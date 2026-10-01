In questo articolo ogni giorno andiamo ad analizzare i big match più interessanti in programma per la regular season di Hockey su Ghiaccio NHL con news, statistiche, top players e consigli per le scommesse con i Pronostici NHL 25-26. ARTICOLO AGGIORNATO al 1 OTTOBRE 2026.

Pronostici NHL 25-26: I big match di giornata

Vediamo le partite di cartello che ci aspettano in questa giornata di Hockey su Ghiaccio NHL del 1 ottobre 2026.

Qui l’articolo di analisi con tutte le statistiche, quote e i consigli per le scommesse antepost NHL sulla Stanley Cup.

New York Rangers-Tampa Bay Lightning

I New York Rangers sono pronti per la prima partita casalinga contro i Tampa Bay Lightning giovedì sera.

La partita di martedì a Boston è stata molto simile alla gara d’apertura della scorsa stagione per la squadra newyorkese, che ha chiuso all’ultimo posto nella Eastern Conference. I Rangers hanno visto la sfida tra le Original Six dissolversi, con la squadra di casa dei Bruns che ha segnato tre gol in 75 secondi nel finale del terzo periodo, aggiudicandosi la partita per 3-0. Nella partita d’esordio della scorsa stagione, i New York Rangers non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, perdendo 3-0 contro i Pittsburgh Penguins in trasferta. Le ultime due stagioni sono state un incubo per i Rangers, che tre anni fa raggiunsero la finale di conference prima di perdere contro i Florida Panthers, poi vincitori della Stanley Cup. I Rangers hanno avuto una stagione disastrosa in casa (14-20-7), con un bilancio di 0-6-1 e nessuna vittoria casalinga nel primo mese completo di campionato. Questo ha spinto il general manager Chris Drury a rimodellare il roster. Gli attaccanti prolifici Artemi Panarin (ceduto alla scadenza del mercato) e Vincent Trocheck (ceduto durante l’estate) sono stati ceduti, così come Sam Carrick e il difensore Will Borgen. Il prolifico attaccante Pavel Dorofeyev è arrivato da Vegas, mentre i veterani Marcus Pettersson, Oliver Bjorkstrand, Joe Veleno, Sean Durzi e Joonas Korpisalo si sono uniti alla squadra.

Le aspettative dei Lightning sono più alte. I giocatori di spicco del club hanno fatto incetta di premi: l’attaccante Nikita Kucherov si è aggiudicato l’Hart Trophy, mentre il solido portiere Andre Vasilevskiy ha conquistato il suo secondo Vezina Trophy. Anthony Cirelli è andato vicino a vincere il Selke Trophy, premio assegnato al miglior attaccante difensivo della lega, arrivando secondo dietro a Nick Suzuki di Montreal. Al di là dei successi individuali, la squadra della Atlantic Division ha sofferto per la mancanza di risultati al termine della stagione regolare. I Lightning non vincono una serie di playoff dalla stagione 2022, avendo perso quattro serie consecutive al primo turno contro Toronto, gli acerrimi rivali della Florida in due stagioni consecutive e Montreal la scorsa stagione in casa, in gara 7. Bjorkstrand è passato ai Rangers da free agent, mentre Nick Paul e Darren Raddysh sono andati a Toronto. Tuttavia, l’attaccante Ilya Mikheyev (Chicago) e il portiere Dennis Hildeby (Toronto) si sono uniti ai Lightning. John Carlson, un affidabile difensore di 36 anni, sostituirà Raddysh e guiderà il power play. Con un training camp insolitamente breve a causa dell’allargamento della stagione a 84 partite, Carlson è arrivato prima dell’inizio del training camp. Ha trascorso 17 stagioni e giocato 1.159 partite in carriera con i Washington Capitals prima di concludere la scorsa stagione con 16 partite per gli Anaheim Ducks.

New Jersey Devils-Philadelphia Flyers

I New Jersey Devils inizieranno la stagione giovedì contro i Philadelphia Flyers che hanno esordito ieri in modo tremendo in casa contro i Penguins (0-7).

I Flyers cercheranno di riscattarsi dalla storica sconfitta subita nella partita d’apertura di stagione. Mercoledì, Philadelphia ha stabilito un record di franchigia per il maggior margine di sconfitta in una partita d’esordio stagionale, perdendo 7-0 contro i Pittsburgh Penguins nella rivincita della serie di playoff del primo turno della Eastern Conference della scorsa primavera. La pesante sconfitta di mercoledì è stata doppiamente deludente per i Flyers, che speravano di mantenere lo slancio acquisito durante la loro partecipazione ai playoff della scorsa stagione. Philadelphia ha interrotto un digiuno di cinque anni dai playoff vincendo 12 delle ultime 16 partite e chiudendo al terzo posto nella Metropolitan Division. I Flyers hanno poi eliminato i Penguins in sei partite, accedendo alle semifinali di conference, dove hanno subito due sconfitte ai supplementari durante una serie di quattro partite per mano dei Carolina Hurricanes, che si sarebbero poi laureati campioni della Stanley Cup. Tuttavia, mercoledì i Flyers non sono riusciti a replicare la prestazione della scorsa stagione, subendo almeno due gol in ogni periodo e venendo surclassati nei tiri in porta (38-19). La sconfitta per sette gol è stata la peggiore per Philadelphia dal 7-0 subito contro i Tampa Bay Lightning il 9 marzo 2024. I Flyers avevano subito solo undici gol la scorsa stagione, quando i Lightning si imposero per 7-2 a Philadelphia il 10 gennaio. Dan Vladar ha giocato l’intera partita in porta per i Flyers, affrontando 38 tiri.

I Devils puntano a tornare ai playoff dopo aver chiuso la scorsa stagione al settimo posto nella Metropolitan Division con un record di 42-37-3 (87 punti). Un nuovo inizio sarà ben accolto dai Devils e in particolare dalla stella Jack Hughes, che ha guidato New Jersey con 77 punti e si è classificato secondo con 27 gol nonostante abbia saltato 21 partite. I Devils hanno chiuso con un bilancio di 8-13-0 senza Hughes, la prima scelta assoluta del draft 2019. Dal 15 novembre al 19 dicembre hanno registrato un bilancio di 8-10-0 mentre Hughes si riprendeva da un infortunio alla mano subito durante una cena di squadra, e hanno perso le ultime tre partite prima della pausa olimpica a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo di Hughes. I Devils ritroveranno i loro otto migliori marcatori, oltre al portiere Jake Allen, che si è affermato come numero 1 del New Jersey con un record di 17-17-2 in 36 partite da titolare, il suo miglior risultato dalla stagione 2022-23.

Nashville Predators-Minnesota Wind

I Nashville Predators ospiteranno i Minnesota Wild nella partita d’esordio stagionale giovedì sera. Nashville accoglierà una squadra del Minnesota che nutre grandi speranze per la stagione 2026-27.

I Predators hanno imparato a gestire le partenze lente nelle ultime stagioni ma coach Andrew Brunette non vuole che succeda di nuovo. I Predators hanno ingaggiato alcuni nuovi giocatori in attacco, tra cui Mavrik Bourque, Ross Colton, Jack Drury, Adam Edstrom e Alex Kerfoot. Nashville punta a migliorare la scorsa stagione, conclusa con un record di 38-34-10, ma senza riuscire a qualificarsi per i playoff. Un paio di vittorie in più avrebbero potuto aiutare i Predators a raggiungere i playoff. Questo rende la loro partenza lenta ancora più amara. Juuse Saros dovrebbe partire titolare tra i pali per Nashville. Ha 230 vittorie in carriera e cerca di riscattarsi dopo una stagione in cui ha registrato una media di 3,16 gol subiti a partita e una percentuale di parate dell’89,4%. Saros ha affrontato i Wild 16 volte, con un bilancio di 10 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi, una media di 2,50 gol subiti a partita e una percentuale di parate del 92,1%.

I Wild hanno chiuso la scorsa stagione con un record di 46-24-12 e si sono qualificati per i playoff, eliminando i Dallas Stars in sei partite al primo turno prima di perdere contro i Colorado Avalanche in cinque partite al secondo turno. Kirill Kaprizov ha chiuso la stagione con 45 gol (il miglior marcatore della squadra) e 44 assist, e vuole migliorare ulteriormente queste statistiche. Minnesota dovrà creare occasioni da gol anche senza uno dei suoi migliori giocatori. Il difensore della prima linea Brock Faber ha subito una frattura cranica in una partita di precampionato e sarà indisponibile a tempo indeterminato dopo l’intervento chirurgico. In porta Jesper Wallstedt prenderà il posto di portiere titolare mentre Filip Gustavsson si riprende dall’infortunio. Wallstedt ha chiuso la scorsa stagione con un bilancio di 18 vittorie, 9 sconfitte e 6 pareggi, una media di 2,61 gol subiti a partita in 35 partite. In una sola partita giocata contro Nashville, Wallstedt ha un bilancio di 0 vittorie, 1 sconfitta e 0 pareggi, con una media di 2,10 gol subiti a partita e una percentuale di parate del 90,9%. Il veterano Calvin Pickard, che ha trascorso gli ultimi tre anni a Edmonton, tornerà a difendere la porta di Wallstedt.

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