ospiteranno i Florida Panthers che secondo le quote li detronizzeranno come vedremo a breve. Sul ghiaccio anche Toronto-Montreal, derby canadese nell’opening night che si concluderà con Boston-NY Rangers, Edmonton-Vancouver e Vegas-Chicago.

Nelle ultime 10 stagioni, la Eastern Conference ha vinto sette Stanley Cup. Ripetersi in NHL è abbastanza comune. Dal 2010, i Pittsburgh Penguins, i Tampa Bay Lightning e i Florida Panthers hanno difeso con successo la loro Stanley Cup per ben undici volte. Riuscirà Carolina a entrare in questo gruppo? Una squadra ha vinto 2 o più Stanley Cup consecutive 16 volte, con i Panthers come ultimo esempio.

Fare bene in regular season non è una certezza di vittoria finale. La squadra vincitrice del Presidents’ Trophy ha poi vinto anche la Stanley Cup solo otto volte nei 40 anni in cui entrambi i trofei sono stati assegnati. Vegas lo scorso anno è stata battuta in finale, e spera di rifarsi quest’anno anche se le statistiche sembrano contro i Golden Knights. La squadra seconda classificata ha vinto la Stanley Cup nella stagione successiva solo una volta dal 1990 (Pittsburgh Penguins 2009).

POWER RANKING NHL 2026-2027

Per noi gli Avalanche rimangono la squadra più completa e forte della lega e potranno vincere la Presidents Cup anche quest’anno, ovvero potranno chiudere col miglior record della lega. Seguono i campioni in carica, gli Hurricanes, ma quest’anno anche gli Stars e i Lightning potranno essere delle contender vere. Mettiamo solo 5° Florida che invece è in testa secondo i bookmakers. Occhio a Montreal tra le outsiders, appena dietro a Minnesota, e davanti ad un top-team come Vegas.

Spicca la presenza massiccia di squadre della Atlantic Division nei primi 10 posti (Tampa, Florida, Buffalo, Montreal, Boston), rendendola la divisione più competitiva e ostica della lega, ma adesso andremo a dare un occhio anche alle varie division. Al contrario la division più scarsa sulla carta è la Pacific e per capire lo stacco netto vi diciamo che mentre le altre tre division viaggiano su una media di circa 95-96 punti a squadra, la Pacific crolla a una media di appena 85.1 punti.

Questa volta non ci caschiamo con Edmonton che lasciamo addirittura fuori dalla top-10. L’attacco rimane d’élite, ma c’è troppa incognita in porta, e gli Oilers dovranno lottare per i playoffs, come Ottawa, Philadelphia ed Anaheim che dovrebbero lottare per la conquista di una wild card. Dopo la scorsa disastrosa stagione. I Canucks aprono ultimi anche in questa stagione, e anche i Flames sono messi male per una vera e propria crisi canadese a Ovest visto che anche Winnipeg quest’anno non si respira una bella aria. I Canucks in particolare, pagano un reset totale societario che li vede partire svantaggiati rispetto a chiunque altro.

#1. Colorado Avalanche

#2. Carolina Hurricanes

#3. Dallas Stars

#4. Tampa Bay Lightning

#5. Florida Panthers

#6. Minnesota Wild

#7. Montreal Canadiens

#8. Vegas Golden Knights

#9. Buffalo Sabres

#10. Boston Bruins

#11.Pittsburgh Penguins

#12. Edmonton Oilers

#13. Ottawa Senators

#14. Washington Capitals

#15. Philadelphia Flyers

#16. Anaheim Ducks

#17. Utah Mammoth

#18. Columbus Blue Jackets

#19. New Jersey Devils

#20. LA Kings

#21. NY Islanders

#22. Detroit Red Wings

#23. San Jose Sharks

#24. NY Rangers

#25. Toronto Maple Leafs

#26. St.Louis Blues

#27. Winnipeg Jets

#28. Nashville Predators

#29. Chicago Blackhawks

#30. Seattle Kraken

#31. Calgary Flames

#32. Vancouver Canucks

NHL 2026-2027: le quote delle Division

Vediamo le varie division iniziando da Est con l’Atlantic Division, che come abbiamo detto è la più competitiva e che vede i Panthers in testa in un serrato derby del Sunshine State con i Lightning primi avversari,ma occhio anche ai Canadiens e pure i Maple Leafs possono dire la loro. Snobbati, forse troppo, Senators, Sabres e soprattutto Bruins.

ATLANTIC DIVISION

Panthers @2.50

Lightning @3.90

Canadiens @6.00

Maple Leafs @10.00

Senators @10.50

Sabres @11.00

Bruins @36.00

Rimaniamo a Est con la Metropolitan Division, quella dei campioni in carica, gli Hurricanes che potranno essere impensieriti dai Capitals che potrebbero essere una mina vagante da tanto bene o tanto male; vediamo come inizia la stagione a Washington prima di sbilanciarci, ma al momento Carolina sembra avere effettivamente qualcosa in più rispetto alle altre. Profonda crisi nella Grande Mela con Rangers ed Islanders in fondo.

METROPOLITAN DIVISION

Hurricanes @2.10

Capitals @4.25

Devils @7.50

Flyers @11.00

Blue Jackets @15.00

Penguins @19.00

Rangers @23.00

Islanders @26.00

Spostiamoci a Ovest con la Central Division degli Avalanche che staccano Wild e Stars che anche quest’anno proveranno ad arginare il potenziale di McKinnon e compagni. Staccate tutte le altre ad iniziare dai Mammouth, per non parlare di Blues, Jets, Predators e Blackhawks anni luce indietro. A Chicago continua una lenta e ormai troppo lunga ricostruzione.

CENTRAL DIVISION

Avalanche @2.25

Wild @4.00

Stars @4.75

Mammoth @8.50

Blues @31.00

Jets @36.00

Predators @41.00

Blackhawks @46.00

Chiudiamo con la Pacific Division che come detto è quella meno competitiva e Oilers e Golden Knights sembrano fare gara a parte in un testa a testa che vede indietro Kings, Ducks e Sharks. Fuori lavagna quasi Kraken, Flames e soprattutto Canucks. La situazione a Vancouver è così nera che i Canucks hanno una quota in tripla cifra pure per la vittoria divisionale.

PACIFIC DIVISION

Oilers @2.60

Golden Knights @2.90

Kings @7.50

Ducks @8.00

Sharks @9.00

Kraken @61.00

Flames @76.00

Canucks @101.00

Calendario e Guida TV Hockey NHL

La struttura della lega propone una piccola novità rispetto alla passata stagione: ognuna delle squadre giocherà 84 partite di regular season, due in più rispetto al 2025/26. Le migliori tre di ogni divisione accedono automaticamente alla post-season, a cui si aggiungono due wild card per conference.

La stagione regolare prende il via il 29 settembre col match d’apertura tra i campioni in carica, i Carolina Hurricanes e i Florida Panthers. La conclusione, con tutte e 32 squadre in campo simultaneamente, è prevista per il 10 aprile, quando sarà tempo di delineare la griglia playoff.

Particolarmente attesi sono i match all’estero, due a ottobre in Finlandia e due a novembre in Germania. L’All-Star Weekend, come da tradizione, si terrà a febbraio. Spazio poi lungo tutta la regular season ai tradizionali match all’aperto, come il Winter Classic, il match giocato in uno stadio di football o baseball (quest’anno è in programma tra Utah Mammoth e Colorado Avalanche) divenuto ormai un’icona della cultura sportiva nordamericana.

Ad aprile scatteranno i playoff: serie al meglio delle sette partite in cui le migliori sedici squadre si sfidano fino alla Finale della Stanley Cup, prevista per giugno.

La grande novità per la stagione 2026/27 riguarda i diritti televisivi e streaming in Italia. Dopo la parentesi della scorsa stagione su DAZN, da quest’anno la NHL sarà trasmessa ufficialmente su Disney+, che integra i contenuti di ESPN all’interno della propria offerta. Gli abbonati avranno accesso a tutte le partite della stagione regolare, ai playoff e alla finale della Stanley Cup, sia in diretta sia in modalità on demand.

Quote Antepost NHL: chi vincerà la Stanley Cup?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup di Hockey NHL. Come anticipato i Florida Panthers @7.50 sono favoriti per tornare alla vittoria, dopo aver abdicato lo scorso anno, a seguito di due successi consecutivi, in favore dei Carolina Hurricanes @8.50 che sono tra le squadre di punta per il bis quest’anno, anche se oltre a Florida si devono accodare (seppur di poco) pure ai Colorado Avalanche @8.00.

Gli eterni incompiuti Edmonton Oilers @9.00 anche quest’anno sono tra le contender principali, e questa è forse l’ultima stagione in cui McDavid e compagni possono puntare alla Stanley Cup. Edmonton è anche l’ultima squadra in singola cifra, visto che poi si passa in seconda fascia come Vegas Golden Knights @11.00 (finalisti perdenti lo scorso anno), Tampa Bay Lightning @13.00, Minnesota Wild @15.00, Washington Capitals @16.00, Dallas Stars @16.00 e Montreal Canadiens @19.00. In terza fascia aprono i New Jersey Devils @29.00 volte la posta.

Pronostici Antepost NHL: la sorpresa Montreal

Quest’anno abbiamo deciso di andarci piano con le scommesse stagionali di NHL che sono sempre le più difficili e imprevedibili, e proprio sull’imprevedibilità proviamo a giocare quest’anno segnando una possibile sorpresa. I Montreal Canadiens sono arrivati ​​alla finale della Eastern Conference la passata stagione, e con un anno in più sulle spalle il nucleo formato da talenti Nick Suzuki, Cole Caufield, Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky e Lane Hutson (più l’acquisto del veterano Chris Kreider in off-season) potrebbe fare molto bene. Jakub Dobes è apparso fantastico gli scorsi playoffs e Montreal ha ancora il potenziale di Jacob Fowler su cui ripiegare se le cose vanno male. A quasi 20 volte la posta noi un caffè lo proviamo su:

MONTREAL CANADIENS WIN STANLEY CUP @19.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.