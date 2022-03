Pronostici Hockey NHL Week 22: analisi e scommesse sulle partite dal 8 al 13 marzo

Week 22 Regular Season NHL, iniziamo l’articolo settimanale di Hockey su Ghiaccio con un dato interessante. Nell’ultima settimana ci sono stati ben il 61,2% di Over e solo un 38,8% di partite chiuse con Under.

Week 22 Regular Season NHL: le partite di martedì e mercoledì

Martedì con un ricco palinsesto da 11 partite. Si inizia col big match Pittsburgh Penguins-Florida Panthers. Quote spaccate a metà con i Penguins che dopo 3 vittorie si sono fermati nel 2-3 OT in Carolina mentre i Panthers sono reduci da 3 successi. Nei primi 2 scontri di inizio stagione una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa e sempre oltre i tempi regolamentari. I Panthers sono 4-0 nelle ultime trasferte (Over 6-1-1 in trasferta). I Penguins di recente sono Over 5-1 in casa, ma i Panthers sono Under 4-0 negli ultimi viaggi a Pittsburgh.

Da non perdere anche Minnesota Wild-NY Rangers. I Wild dopo un ottimo periodo sono caduti in un tunnel da 1-6 nelle ultime partite mentre i Rangers ne hanno vinte altre 3 e sono ora la miglior squadra come rendimento nelle scommesse (+9.69 unità). Revenge game per i Rangers che a gennaio hanno perso 2-3 in casa contro i Wild.

Passiamo al mercoledì con 2 sole partite. Edmonton Oilers-Washington Capitals. Le assenze stanno limitando gli Oilers che arrivano da 3 sconfitte mentre i Capitals si sono rimessi in moto con 2 vittorie interne (9 gol segnati) anche se Washington giocherà in back to back (1-4 in b2b ultimamente).

L’altra partita del mercoledì è Vancouver Canucks-Montreal Canadiens, rivalità canadese in una stagione deludente per Montreal che però ha vissuto una rivoluzione che sembra aver portato bene con 7 vittorie nelle ultime 8. Anche Vancouver si presenta bene con 7 vittorie nelle ultime 9. A novembre i Canucks sono passati 2-1 a Montreal ma i Canadiens 7-2 negli ultimi viaggi a Vancouver.

Week 22 Regular Season NHL: le sfide di giovedì e venerdì

Ben 13 partite per giovedì, ci concentriamo su Carolina Hurricanes-Colorado Avalanche. Gli Hurricanes continuano ad andare bene con 7-2 nelle ultime partite grazie a quella che è indubbiamente la miglior difesa della NHL, ma Carolina è equilibrata e vanta anche uno dei migliori attacchi (8° per gol segnati). Gli Avalanche si affidano invece al loro potenziale offensivo, 2° per gol segnati ma 12° in difesa come gol subiti.

Da segnalare anche Calgary Flames-Tampa Bay Lightning. I Flames stanno comanando la Pacific con un record di 34-14 e hanno vinto 8 delle ultime 10 partite. I Flames hanno la 3° miglior difesa come gol concessi (2.5) e sono i 2° che tirano di più in attacco (35,7). I Lightning sono 2° in Atlantic con record di 37-12 e hanno perso solo 1 delle ultime 8 partite. I Lightning in stagione hanno vinto 4-1 in casa contro i Flames il 6 gennaio scorso.

Passiamo al venerdì con 4 partite. Si parte forte con Pittsburgh Penguins-Vegas Golden Knights. Trasferta insidiosa per Vegas che però cerca di tenere il passo delle prime in Pacific con Jonathan Marchessault alla guida. A dicembre i Golden Knights hanno già perso 3-5 contro i Penguins.

Si giocano anche Columbus Blue Jackets-Minnesota Wild (gli ospiti arrivano da 3 sconfitte di fila); NY Islanders-Winnipeg Jets (continua la crisi degli Islanders ma anche i Jets hanno vinto solo 2 delle ultime 8 partite) e Vancouver Canucks-Washington Capitals.

Week 22 Regular Season NHL: i big match si sabato

Il sabato da 10 partite inizia preso col matinée Nashville Predators-St.Louis Blues. Queste partite sono sempre insidiose visto l’orario, valutate Under. 1 vittoria a testa nelle prime 2 sfide dell’anno, entrambe a St.Louis (O/U 1-1).

In Montreal Canadiens-Seattle Kraken si sfidano due squadre che stanno andando in direzioni opposte. Abbiamo parlato della rinascita di Montreal mentre i nuovi Kraken continuano a perdere (1-9 nelle ultime 10 partite) e sono ora i peggiori come rendimento nelle scommesse (-18.25 unità).

Dallas Stars-NY Rangers si attende come una partita molto interessante. Gli Stars sono in un momento positivo (4 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo). Abbiamo già detto dell’ottimo rendimento anche dei Rangers il cui punto di forza si trova nella difesa, la 2° come gol concessi, guidata dal portiere Igor Shesterkin che sta giocando una stagione impressionante.

Gli scontri domenicali, si inizia col rematch Penguins-Hurricanes

Passiamo a domenica, ricca con altre 10 partite. Si parte presto in prima serata italiana con Pittsburgh Penguins-Carolina Hurricanes, molto interessante una settimana dopo il 3-2 interno dei Panthers, una partita che Carolina dominò con 42 tiri a 24, ma che portò a casa soltanto in overtime con un power play di Svechnikov, dopo la doppietta du Staal che andò a pareggiare i conti. I Penguins infatti erano partiti bene con un 2-0 nel primo periodo.

Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens. Possibilità di migliorare ancora per i Canadiens visto che dopo la peggior squadra come rendimento nelle scommesse, domenica sfidano anche la 2° in questa statistica negativa, Philadelphia (-17.87 unità). I Flyers stanno continuando a faticare specialmente in attacco e nel precedente di dicembre persero 2-3 OT a Montreal.

A chiudere abbiamo LA Kings-Florida Panthers. I Kings sono 2° come rendimento nelle scommesse (+9.04 unità) e stanno giocando una stagione strabiliante e sopra le attese, che al momento la vede al 2° posto in Pacific. Ne avevamo già accennato nelle scorse rubriche di LAK; un cippino sui Kings vincenti della Stanley Cup @35 (quota già pesantemente calata) noi lo abbiamo speso, ma possiamo consigliare anche un cippino @15 per la vittoria della Pacific Division nella corsa con Calgary e Vegas. Non sarà facile, ma sarebbe ben ripagato come investimento (comunque basso!).

Hockey NHL: le quote antepost per la Stanley Cup 2022

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,75

Tampa Bay Lightning 7,50

Florida Panthers 7,50

Carolina Hurricanes 8,00

Calgary Flames 10

Vegas Golden Knights 11

Toronto Maple Leafs 11

New York Rangers 16

Pittsburgh Penguins 16

St. Louis Blues 22

Boston Bruins 22

Minnesota Wild 25

Washington Capitals 28

Nashville Predators 30

Edmonton Oilers 33

Los Angeles Kings 35

Dallas Stars 35

Anaheim Ducks 75

Vancouver Canucks 90

Winnipeg Jets 90

San Jose Sharks 250

New York Islanders 350

Columbus Blue Jacket 350

Detroit Red Wings 500

New Jersey Devils 1.500

Chicago Blackhawks 1.500

Philadelphia Flyers 1.500

Ottawa Senators 2.000

Arizona Coyotes 3.000

Buffalo Sabres 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Seattle Kraken 3.000

Eastern Conference

Tampa Bay Lightning 4,25

Florida Panthers 4,50

Carolina Hurricanes 5,50

Toronto Maple Leafs 6,00

Pittsburgh Penguins 8,50

Boston Bruins 9,75

New York Rangers 10

Washington Capitals 14

New York Islanders 125

Columbus Blue Jacket 175

Detroit Red Wings 225

New Jersey Devils 500

Philadelphia Flyers 500

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 1.000

Montreal Canadiens 2.000

Western Conference

Colorado Avalanche 2,75

Calgary Flames 5,00

Vegas Golden Knights 6,00

St. Louis Blues 12

Minnesota Wild 12

Nashville Predators 16

Dallas Stars 16

Los Angeles Kings 18

Edmonton Oilers 18

Anaheim Ducks 40

Vancouver Canucks 45

Winnipeg Jets 45

San Jose Sharks 150

Chicago Blackhawks 750

Arizona Coyotes 3.000

Seattle Kraken 3.000

