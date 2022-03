Pronostici Hockey NHL Week 23: analisi e scommesse sulle partite dal 15 al 20 marzo

Week 23 Regular Season NHL, vediamo i big match e i consigli per le scommesse sulle partite di Hockey su Ghiaccio in programma dal 15 al 20 marzo 2022, con anche tante statistiche, betting trend e gli aggiornamenti delle quote antepost.

Week 23 Regular Season NHL: statistiche e betting trends

Vi segnalo che negli ultimi 7 giorni gli sfavoriti in casa hanno ripagato gli scommettitori col 78.6% di casse (11-2-1). L’ultima settimana ci ha regalato anche una netta predominanza di Over, il 63,3% rispetto al 36,7% di Under (31 a 18).

I LA Kings sono la miglior squadra su cui puntare. Scavalcati i NY Rangers nonostante un doppio passo falso recente contro gli Sharks da parte dei Kings. I Philadelphia Flyers sono invece i peggiori in assoluto. Di seguito la top-10 delle migliori squadre su cui scommettere e le peggiori.

Week 23 Regular Season NHL: le partite di martedì e mercoledì

Dopo una singola partita al lunedì, al martedì si torna a fare sul serio con 11 partite. Subito interessante Toronto Maple Leafs-Dallas Stars. Momento di calo per Toronto ma anche gli Stars arrivano da 2 sconfitte e sono 4-12 nei precedenti contro i Maple Leafs (2-6 negli ultimi viaggi a Toronto).

Da segnalare anche Nashville Predators-Pittsburgh Penguins. I Penguins sono una delle migliori squadre e arrivano da 2 belle vittorie, ma in casa. Questa è inoltre la 3° partita in 4 notti per Pittsburgh che però è 6-2 nei precedenti contro i Predators. Anche Nashville non è da sottovalutare in questo momento.

LA Kings-Colorado Avalanche. Dopo il doppio ko contro gli Sharks, i Kings sono passati contro i Panthers e si apprestano ad ospitare un altro top team, gli Avalanche. Colorado ha vinto 4-1 il precedente stagionale contro i Kings. Gli Avalanche sono 4-1 negli ultimi viaggi a LAK.

Passiamo a mercoledì con 4 partite aperte da Minnesota Wild-Boston Bruins che è anche la sfida più interessante. I Wild giocano la 4° partita in 6 notti ma sono 17-7-1 in casa. Anche Boston è alla 3° partita in 4 giorni ma i Bruins sono forti di un 5-1 negli ultimi viaggi in Minnesota.

Week 23 Regular Season NHL: i big match di giovedì e venerdì

Al giovedì abbiamo altre 10 partite. Da non perdere Toronto Maple Leafs-Carolina Hurricanes, sfida tra il 3° miglior attacco di Toronto, e la difesa di Carolina che è quella che concede meno gol agli avversari. In stagione una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. Vedremo se il fattore campo farà la differenza anche questa volta.

Passiamo a NY Rangers-NY Islanders, derby della grande mela già andato in scena a novembre con un bel 4-1 in trasferta per i Rangers che stanno giocando una stagione decisamente migliore rispetto agli Islanders, ma questa è sempre una sfida particolare e gli Islanders sono in ripresa con 3 vittorie consecutive nel momento in cui scriviamo.

Molto bella anche Vegas Golden Knights-Florida Panthers con i padroni di casa in calo, reduci da 4 sconfitte e scivolati al 4° posto della competitiva Pacific. Diciamo che su Vegas pende la spada di Damocle di una serie importante di assenze e ne potrebbero approfittare i Panthers, 1° in Atlantic e miglior attacco della NHL. Nel primo scontro stagionale in Florida i Panthers hanno vinto 4-1 contro i Golden Knights.

Al venerdì si giocano 6 partite e a mio parere la più interessante è Carolina Hurricanes-Washington Capitals. Gli Hurricanes stanno comandando la Metropolitan ma hanno perso le prime 2 sfide contro Washington, 2-4 in casa e 0-4 nella capitale. Gli Hurricanes hanno un record di 26-6 in casa ma i Capitals sono pericolosi anche in trasferta.

Week 23 Regular Season NHL: le sfide del fine settimana

Il sabato ci propone ben 4 partite in prima serata italiana con i matinée: Minnesota Weld-Chicago Blackhawks, NY Islanders-Dallas Stars, Edmonton Oilers-New Jersey Devils e Vegas Golden Knights-LA Kings, la sfida più interessante. Nei primi 3 scontri stagionali sono arrivate 2 vittorie per i Kings. La costante sono stati i tanti gol (8.0 di media), sempre Over.

Arizona Coyotes-Pittsburgh Penguins, ovvero la peggior squadra in casa (Arizona 9-21) contro la migliore in trasferta (Pittsburgh 19-10), poco altro da aggiungere sulla sfida che apre la nottata del sabato. Più interessante Nashville Predators-Toronto Maple Leafs, in una settimana molto impegnativa per i Maple Leafs che dovranno dimostrare di essersi ripresi.

Da non perdere anche Tampa Bay Lightning-NY Rangers con i Lightning 2° in Atlantic e una macchina quasi perfetta in casa (19-5-4) ma i Rangers vanno forte in trasferta (18-12-2) e ha battuto 2 volte Tampa tra il 31 dicembre e il 2 gennaio scorsi, sia in trasferta< (4-3 SO) che in casa (4-0).

Chiudiamo con le 6 partite di domenica aperte da Philadelphia Flyers-NY Islanders in prima serata italiana. Abbiamo detto del disastroso rendimento dei Flyers tra i peggiori attacchi della lega, ma ultimamente ha faticato anche la difesa. Nonostante anche gli Islanders avessero iniziato la stagione con dei problemi, a gennaio i Flyers hanno perso tutte e 3 le sfide contro gli Islanders, incassando sempre esattamente 4 gol.

Nella notte segnaliamo Carolina Hurricanes-NY Rangers. Settimana importante anche per queste due squadre, in particolare per i Rangers che giocheranno questa partita in back to back dopo la sfida del sabato a Tampa.

Tutte le quote sul Hockey NHL

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,00

Florida Panthers 7,25

Carolina Hurricanes 7,75

Tampa Bay Lightning 8,25

Calgary Flames 9,50

Toronto Maple Leafs 12

Vegas Golden Knights 14

Pittsburgh Penguins 15

New York Rangers 18

Boston Bruins 18

Minnesota Wild 22

St. Louis Blues 22

Washington Capitals 25

Nashville Predators 25

Edmonton Oilers 30

Los Angeles Kings 33

Dallas Stars 35

Vancouver Canucks 75

Winnipeg Jets 90

Anaheim Ducks 100

San Jose Sharks 250

New York Islanders 250

Columbus Blue Jacket 350

Detroit Red Wings 500

Chicago Blackhawks 1.000

New Jersey Devils 1.500

Ottawa Senators 2.000

Philadelphia Flyers 2.000

Arizona Coyotes 3.000

Buffalo Sabres 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Seattle Kraken 3.000

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 4,25

Tampa Bay Lightning 4,50

Carolina Hurricanes 5,00

Toronto Maple Leafs 6,50

Pittsburgh Penguins 8,50

Boston Bruins 9,25

New York Rangers 11

Washington Capitals 13

New York Islanders 100

Columbus Blue Jacket 175

Detroit Red Wings 225

New Jersey Devils 500

Philadelphia Flyers 750

Ottawa Senators 750

Buffalo Sabres 1.000

Montreal Canadiens 2.000

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,75

Calgary Flames 4,75

Vegas Golden Knights 7,00

St. Louis Blues 11

Minnesota Wild 12

Nashville Predators 13

Edmonton Oilers 15

Los Angeles Kings 16

Dallas Stars 18

Vancouver Canucks 40

Winnipeg Jets 40

Anaheim Ducks 45

San Jose Sharks 125

Chicago Blackhawks 500

Seattle Kraken 3.000

Arizona Coyotes 3.000

Le quote sulle Division

Nhl – Atlantic Division Rs

Florida Panthers 1,39

Tampa Bay Lightning 3,75

Toronto Maple Leafs 12

Boston Bruins 33

Detroit Red Wings 2.500

Buffalo Sabres 3.000

Montreal Canadiens 3.000

Ottawa Senators 3.000

Nhl – Central Division Rs

Colorado Avalanche 1,01

St. Louis Blues 35

Minnesota Wild 50

Nashville Predators 75

Dallas Stars 125

Winnipeg Jets 400

Chicago Blackhawks 3.000

Arizona Coyotes 3.000

Nhl – Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,08

Pittsburgh Penguins 10

New York Rangers 12

Washington Capitals 65

Columbus Blue Jacket 750

New York Islanders 1.000

New Jersey Devils 3.000

Philadelphia Flyers 3.000

Nhl – Pacific Division Rs

Calgary Flames 1,09

Los Angeles Kings 15

Vegas Golden Knights 25

Edmonton Oilers 28

Vancouver Canucks 100

Anaheim Ducks 125

San Jose Sharks 500

Seattle Kraken 3.000

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.