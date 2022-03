Pronostici Hockey NHL Week 21: analisi e scommesse sulle partite dal 1 al 6 marzo

Week 21 Regular Season NHL, vediamo cosa ci attende per questa settimana di Hockey su Ghiaccio dal 1 al 6 marzo, con i big match, le statistiche, le quote aggiornate e i consigli per le scommesse.

Week 21 Regular Season NHL: le partite di inizio settimana

Iniziamo dalle partite del martedì con 9 match. Si inizia con Tampa Bay Lightning-Ottawa Senators con i padroni di casa nettamente favoriti come lo sono in Vegas Golden Knights-San Jose Sharks (valutateli entrambe in doppia). Anche in Detroit Red Wings-Carolina Hurricanes abbiamo un favorito netto, ma in questo caso è in trasferta, ed è Carolina che rimane la miglior squadra come rendimento nelle scommesse (+9.10 unità).

Il big match di giornata è Minnesota Wild-Calgary Flames a pochi giorni dal 7-3 dei Flames in casa contro i Wild. I Flames sono 5-2 anche negli ultimi viaggi in Minnesota.

Passiamo al mercoledì con atre 4 sfide. Si inizia con Toronto Maple Leafs-Buffalo Sabres. I Maple Leafs hanno un ottimo attacco e sono Over 22-7-2 nelle ultime partite (Over 8-3-1 in casa). I Sabres a loro vota sono Over 7-2-1 nelle ultime partite (Over 4-1-1 in trasferta) e Over 4-1 negli ultimi viaggi a Toronto.

A seguire sono sul ghiaccio NY Rangers-St.Louis Blues (i Rangers sono 9-3 in casa ma attenzione al 4-1 dei Blues in trasferta, oltre al 8-0 dopo due giorni di riposo e al 9-4 negli ultimi viaggi a NYR); Dallas Stars-LA Kings (i Kings arrivano dall’ìmbarazzante 0-7 contro i Bruins, gli Stars hanno il 2° miglior rendimento nelle scommesse in casa con +6,33 unità) e Seattle Kraken-Nashville Predators (i Kraken sono 0-5 contro squadre con record vincente mentre i Predators sono 38-13 contro squadre con record perdente).

Week 21 Regular Season NHL: le sfide di giovedì e venerdì

Al giovedì bel programma da 8 partite aperto subito dall’interessante Tampa Bay Lightning-Pittsburgh Penguins al 3° scontro stagionale. Nei primi 2 ha sempre vinto la squadra in trasferta con una vittoria a testa. A seguire Florida Panthers-Chicago Blackhawks, con i Panthers che hanno il miglior rendimento interno della NHL nelle scommesse (+6,25 unità), mentre Chicago è la peggiore in casa.

Da segnalare anche Washington Capitals-Carolina Hurricanes con i Capitals che stanno faticando ma che in stagione hanno già vinto 4-2 in Carolina. Tra i match più interessanti di giornata c’è anche Vegas Golden Knights-Boston Bruins. I Bruins arrivano dal roboante 7-0 a LAK mentre i Golden Knights iniziano la nuova settimana con 1 sola vittoria nelle ultime 6 partite.

Al venerdì si continua con 7 match. Si parte all’una di notte con 5 partite, la più interessante delle quali è Carolina Hurricanes-Pittsburgh Penguins, ma nelle scommesse attenzione a Columbus Blue Jackets-LA Kings. I Blue Jackets in casa non sono da sottovalutare e sono 2° come rendimento nelle scommesse (+8.0) mentre i Kings sono i migliori in trasferta (+8.01) con rendimenti anche molto simili.

Più tardi ci sono Winnipeg Jets-Dallas Stars. I Jets hanno perso 2 partite a Dallas il mese scorso, entrambe in overtime. A chiudere abbiamo Anaheim Ducks-Vegas Golden Knights, sfida di Pacific che è già andata in scena 3 volte quest’anno, con 2 vittorie per Vegas con 8.0 gol totali di media (O/U 2-1).

Week 21 Regular Season NHL: i match del weekend

Sabato con 10 partite. Si inizia col matinée NY Islanders-St.Louis Blues. Gli Islanders stanno cercando di recuperare dopo un inizio stagionale pessimo e devono iniziare a migliorare in casa dove hanno ancora un record negativo. I Blues danno il loro meglio sul proprio ghiaccio.

In prima serata italiana ci sono anche Philadelphia Flyers-Chicago Blackhawks, due squadre con molti problemi e che stanno deludendo in questa stagione per colpa di due dei peggiori attacchi della NHL, ma anche le difese non sono nulla di speciale. Nella notte abbiamo Colorado-Calgary a chiudere la giornata come big match. Gli Avalanche sono al comando della Central e hanno il 2° miglior attacco della lega. Specularmente i Flames comandano la Pacific con la 2° miglior difesa.

Domenica si giocano 8 partite, due delle in prima serata italiana: Buffalo Sabres-LA Kings e New Jersey Devils-St.Louis Blues (i Devils hanno diverse assenze tra cui i due portiere Bernier e Blackwood con Jon Gillies e il rookie Nico Daws che non stano facendo benissimo al loro posto). Subito dopo abbiamo Minnesota Wild-Dallas Stars interessante scontro di Central dove lo spettacolo non dovrebbe mancare. Gli Stars hanno perso 2-7 la prima uscita in Minnesota a novembre, ma il mese dopo si sono rifatti per 7-4 in un altra sfida ad alto punteggio.

Tra le altre partite della notte segnaliamo quello che è praticamente un testa-coda, Carolina Hurricanes-Seattle Kraken (aspettiamoci una quota davvero bassa per i padroni di casa).

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,00

Tampa Bay Lightning 7,75

Carolina Hurricanes 7,75

Florida Panthers 8,25

Toronto Maple Leafs 9,75

Vegas Golden Knights 10

Calgary Flames 13

Pittsburgh Penguins 16

New York Rangers 18

Minnesota Wild 18

St. Louis Blues 20

Boston Bruins 20

Nashville Predators 30

Edmonton Oilers 30

Washington Capitals 33

Los Angeles Kings 40

Dallas Stars 40

Anaheim Ducks 80

Winnipeg Jets 90

Vancouver Canucks 100

San Jose Sharks 200

New York Islanders 225

Columbus Blue Jacket 300

Detroit Red Wings 450

New Jersey Devils 750

Chicago Blackhawks 1.000

Philadelphia Flyers 1.000

Ottawa Senators 1.500

Buffalo Sabres 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Seattle Kraken 3.000

Arizona Coyotes 3.000

Eastern Conference

Tampa Bay Lightning 4,50

Carolina Hurricanes 4,50

Florida Panthers 4,75

Toronto Maple Leafs 5,50

Pittsburgh Penguins 8,50

Boston Bruins 10

New York Rangers 10

Washington Capitals 15

New York Islanders 125

Columbus Blue Jacket 150

Detroit Red Wings 225

New Jersey Devils 400

Philadelphia Flyers 450

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 1.500

Montreal Canadiens 3.000

Western Conference

Colorado Avalanche 2,70

Vegas Golden Knights 5,00

Calgary Flames 6,25

Minnesota Wild 9,25

St. Louis Blues 9,50

Edmonton Oilers 15

Nashville Predators 15

Los Angeles Kings 20

Dallas Stars 20

Anaheim Ducks 40

Winnipeg Jets 45

Vancouver Canucks 50

San Jose Sharks 90

Chicago Blackhawks 500

Seattle Kraken 2.500

Arizona Coyotes 3.000

