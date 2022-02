Pronostici Hockey NHL Week 18: è la settimana di Avalanche-Lightning

Week 18 Regular Season NHL. Si torna sul ghiaccio dopo l’All Star Game e la pausa. Vediamo cosa ci aspetta da questa settimana di Hockey su Ghiaccio NHL.

Week 18 Regular Season: le statistiche più interessanti

La settimana scorsa si è giocato poco, in tutto appena 18 partite prima della pausa e dell’All Star Game quindi non ha molto senso andare a vedere i trend più interessanti, ma qui sotto riproponiamo le statistiche generali di tutta la stagione 2021-22 NHL.

Week 18 Regular Season: il programma e i big match di inizio settimana

Dopo le 2 partite del lunedì di ripresa, martedì abbiamo 7 partite in programma. Si inizia con Ottawa Senators-Carolina Hurricanes, entrambe in back to back. I Senators hanno vinto in casa 4-1 contro i Devils mentre nemmeno gli Hurricanes sono riusciti a passare a Toronto (3-4 OT), e parliamo di Carolina che rimane la miglior squadra come rendimento nelle scommesse (+8,43 unità). I Senators sono 12-44 negli ultimi back to back, statistica in cui gli Hurricanes 29-11.

Boston Bruins-Pittsburgh Penguins è la sfida più interessante. Gli ultimi 8 precedenti, con 7 Under, spingono per una partita a basso punteggio ma sulla linea 5,5 gol io punterei su Over. Da segnalare anche Winnipeg Jets-Minnesota Wild ed Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights.

Passiamo al mercoledì con 6 partite. Interessante Calgary Flames-Vegas Golden Knights con gli ospiti che giocheranno in back to back e che sono 21-6 nelle ultime partite senza giorni di riposo e sono 4-0 negli ultimi precedenti contro i Flames.

A chiudere la notte ci saranno Vancouver Canucks-NY Islanders. Entrambe sono arrivate alla pausa con alcuni problemi, specialmente nei rispettivi attacchi che sono entrambi tra i peggiori della lega e infatti sia Islanders che Canucks sono O/U 3-7 nelle ultime partite. Gli ultimi precedenti tra Vancouver e NYI parlano però di Over 7-1-1.

Week 18 Regular Season: le partite di giovedì e venerdì

Giovedì abbiamo 7 partite. Il big match che ovviamente ruba la scena è in chiusura di nottata con Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning, due delle grandi pretendenti alla Stanley Cup. Per i Lightning sarebbe tripletta storica, ma il viaggio è ancora lungo e c’è da vedere la trasferta in Colorado dove gli Avalanche sono 20-4 e che ad inizio stagione sono già passati 4-3 SO a Tampa Bay.

Un venerdì da 4 partite al via con Dallas Stars-Winnipeg Jets. Dallas sta faticando, ma in trasferta visto che in casa mantiene un positivo 15-7 di record. Solo Montreal e New Jersey hanno rendimenti nelle scommesse peggiori dei Jets in trasferta, con Winnipeg che è costata -6,49 unità.

Edmonton Oilers-NY Islanders e Arizona Coyotes-Tampa Bay Lightning con entrambi gli ospiti in back to back. In chiusura ci sarà Anaheim Ducks-Seattle Kraken, rivali di Pacific che si sono già sfidate 2 volte in stagione, con doppia vittoria dei Ducks con 11 gol segnati.

Le sfide del fine settimana

Sabato abbiamo 8 partite e con 3 di queste si parte prestissimo. Detroit Red Wings-Philadelphia Flyers non è il massimo della vita, come Montreal Canadiens-Columbus Blue Jackets (i Canadiens rimangono in assoluto la peggior squadra su cui puntare, nettamente con -24,77 unità). In Ottawa Senators-Boston Bruins, abbiamo sul ghiaccio due rivali di Atlantic che tornano in scena dopo la prima sfida di novembre, vinta 3-2 dai Bruins in casa.

Il big match del sabato è però Minnesota Wild-Carolina Hurricanes, due tra le migliori franchigie quest’anno, e nella top-3 delle migliori squadre su cui puntare. Carolina come abbiamo detto è 1°, ma anche Minnesota sta andando bene al 3° posto +7,87). Tra le due squadre si piazzano i NY Rangers che però non giocano questa settimana (tornano in gioco il 15 febbraio contro i Bruins).

Domenica con 4 partite, tutte tra pomeriggio e prima serata italiana, tutte molto comode da seguire anche in live. Montreal Canadians-Buffalo Sabres e Washington Capitals-Ottawa Senators aprono le danze, e a stretto giro seguono New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins, con i Devils in un momento decisamente negativo e 2° peggior squadra su cui puntare (-14,75).

In chiusura avremo Dallas Stars-Colorado Avalanche. Nel primo scontro stagionale, sempre qui a Dallas, gli Avalanche uscirono battuti 1-3, pur dominando quella partita ad iniziare dai 37 tiri a 22, ma incapparono in una serata storta di Kuemper. Abbiamo già detto degli Stars che quando giocano in casa non sono da sottovalutare.

Visto che la nostra rubrica esce al martedì, è bene andare a vedere velocemente anche le partite di lunedì prossimo, saranno anche in questo caso 4, tutte nella notte di San Valentino: Minnesota Wild-Detroit Red Wings, Seattle Kraken-Toronto Maple Leafs, Winnipeg Jets-Chicago Blackhawks e San Jose Sharks-Edmonton Oilers.

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 6,00

Florida Panthers 7,50

Tampa Bay Lightning 8,50

Vegas Golden Knights 8,50

Toronto Maple Leafs 9,00

Carolina Hurricanes 9,25

Minnesota Wild 16

Pittsburgh Penguins 16

Boston Bruins 18

New York Rangers 18

Calgary Flames 20

Nashville Predators 22

St. Louis Blues 22

Washington Capitals 25

Edmonton Oilers 33

Los Angeles Kings 45

Anaheim Ducks 50

Dallas Stars 55

Winnipeg Jets 75

New York Islanders 100

San Jose Sharks 125

Vancouver Canucks 125

Detroit Red Wings 200

Columbus Blue Jacket 350

Philadelphia Flyers 400

Chicago Blackhawks 400

New Jersey Devils 500

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 1.500

Seattle Kraken 2.500

Arizona Coyotes 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Eastern Conference

Florida Panthers 4,50

Tampa Bay Lightning 5,00

Carolina Hurricanes 5,25

Toronto Maple Leafs 5,25

Pittsburgh Penguins 9,00

Boston Bruins 9,50

New York Rangers 10

Washington Capitals 13

New York Islanders 60

Detroit Red Wings 125

Columbus Blue Jacket 175

Philadelphia Flyers 200

New Jersey Devils 250

Ottawa Senators 450

Buffalo Sabres 1.000

Montreal Canadiens 2.000

Western Conference

Colorado Avalanche 2,75

Vegas Golden Knights 4,00

Minnesota Wild 8,00

Calgary Flames 10

St. Louis Blues 11

Nashville Predators 12

Edmonton Oilers 16

Los Angeles Kings 22

Anaheim Ducks 22

Dallas Stars 25

Winnipeg Jets 35

Vancouver Canucks 55

San Jose Sharks 60

Chicago Blackhawks 200

Seattle Kraken 1.500

Arizona Coyotes 2.500

Hockey NHL: le quote antepost divisionali

Atlantic Division Rs

Florida Panthers 2,40

Tampa Bay Lightning 2,95

Toronto Maple Leafs 3,00

Boston Bruins 25

Detroit Red Wings 500

Ottawa Senators 1.500

Buffalo Sabres 2.000

Montreal Canadiens 3.000

Central Division Rs

Colorado Avalanche 1,20

Minnesota Wild 6,75

St. Louis Blues 14

Nashville Predators 18

Dallas Stars 175

Winnipeg Jets 250

Chicago Blackhawks 2.500

Arizona Coyotes 3.000

Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,60

Pittsburgh Penguins 4,50

New York Rangers 5,00

Washington Capitals 13

New York Islanders 350

Columbus Blue Jacket 450

Philadelphia Flyers 500

New Jersey Devils 750

Pacific Division Rs

Vegas Golden Knights 1,73

Calgary Flames 3,70

Edmonton Oilers 7,50

Los Angeles Kings 12

Anaheim Ducks 14

Vancouver Canucks 80

San Jose Sharks 80

Seattle Kraken 2.500

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.