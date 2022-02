Pronostici Hockey NHL Week 20: i Florida Panthers continuano a dominare in casa

Week 20 Regular Season NHL, siamo arrivati alla 20° settimana della stagione di Hockey su ghiaccio. Andiamo a vedere cosa ci attende per l’ultima settimana di febbraio.

Le statistiche più interessanti

Iniziamo come sempre con le statistiche stagionali. Negli ultimi 7 giorni i favoriti hanno rispettato i pronostici cil 63,8% di vittorie e in particolare i favoriti in trasferta sono stati i migliori in assoluto col 73,9% di vittorie. Una settimana che è tornata a regalarci molti Over, il 60% rispetto alle partite da Under che sono state solo il 40%. Qui sotto nell’immagine ci sono i betting trend riassuntivi di tutta la stagione su esattamente 800 partite tracciate.

Week 20 Regular Season: le partite NH di martedì 22 febbraio

Martedì con 6 partite e ad aprire le danze ci sono Philadelphia Flyers-St.Louis Blues. Stagione disgraziata per i Flyers che giocano in back to back, anche se lunedì avevano messo in difficoltà gli Hurricanes, arrendendosi solo per 3-4 in overtime. Il back to back (3-14), il fattore campo (2-9) e anche le condizioni del portiere Carter Hart non aiutano i Flyers in questo momento, ma prima o poi dovranno tornare alla vittoria, ed eviterei i Blues, se non altro per un valore di quota prossimo allo zero con St.Louis favorita @1.43 per una vittoria in trasferta.

Nella notte sono interessanti anche Florida Panthers-Nashville Predators e Columbus Blue Jackets-Toronto Maple Leafs. Florida e Toronto sono favorite e in questo caso potrebbero vincere entrambe, mi danno più fiducia di St.Louis. I Panthers in casa hanno un record di 23-3-0 e vantano anche il miglior rendimento nelle scommesse (+9.72 unità) mentre i Predators sono in calo con 4 sconfitte di fila. I Maple Leafs hanno già battuto i Blue Jackets in stagione (5-4) e devono riprendersi dopo 2 sconfitte, ma attenzione a sottovalutare Columbus che in casa non va male e i Blue Jackets sono 7-2 nelle ultime 9 partite quindi si presentano in ottima forma.

Le altre partite del martedì sono: Ottawa Senators-Minnesota Wild, Anaheim Ducks-San Jose Sharks e Seattle Kraken-NY Islanders (due delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse, -14,73 unità per Seattle seguita proprio da NYI con -14,72, peggio fanno solo Montreal -20.69 e Philadelphia -17.07).

Week 20 Regular Season: le partite NHL di mercoledì 23 febbraio

Al mercoledì si continua con 5 partite. In Dallas Stars-Winnipeg Jets si tornano ad affrontare le due squadre che hanno dato vita al 4-3 OT per gli Stars del 11 febbraio scorso a Dallas. Gli Stars stanno facendo la loro fortuna all’American Airlines Center in stagione, con un record di 17-7-1, e anche il 3° miglior rendimento nelle scommesse (+5,29).

E’ però Tampa Bay Lightning-Edmonton Oilers la sfida più attesa. Gli Oilers arrivano da 4 vittorie di fila in trasferta ma sono 1-7 contro franchigie di Atlantic, e i Lightning oltre ad essere in casa dominano 10-3 contro squadre di Western Conference. Impressionante anche il dato di 1-10 degli Oilers negli ultimi viaggi a Tampa.

Completano il programma del mercoledì: Montreal Canadiens-Buffalo Sabres, Detroit Red Wings-Colorado Avalanche ed Arizona Coyotes-LA Kings.

Week 20 Regular Season: le partite NHL di giovedì 24 febbraio

Al giovedì si giocano 8 partite e si parte subito forte con Toronto Maple Leafs-Minnesota Wild, sfida tra la 3° di Atlantic e la 2° di Central che si sono già affrontate lo scorso 4 dicembre in Minnesota, col 4-3 dei padroni di casa. I Maple Leafs cercheranno la rivincita interna contro un avversario pericoloso, i Wild che hanno anche il 3° miglior rendimento nelle scommesse (+7.14).

In NY Rangers-Washington Capitals da segnalare anche la 2° squadra nell’indice di rendimento, i Rangers (+8.28) che non accennano a rallentare. NYR aveva iniziato questa stagione con un pesante 1-5, proprio a Washington, ma in questo momento alcune assenze potrebbero essere limitanti per i Capitals che arrivano comunque da 2 vittorie nel momento in cui scriviamo. Sarà una sfida interessante.

Le altre partite del giovedì sono Florida Panthers-Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins-New Jersey Devils, Nashville Predators-Dallas Stars, Seattle Kraken-Boston Bruins, Vancouver Canucks-Calgary Flames e San Jose-NY Islanders.

Week 20 Regular Season: le partite NHL di venerdì 25 febbraio

Passiamo al venerdì con 6 partite. Si inizia con Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets. Gli Hurricanes sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse (+8.30), arrivano da 3 vittorie e sono avanti 2-1 in stagione contro Columbus. Dopo il 5-1 in trasferta ad ottobre, gli Hurricanes si sono ripetuti anche nel 7-4 del primo gennaio, sempre in Ohio, ma il 13 gennaio, proprio in Carolina, sono scoppiati perdendo 0-6. La costante è sempre stato Over in questi precedenti.

Anche Colorado Avalanche-Winnipeg Jets hanno dato vita ad uno spettacolare primo scontro il 6 gennaio, qui in Colorado. Spettacolare almeno per gli Avalanche che vinsero 7-1 contro i Jets che in trasferta rimangono un pessimo affare (-6.78) e che sfidano uno dei migliori attacchi della NHL, quello di Colorado.

Le altre partite del venerdì sono: St.Louis Blues-Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks-New Jersey Devils, Arizona Coyotes-Vegas Golden Knights e Anaheim Ducks-LA Kings.

Week 20 Regular Season: le partite NHL di sabato 26 febbraio

Sabato si inizia presto col matinée Florida Panthers-Edmonton Oilers. Abbiamo già detto del grande rendimento dei Panthers in casa, ma il 20 gennaio hanno dimostrato la loro forza anche a Edmonton con un netto 6-0. Florida oltre al fattore campo ha anche il miglior attacco dell’intera lega con 4.1 gol segnati di media e ben 36,2 tiri a partita verso i portieri avversari, nessuno può mettere insieme numeri del genere quest’anno, anche se la difesa non è altrettanto solida e a sua volta l’ottimo attacco di Edmonton, guidato dalla stella Connor McDavid, potrebbe combinare qualcosa questa volta, per una sfida ad alto punteggio.

Ad un comodo orario italiano abbiamo anche Philadelphia Flyers-Washington Capitals e Pittsburgh Penguins-NY Rangers. In particolare la sfida di Pittsburgh è molto interessante, con l’attacco dei Penguins chiamato a scardinare la difesa dei Rangers, la 3° migliore per gol subiti (2.5) nonostante sia solo 22° come tiri concessi (32), sinonimo che il portiere Igor Shesterkin, ma anche il suo backup, Alexandar Georgiev, stanno lavorando molto bene tra i pali.

Nella notte di sabato abbiamo: Ottawa Senators-Montreal Canadiens, Nashville Predators-Tampa Bay Lightning, Detroit Red Wings-Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights-Colorado Avalanche (big match a pochi giorni di distanza dal 2-0 degli Avalanche, sempre qui a Sin City), San Jose Sharks-Boston Bruins, Calgary Flames-Minnesota Wild e LA Kings-NY Islanders.

Week 20 Regular Season: le partite NHL di domenica 27 febbraio

Passiamo infine alla domenica con 8 match ed un poker di partite che potremo goderci ad un comodo orario italiano: Carolina Hurricanes-Edmonton Oilers (settimana piena ed impegnativa per Edmonton), Dallas Stars-Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks-St.Louis Blues (classica sfida di Central ma questa è una stagione difficile per Chicago che ha perso 2 delle prime 3 sfide contro St.Louis, compreso il recente 1-5 in trasferta) ed Arizona Coyotes-Winnipeg Jets.

Nella notte si continua con Columbus Blue Jackets-Pittsburgh Penguins, NY Rangers-Vancouver Canucks, Anaheim Ducks-NY Islanders e San Jose Sharks-Seattle Kraken.

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,75

Florida Panthers 7,25

Tampa Bay Lightning 8,50

Carolina Hurricanes 8,75

Vegas Golden Knights 9,75

Toronto Maple Leafs 10

Calgary Flames 13

Pittsburgh Penguins 15

Minnesota Wild 15

New York Rangers 18

St. Louis Blues 20

Boston Bruins 20

Washington Capitals 25

Edmonton Oilers 28

Nashville Predators 30

Los Angeles Kings 40

Dallas Stars 45

Anaheim Ducks 65

Winnipeg Jets 80

Vancouver Canucks 125

New York Islanders 150

San Jose Sharks 175

Detroit Red Wings 250

Columbus Blue Jacket 350

Chicago Blackhawks 750

Philadelphia Flyers 750

New Jersey Devils 750

Ottawa Senators 1.000

Buffalo Sabres 2.000

Montreal Canadiens 3.000

Seattle Kraken 3.000

Arizona Coyotes 3.000

Eastern Conference

Florida Panthers 4,00

Tampa Bay Lightning 4,75

Carolina Hurricanes 5,00

Toronto Maple Leafs 5,75

Pittsburgh Penguins 8,25

New York Rangers 9,50

Boston Bruins 11

Washington Capitals 13

New York Islanders 90

Detroit Red Wings 125

Columbus Blue Jacket 175

Philadelphia Flyers 350

New Jersey Devils 350

Ottawa Senators 500

Buffalo Sabres 1.000

Montreal Canadiens 3.000

Western Conference

Colorado Avalanche 2,80

Vegas Golden Knights 4,75

Calgary Flames 6,50

Minnesota Wild 7,75

St. Louis Blues 10

Edmonton Oilers 14

Nashville Predators 16

Los Angeles Kings 20

Dallas Stars 22

Anaheim Ducks 30

Winnipeg Jets 40

Vancouver Canucks 65

San Jose Sharks 90

Chicago Blackhawks 350

Seattle Kraken 2.500

Arizona Coyotes 3.000

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.