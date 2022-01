Pronostici Hockey NHL Week 15: Flyers a picco. Settimana impegnativa per i Bruins

Week 15 Regular Season di Hockey su Ghiaccio NHL. Andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana con le statistiche, i big match e le quote antepost aggiornate per la corsa alla Stanley Cup.

Week 15 Regular Season NHL: le statistiche più interessanti

Nell’immagine qui sotto trovate i trend stagionali su tutte le partite. Negli ultimi 7 giorni non c’è stato spazio per sorprese con le squadre favorite che hanno rispettato il pronostico vincendo l’80% delle partite. La settimana scorsa ci ha regalato il 55,8% di partite da Under rispetto al 44,2% di Over.

I Nashville Predators si confermano la miglior squadra su cui puntare con +7,22 unità di profitto, ma in forte calo rispetto alla settimana scorsa quando stavano a +9.22. In 2° posizione si confermano stabili i Carolina Hurricanes (+7.17) e i NY Rangers (+6.91). In risalita i Pittsburgh Penguins (+4,61). I Florida Panthers sono sempre i migliori in casa (+8.71) mentre i migliori in trasferta sono sempre gli Hurricanes (+5,51) seguiti dai Vegas Golden Knights (+5.30).

La peggior squadra su cui puntare non cambia, anzi peggiora perché perde esattamente 3 unità. Parliamo dei Montreal Canadiens (-21.83) seguiti dai Seattle Kraken (-15,28) e dai NY Islanders (-10.39). Perdenti in doppia cifra anche gli Arizona Coyotes (-10.12) e si avvicinano ai peggiori anche i Philadelphia Flyers (-9.94) in crollo dopo 8 sconfitte consecutive. La peggior squadra calcolando solo il rendimento in casa è Seattle (-7,23) mentre in trasferta nessuno fa male come Montreal (-15.91). Si confermano in difficoltà in trasferta anche i Dallas Stars (-8.82).

Week 15 Regular Season: il programma e i big match di inizio settimana

Lunedì col Martin Luther King Day e tante partite. Il big match era Vegas-Pittsburgh con i Penguins che si confermano in grande forma passando anche a Vegas, e come abbiamo visto vincere in casa dei Golden Knights non è facile visto che sul proprio ghiaccio nessuno va bene come Vegas.

Martedì ricco con altre 8 partite (dovevano essere 11). Si inizia subito forte con l’interessante Boston Bruins-Carolina Hurricanes con gli ospiti che sono una macchina da guerra in trasferta (13-4-1) e nel precedente di ottobre si sono sbarazzati dei Bruins per 3-0. Nella notte si continua con Philadelphia Flyers-NY Islanders, due squadre in crisi e che stanno deludendo. Chi la spunterà? I Flyers sono messi peggio ma giocano in casa. Decisamente interessante anche Calgary Flames-Florida Panthers in tarda notte, con i Flames chiamati a cambiare passo anche in casa (4-4-4) mentre i Panthers sono quasi invincibili in casa (21-3-0), ma in trasferta si trasformano in una squadra normale (5-4-5).

Mercoledì si giocano altre 3 partite aperta da New Jersey Devils-Arizona Coyotes e dopo il big match NY Rangers-Toronto Maple Leafs. I canadesi in stagione stanno andando come treni ma i Rangers sono pericolosi, specialmente in casa (10-3-2). In tarda nottata si chiude on Anaheim Ducks-Colorado Avalanche.

Week 15 Regular Season: le partite di giovedì e venerdì

Giovedì abbiamo 9 partite in programma, una nottata aperta da Boston Bruins-Washington Capitals con i Capitals in calo dopo 5 sconfitte nelle ultime 6, compreso il 3-7 interno contro i Bruins. In Edmonton Oilers-Florida Panthers i Panthers sono attesi ad un altra trasferta non scontata. In chiusura invece dovrebbe essere più scontata la vittoria dei padroni di casa in Vegas Golden Knights-Montreal Canadiens.

Venerdì si giocano altre 8 partite. Carolina Hurricanes-NY Rangers è una delle più interessanti per quanto già detto su entrambe le squadre. Si gioca anche un Anaheim Ducks-Tampa Bay Lightning con i campioni in carica che iniziano la settimana con 5 vittorie nelle ultime 6.

Week 15 Regular Season: le sfide del weekend

Ricco palinsesto da 11 partite al sabato. Si inizia presto col matinee Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers e a seguire Boston Bruins-Winnipeg Jets (settimana impegnativa per i Bruins, bisogna monitorare come arriveranno a questo impegno). In tarda nottata, a chiudere, balzano all’occhio Edmonton Oilers-Calgary Flames (i Flames hanno perso il primo scontro stagionale proprio qui a Edmonton per 2-5) e San Jose Sharks-Tampa Bay Lightning e i padroni di casa che vogliono continuare a stupire e sfideranno Tampa in back to back a Ovest.

Domenica abbiamo 5 partite e questa volta il matinnee è Pittsburgh Penguins-Winnipeg Jets, con i Jets in b2b dopo la trasferta di Boston. Seguono nella notte New Jersey Devils-LA Kings, Columbus Blue Jackets-Ottawa Senators, Seattle Kraken-Florida Panthers e Vancouver Canucks-St.Louis Blues.

Come sempre diamo uno sguardo anche a come si aprirà la settimana successiva, la week 16, visto che col nostro report NHL ci sentiamo ogni martedì. Lunedì prossimo giocheranno altre 7 partite, con Boston Bruins-Anaheim Ducks in apertura, e ancora i Bruins in campo che termineranno il ciclo che li vede impegnati per 4 partite in 6 notti. Washington Capitals-Vegas Golden Knights è il big match mentre in Philadelphia Flyers-Dallas Stars vedremo se i Flyers riusciranno a fare risultato almeno contro i pessimi Stars da trasferta. A chiudere l’interessante scontro tra Calgary Flames-St.Louis Blues.

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,75

Florida Panthers 7,75

Tampa Bay Lightning 8,00

Toronto Maple Leafs 8,25

Vegas Golden Knights 8,50

Carolina Hurricanes 11

Boston Bruins 15

New York Rangers 16

Pittsburgh Penguins 16

Minnesota Wild 16

Washington Capitals 16

St. Louis Blues 20

Calgary Flames 22

Nashville Predators 25

Edmonton Oilers 33

Winnipeg Jets 40

Dallas Stars 45

Los Angeles Kings 50

Anaheim Ducks 50

New York Islanders 65

San Jose Sharks 80

Vancouver Canucks 90

Detroit Red Wings 100

Columbus Blue Jacket 150

Philadelphia Flyers 175

New Jersey Devils 200

Chicago Blackhawks 250

Ottawa Senators 400

Buffalo Sabres 750

Seattle Kraken 750

Montreal Canadiens 1.500

Arizona Coyotes 3.000

Eastern Conference

Florida Panthers 4,50

Tampa Bay Lightning 4,75

Toronto Maple Leafs 5,00

Carolina Hurricanes 6,00

Boston Bruins 8,25

Pittsburgh Penguins 8,75

New York Rangers 9,00

Washington Capitals 9,75

New York Islanders 33

Detroit Red Wings 50

Columbus Blue Jacket 80

Philadelphia Flyers 100

New Jersey Devils 125

Ottawa Senators 175

Buffalo Sabres 350

Montreal Canadiens 750

Western Conference

Colorado Avalanche 2,70

Vegas Golden Knights 3,80

Minnesota Wild 9,00

St. Louis Blues 10

Nashville Predators 13

Calgary Flames 13

Edmonton Oilers 18

Winnipeg Jets 20

Dallas Stars 22

Los Angeles Kings 25

Anaheim Ducks 28

San Jose Sharks 40

Vancouver Canucks 45

Chicago Blackhawks 125

Seattle Kraken 400

Arizona Coyotes 2.000

Hockey NHL: le quote antepost divisionali

Atlantic Division Rs

Florida Panthers 2,50

Tampa Bay Lightning 2,80

Toronto Maple Leafs 3,35

Boston Bruins 14

Detroit Red Wings 250

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 750

Montreal Canadiens 2.000

Central Division Rs

Colorado Avalanche 1,33

Minnesota Wild 7,25

Nashville Predators 8,00

St. Louis Blues 8,00

Winnipeg Jets 40

Dallas Stars 50

Chicago Blackhawks 500

Arizona Coyotes 2.000

Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 2,25

Pittsburgh Penguins 3,75

New York Rangers 4,75

Washington Capitals 5,50

New York Islanders 100

Columbus Blue Jacket 175

New Jersey Devils 200

Philadelphia Flyers 225

Pacific Division Rs

Vegas Golden Knights 1,68

Calgary Flames 3,55

Edmonton Oilers 8,50

Los Angeles Kings 9,00

Anaheim Ducks 16

San Jose Sharks 33

Vancouver Canucks 60

Seattle Kraken 1.500

