Pronostici Hockey NHL Week 17: è la settimana dell’All Star Game 2022

Week 17 Regular Season di Hockey su Ghiaccio NHL. Andiamo a vedere cosa ci attende con i big match del 1 e 2 febbraio con quote, statistiche e consigli per le scommesse in una settimana corta visto che nel weekend ci sarà l’All-Star Game nel fine settimana del 4-5 febbraio dalla T-Mobile Arena

Week 17 Regular Season: le statistiche più interessanti

Nell’immagine qui sotto trovate i trend stagionali su tutte le partite. Anche in quest’ultima settimana il trend forte è quello sui favoriti in trasferta. Due settimane fa avevano coperto il 69.6% delle partite, la settimana scorsa questo dato è ulteriormente salito fino ad un impressionante 76.2% di vittorie per i favoriti fuori casa (16-2-3). Nell’ultima settimana abbiamo visto anche una leggera prevalenza di Under (53.2%) rispetto agli Over (46.8%).

Week 17 Regular Season: il programma e i big match di inizio settimana

Martedì si giocano 11 partite e tra i primi match segnaliamo Tampa Bay Lightning-San Jose Sharks, partita che Tampa potrebbe vincere. I Lightning il 22 gennaio hanno dominato 7-1 a San Jose, e in casa hanno un record di 15-4-4.

Da non perdere anche NY Rangers-Florida Panthers, con gli ospiti che lunedì hanno dominato 8-4 a Columbus confermando l’ottimo momento di forma, e che hanno anche un ottimo 7-3 negli ultimi back to back. I Rangers però in casa rimangono tosti (14-4-2).

Il big match è Pittsburgh Penguins-Washington Capitals, classica rivalità accesa ulteriormente dalle stelle Sidney Crosby ed Alex Ovechkin. Una vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali a Washington dove la costante è stata Over, anche se i Capitals arrivano da 4 Under consecutivi.

Mercoledì si continua, anzi si chiude già la settimana con 5 partite. In Washington Capitals-Edmonton Oilers occasione per gli ospiti visto che i Capitals giocheranno in back to back dopo la sfida di pathos del martedì.

A chiudere la nottata ci sarà Chicago Blackhawks-Minnesota Wild, rivali di Central che si sono già sfidati 2 volte in stagione, con una doppia vittoria fuori (5-1) e in casa (4-3 OT) per i Wild che stanno giocando un ottima stagione e sono reduci da 5 vittorie. I Wild sono 2° come rendimento nelle scommesse al momento (+7.31 unità) mentre i Blackhawks sono tra i peggiori (-11,55).

Week 17 Regular Season: è la settimana del All Star Game

Vediamo il programma al via da venerdì con il 2022 NHL All-Star Skills. Siamo a Las Vegas e non possono mancare le novità come la Fountain Face-Off dalla fontana del Bellagio (vedi sotto la foto by Nhl.com).

Per sabato è atteso il 2022 Honda NHL All-Star Game. Ecco i roster (tra parentesi le presenze al All Star Game).

Metropolitan Division

Sebastian Aho, CAR (2nd)

Claude Giroux, PHI (7th)

Jake Guentzel, PIT (1st)

Jack Hughes, NJD (1st)

Evgeny Kuznetsov, WSH (2nd)

Chris Kreider, NYR (2nd)

Alex Ovechkin, WSH (8th)*

Adam Pelech, NYI (1st)

Zach Werenski, CBJ (2nd)

Frederik Andersen, CAR (2nd)

Tristan Jarry, PIT (2nd)

Atlantic Division

Patrice Bergeron, BOS (3rd)

Jonathan Huberdeau, FLA (2nd)

Dylan Larkin, DET (2nd)

Auston Matthews, TOR (4th)*

Steven Stamkos, TBL (7th)

Nick Suzuki, MTL (1st)

Brady Tkachuk (2nd)

Rasmus Dahlin, BUF (1st)

Victor Hedman, TBL (3rd)

Jack Campbell, TOR (1st)

Andrei Vasilevskiy, TBL (4th)

Central Division

Kyle Connor, WPG (1st)

Alex DeBrincat, CHI (1st)

Nazem Kadri, COL (1st)

Kirill Kaprizov, MIN (1st)

Clayton Keller, ARI (2nd)

Jordan Kyrou, STL (1st)

Joe Pavelski, DAL (4th)*

Roman Josi, NSH (4th)

Cale Makar, COL (1st)

Juuse Saros, NSH (1st)

Cam Talbot, MIN (1st)

Pacific Division

Leon Draisaitl, EDM (3rd)

Jordan Eberle, SEA (2nd)

Johnny Gaudreau, CGY (6th)

Adrian Kempe, LAK (1st)

Connor McDavid, EDM (5th)*

Timo Meier, SJS (1st)

Mark Stone, VGK (1st)

Troy Terry, ANA (1st)

Alex Pietrangelo, VGK (3rd)

John Gibson, ANA (3rd)

Thatcher Demko, VAN (1st)

*Capitani votati dai tifosi.

Ecco gli ultimi vincitori dell’All Star Game di NHL. Nelle ultime 4 edizioni i gol e lo spettacolo non sono mai mancati (9,5 di media).

2020 – Pacific-Atlantic (5-4)

2019 – Metropolitan-Central (10-5)

2018 – Pacific-Atlantic (5-2)

2017 – Metropolitan-Pacific (4-3)

2016 – Pacific-Atlantic 1-0

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,50

Florida Panthers 7,50

Tampa Bay Lightning 8,50

Vegas Golden Knights 9,00

Carolina Hurricanes 9,00

Toronto Maple Leafs 9,75

Minnesota Wild 16

Pittsburgh Penguins 16

Boston Bruins 18

New York Rangers 20

Calgary Flames 22

St. Louis Blues 22

Washington Capitals 25

Nashville Predators 25

Edmonton Oilers 33

Dallas Stars 45

Los Angeles Kings 50

Anaheim Ducks 50

Winnipeg Jets 60

San Jose Sharks 100

Vancouver Canucks 100

New York Islanders 100

Detroit Red Wings 200

Chicago Blackhawks 350

Columbus Blue Jacket 350

New Jersey Devils 400

Philadelphia Flyers 400

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 1.500

Seattle Kraken 2.000

Arizona Coyotes 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Eastern Conference

Florida Panthers 4,50

Tampa Bay Lightning 5,00

Carolina Hurricanes 5,00

Toronto Maple Leafs 5,50

Pittsburgh Penguins 8,75

Boston Bruins 9,50

New York Rangers 10

Washington Capitals 13

New York Islanders 55

Detroit Red Wings 100

Columbus Blue Jacket 175

Philadelphia Flyers 200

New Jersey Devils 200

Ottawa Senators 350

Buffalo Sabres 750

Montreal Canadiens 2.000

Western Conference

Colorado Avalanche 2,60

Vegas Golden Knights 3,90

Minnesota Wild 8,75

St. Louis Blues 11

Calgary Flames 11

Nashville Predators 13

Edmonton Oilers 16

Dallas Stars 22

Los Angeles Kings 25

Anaheim Ducks 25

Winnipeg Jets 33

Vancouver Canucks 50

San Jose Sharks 55

Chicago Blackhawks 200

Seattle Kraken 1.500

Arizona Coyotes 2.500

Hockey NHL: le quote antepost divisionali

Atlantic Division Rs

Florida Panthers 2,20

Tampa Bay Lightning 2,60

Toronto Maple Leafs 3,80

Boston Bruins 22

Detroit Red Wings 500

Ottawa Senators 1.500

Buffalo Sabres 2.000

Montreal Canadiens 3.000

Central Division Rs

Colorado Avalanche 1,18

Minnesota Wild 8,00

St. Louis Blues 12

Nashville Predators 16

Dallas Stars 80

Winnipeg Jets 125

Chicago Blackhawks 1.500

Arizona Coyotes 3.000

Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,70

Pittsburgh Penguins 3,70

New York Rangers 5,50

Washington Capitals 11

New York Islanders 250

Columbus Blue Jacket 400

Philadelphia Flyers 450

New Jersey Devils 500

Pacific Division Rs

Vegas Golden Knights 1,68

Calgary Flames 4,00

Edmonton Oilers 8,25

Los Angeles Kings 12

Anaheim Ducks 13

Vancouver Canucks 65

San Jose Sharks 65

Seattle Kraken 2.500

