Pronostici Hockey NHL Week 24: analisi e scommesse sulle partite dal 22 al 27 marzo

Week 24 Regular Season NHL, andiamo come sempre a vedere i big match della settimana di Hockey su Ghiaccio negli Stati Uniti, con le statistiche, i betting trend e i consigli per le scommesse sulla NHL.

Statistiche e betting trends

Nell’ultima settimana il trend più importante è quello dei favoriti in trasferta che hanno vinto il 30% delle partite. Leggera prevalenza di partite da Under al 53.2%. Qui di seguito i betting trend degli ultimi 7 giorni.

Le partite di martedì col big match Carolina-Tampa Bay

Ben 11 partite al martedì. Si inizia con New Jersey Devils-NY Rangers. I Rangers giocano la 4° partita in 6 notti ma sono nettamente favoriti contro i Devils che hanno concesso 18 gol nelle ultime 3 partite. I Rangers sono la miglior squadra su cui puntare (+12.34 unità).

In campo anche la 2° miglior squadra come rendimento nelle scommesse, i Blue Jackets che sono impegnati in Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets. I Blue Jackets sono però 5-22 negli ultimi viaggi alla PPG Paints Arena.

Il big match è Carolina Hurricanes-Tampa Bay Lightning. Il primo scontro di novembre, a Tampa, lo hanno vinto gli Hurricanes per 2-1 OT. Anche oggi possibile sfida combattuta e attenzione a Under. I Ligthning arrivano da 5 Under consecutivi e sono Under 6-1-1 negli ultimi viaggi in Carolina. Del resto parliamo di due ottimi attacchi, ma le difese sono anche meglio, specialmente quella di Carolina che è quella che concede meno gol di tutta la NHL (2.4).

Da segnalare anche Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights (i Jets hanno sempre battuto Vegas negli ultimi 4 scontri diretti), Dallas Stars-Edmonton Oilers (gli Oilers sono in back to back dopo la sconfitta di ieri in Colorado e oggi vanno a Dallas dove gli Stars segnano moltissimo, occhio a Over) e LA Kings-Nashville Predators (Predators bestia nera dei Kings che hanno battuto in 9 degli ultimi 10 precedenti). Arizona Coyotes-Seattle Kraken si candida ad una delle più brutte partite dell’anno, con Seattle che è anche nettamente la peggior squadra come rendimento nelle scommesse(-19.35 unità).

Week 24 Regular Season NHL: le partite di mercoledì

Passiamo al mercoledì con 4 sole partite. Si inizia con Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils. I Devils sono 5-17 in back to back e 15-36 in trasferta. I Maple Leafs sono 4-1 dopo 3+ giorni di riposo e 7-0 nei precedenti contro i Devils.

Subito dopo abbiamo Buffalo Sabres-Pittsburgh Penguins. I Penguins giocano in back to back ma sono 20-6 negli ultimi viaggi a Buffalo. Sul ghiaccio anche Colorado Avalanche-Vancouver Canucks. Gli Avalanche sono Over 7-1 contro squadre con record perdente, i Canucks sono Over 12-3 nelle ultime partite (Over 6-0 in trasferta) e Over 3-0-1 nei precedenti contro Colorado.

A chiudere ci sono Anaheim Ducks-Chicago Blackhawks. I Ducks sono reduci da 7 sconfitte consecutive e sfidano una bestia nera rappresentata dai rivali di Chicago. I Blackhawks hanno infatti sempre battuto i Ducks negli ultimi scontri diretti.

Week 24 Regular Season NHL: i big match di giovedì e venerdì

In aggiornamento, analisi e free pick non ancora disponibili, collegati nei prossimi giorni…

Week 24 Regular Season NHL: le sfide del fine settimana

In aggiornamento, analisi e free pick non ancora disponibili, collegati nei prossimi giorni…

Tutte le quote sul Hockey NHL

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 5,00

Florida Panthers 6,00

Calgary Flames 8,25

Tampa Bay Lightning 9,25

Carolina Hurricanes 9,75

Toronto Maple Leafs 13

Vegas Golden Knights 16

Pittsburgh Penguins 16

New York Rangers 18

Minnesota Wild 18

Boston Bruins 20

St. Louis Blues 22

Nashville Predators 25

Washington Capitals 25

Edmonton Oilers 28

Los Angeles Kings 30

Dallas Stars 40

Winnipeg Jets 90

Vancouver Canucks 100

Anaheim Ducks 225

New York Islanders 350

Columbus Blue Jacket 350

San Jose Sharks 500

Detroit Red Wings 1.000

Chicago Blackhawks 2.000

Buffalo Sabres 2.500

Montreal Canadiens 2.500

Ottawa Senators 3.000

Philadelphia Flyers 3.000

Seattle Kraken 3.000

Arizona Coyotes 3.000

New Jersey Devils 3.000

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.