In questo articolo ogni giorno andiamo ad analizzare i big match più interessanti in programma per la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL con news, statistiche, top players e consigli per le scommesse con i Pronostici NHL 26-27. ARTICOLO AGGIORNATO al 20 OTTOBRE 2026.

Pronostici NHL 26-27: I big match di giornata

Vediamo le partite di cartello che ci aspettano in questa giornata di Hockey su Ghiaccio NHL del 20 ottobre 2026.

Qui l’articolo di analisi con tutte le statistiche, quote e i consigli per le scommesse antepost NHL sulla Stanley Cup.

Dallas Stars-Boston Bruins

Per i Boston Bruins, il lungo viaggio si è rivelato vincente. Dopo aver superato partenze a rilento e aver ottenuto tre vittorie in altrettante partite in California, Boston inizia il percorso di ritorno verso est puntando a una striscia di sei successi consecutivi; la prima tappa è martedì sera sul ghiaccio dei Dallas Stars.

Sabato, i Bruins hanno rimontato lo svantaggio subito nel primo minuto di gioco, imponendosi per 4-1 sui Los Angeles Kings — ancora a secco di vittorie — grazie al gol decisivo di Marat Khusnutdinov, arrivato a 6 minuti e 24 secondi dalla sirena finale. Ultimamente, coach Marco Sturm ha ricevuto un contributo prezioso da tutto il roster, inclusi i portieri — Jeremy Swayman (che vanta una percentuale di parate del 93,4%, che lo colloca tra i migliori dieci portieri della NHL) e Michael DiPietro — e il ventiduenne centro Matt Poitras, autore dell’assist per il gol vittoria di Khusnutdinov e arrivato a quota cinque punti nelle ultime cinque gare. Sabato, a causa di un infortunio alla parte superiore del corpo che ha tenuto fuori il centro della prima linea Pavel Zacha, Fraser Minten ha preso il suo posto al fianco di David Pastrnak e Morgan Geekie. Di conseguenza, anche Poitras ha visto avanzare la propria posizione nelle gerarchie delle linee, mentre Sean Kuraly è stato schierato come centro della quarta linea. Zacha è tornato a unirsi alla squadra durante l’allenamento di lunedì pomeriggio a Dallas. Nel reparto difensivo, sabato c’è stato spazio per Jonathan Aspirot, subentrato al veterano Nikita Zadorov — rimasto in panchina dopo aver rimediato una penalità doppia minore nella vittoria per 4-2 di venerdì contro gli Anaheim Ducks. Aspirot ha chiuso la sua prova con tre tiri bloccati e cinque colpi (hit) in 17 minuti e 58 secondi di ghiaccio.

Gli Stars hanno ottenuto tutte e quattro le loro vittorie di inizio stagione a coppie, in due occasioni consecutive; in tre di queste, Jake Oettinger ha mantenuto la porta inviolata, inclusa la vittoria per 4-0 di sabato contro i Chicago Blackhawks. Arttu Hyry ha segnato due gol, mentre Oettinger ha effettuato 19 parate. Ora coach Glen Gulutzan spera che Dallas riesca a replicare questo successo in casa, dove ha perso due delle prime tre partite, a fronte di un bilancio di 3-1-1 in trasferta. Gli Stars giocheranno i prossimi sei incontri all’American Airlines Center, fino alla fine di ottobre. Oettinger è stato eccezionale nelle sue sei presenze (con una percentuale di parate del 95,2%), sostenendo una squadra che segna in media solo 2,38 gol a partita. Oettinger è in testa alla NHL per numero di partite concluse senza subire gol (tre in totale), a una sola lunghezza dal suo record dell’intera scorsa stagione. Martedì potrebbe arrivare anche l’esordio stagionale dell’attaccante David Perron, che venerdì ha firmato un contratto annuale con gli Stars. Nella scorsa stagione, il trentottenne ha disputato 65 partite di regular season con le maglie degli Ottawa Senators e dei Detroit Red Wings. Perron ha preso parte all’allenamento di lunedì, così come Roope Hintz, che sabato aveva dovuto abbandonare la gara a causa di un infortunio alla mano, rimediato bloccando un tiro.

Edmonton Oilers-Minnesota Wild

Le più grandi stelle della lega saranno protagoniste martedì, quando i Minnesota Wild si sposteranno a nord del confine per affrontare gli Edmonton Oilers. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con sei vittorie a testa e con le rispettive superstar in uno stato di forma eccezionale. Nonostante un ottimo avvio di stagione, Minnesota ha un bilancio di 2-2-1 nelle partite in trasferta; Edmonton, invece, registra un record di 1-1-1 al Rogers Place, dopo aver inaugurato la stagione con cinque vittorie consecutive lontano da casa.

Il centro degli Oilers, Connor McDavid, è in testa alla classifica NHL con 23 punti (sei gol, 17 assist). Sabato, McDavid ha offerto un’altra prestazione dominante, collezionando due gol e tre assist nella vittoria esterna per 6-2 degli Oilers contro gli Utah Mammoth. Grazie ai tre assist forniti, McDavid ha eguagliato il record di Mario Lemieux (1995-96) e Wayne Gretzky (1986-87) per il maggior numero di assist realizzati nelle prime otto partite stagionali di un giocatore nella storia della NHL. Leon Draisaitl, compagno di reparto di McDavid, ha prolungato a tre partite la sua striscia di incontri consecutivi a segno, realizzando un gol e un assist; anche Vasily Podkolzin ha contribuito con due assist, aiutando gli Oilers a prendersi la rivincita dopo che, giovedì, i Mammoth avevano inflitto loro la prima sconfitta nei tempi regolamentari della stagione.

Il cecchino dei Wild, Kirill Kaprizov, ha già messo a segno 10 reti, più di chiunque altro nella lega. Non volendo essere da meno rispetto ai fuoriclasse di Edmonton, domenica Kaprizov ha proseguito il suo eccellente avvio di stagione, siglando il gol decisivo nella vittoria casalinga per 2-1 di Minnesota contro i Columbus Blue Jackets. Con questa rete – la decima in nove partite – l’ala russa è diventata il giocatore più veloce nella storia dei Wild a raggiungere la doppia cifra di gol in una singola stagione, superando il record di Brian Rolston (che vi era riuscito in 12 partite nel 2006-07). Il gol di Kaprizov, arrivato in situazione di power-play, ha inoltre esteso a sei la sua striscia di partite consecutive a punti (sette gol e cinque assist), contribuendo alla quarta vittoria dei Wild nelle ultime cinque uscite. A Jesper Wallstedt sono bastate 13 parate per conquistare la vittoria, mentre l’altro gol di Minnesota è stato realizzato da Danila Yurov. Nel post-partita coach John Hynes, ha elogiato Yurov davanti ai media.

Vegas Golden Knights-Tampa Bay Lightning

Forti di un bilancio perfetto di 5-0-0 nelle partite casalinghe, i Tampa Bay Lightning si dirigono a ovest per un impegnativo road-trip di tre partite, che prenderà il via martedì sera a Las Vegas contro i Vegas Golden Knights, campioni in carica della Western Conference. Nei precedenti giocati a Las Vegas contro i Golden Knights, i Lightning hanno registrato un record di 4-4-0, con un bilancio complessivo negli scontri diretti favorevole per 8-5-3.

I Lightning hanno vinto sei delle ultime sette partite disputate. Tampa Bay, attualmente seconda nella Atlantic Division a pari merito con 12 punti, ha un bilancio esterno di 1-2-0. Il viaggio dei Lightning include anche un complesso back-to-back ad alta quota: venerdì a Denver contro i Colorado Avalanche e sabato a Salt Lake City contro gli Utah Mammoth. Prima delle gare di lunedì, i tre avversari dei Lightning vantavano un eccellente record complessivo di 19-7-1. “È una trasferta davvero tosta”, ha dichiarato lunedì il veterano e difensore dei Lightning, John Carlson.

Vegas è al comando della NHL per numero di vittorie (otto) e punti (16), e arriva da una striscia di tre successi consecutivi, avendo battuto in casa, con il punteggio di 6-2, sia i Calgary Flames che i Pittsburgh Penguins. I Golden Knights guidano la lega per gol segnati (41) e differenza reti (+17). Sebbene i Golden Knights abbiano vinto otto delle 10 partite disputate finora – di cui sette nelle ultime otto uscite – solo due di questi successi sono arrivati ​​contro squadre con un bilancio positivo; in sostanza, non hanno ancora affrontato molti avversari di alto livello. Giovedì, contro i Flames, i Golden Knights si sono portati sul 2-0 già nel primo periodo, chiudendo poi l’incontro con una vittoria per 6-2; sabato, contro i Penguins, hanno replicato portandosi sul 3-0 nel periodo iniziale, per poi imporsi nuovamente con il punteggio di 6-2. Il centro Jack Eichel, miglior marcatore di Vegas con 18 punti, ha fornito due assist contro Pittsburgh. Con 13 passaggi vincenti in stagione, occupa il secondo posto nella NHL, alle spalle dei 17 di Connor McDavid (Edmonton). Il difensore Rasmus Andersson è stato autore del gol dell’1-0 dopo appena 66 secondi di gioco sabato.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.