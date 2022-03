Pronostici Hockey NHL Week 25: analisi e scommesse sulle partite dal 29 marzo al 4 aprile

Week 25 Regular Season NHL, vediamo cosa ci attende per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile, con statistiche, quote antepost aggiornate e i big match quotidiani analizzati e con spunti per le migliori scommesse per l’Hockey su Ghiaccio.

Statistiche e betting trends

Nell’ultima settimana c’è un trend decisamente impressionante, il 29-9-2 (72.5%) delle squadre favorite in casa ma abbiamo assistito anche ad un corposo 64% di partite da Over in questi ultimi 7 giorni (O/U 32-18). Qui di seguito i betting trend degli ultimi 7 giorni.

Martedì spettacolare con una serie di big match

Martedì sono in programma 9 partite e sarà una nottata molto intensa, aperta subito da tre big match. Iniziamo da Boston Bruins-Toronto Maple Leafs. I Bruins sono tra le squadre più in forma del momento con 4 vittorie di fila e 7-1 nelle ultime partite. I Maple Leafs arrivano da una bella vittoria interna contro Florida, ma sono 0-4 in trasferta da underdogs e 3-9 negli ultimi viaggi a Boston.

Alla stessa ora abbiamo anche Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes. Gli Hurricanes sono in back to back dopo il travolgente 6-1 di ieri a Washington e giocano la 3° partita in 4 notti (la 4° in 6). I Lightning sono più riposati e hanno interrotto la striscia di 3 sconfitte con le vittorie in trasferta a Detroit e NYI. Il 22 marzo in Carolina gli Hurricanes vinsero 3-2, dopo il 2-1 di novembre a Tampa. Si sfidano due delle migliori difese della lega.

Da segnalare anche Pittsburgh Penguins-NY Rangers. I Rangers sono 6-2 nelle ultime partite e sono anche la miglior squadra su cui puntare (+12.73 unità). I Penguins hanno letteralmente dominato nel 11-2 dell’altro giorno contro i Red Wings. Pittsburgh ha perso 1-5 l’altro giorno a NYR, ma aveva battuto 1-0 i Rangers in casa il mese scorso. I Rangers di fatto hanno sempre perso nelle ultime 5 trasferte alla PPG Paints Arena.

Si chiude col botto, Calgary Flames-Colorado Avalanche. E’ la 3° volta che queste squadre si affrontano a marzo, la prima a Calgary. Nelle 2 sfide in Colorado una vittoria a testa. Da una parte i Flames hanno la 2° miglior difesa, dall’altra gli Avalanche il 2° miglior attacco per gol segnati, ma Colorado è Under 10-1-1 nelle sfide contro squadre con record vincente e Under 3-0-1 negli ultimi viaggi a Calgary.

Week 25 Regular Season NHL: le sfide del mercoledì

Altre 6 partite al mercoledì, anche se troviamo un palinsesto decisamente meno intrigante rispetto al giorno prima. Si inizia con Buffalo Sabres-Winnipeg Jets. I Sabres arrivano da 4 Over consecutivi e sono Over 4-0-1 quando giocano la 4° partita in 6 notti. I Jets sono Over 5-1 in trasferta.

Edmonton Oilers-LA Kings è una sfida interessante tra 3° e 2° forza di Pacific. In particolare i Kings stanno sorprendendo e lo vediamo anche dal rendimento nelle scommesse, il 2° migliore della NHL, e in particolare sono i migliori in assoluto in trasferta (+8.01 unità). Gli Oilers hanno però vinto le ultime 7 partite interne e sono 5-1 nei precedenti in casa contro LAK. Questa è certamente la sfida più interessante della giornata.

Week 25 Regular Season NHL: le sfide del giovedì

Giovedì abbiamo in programma 9 match. Si inizia con Boston Bruins-New Jersey Devils. Brutto affare per i Devils che sono la peggior squadra come rendimento in trasferta (-12,43 unità) e hanno perso le prime 2 sfide contro Boston (punteggio totale di 5-10).

Minnesota Wild-Pittsburgh Penguins è un revenge game per i Penguins che ad inizio stagione persero 4-5 SO in casa contro i Wild che stanno giocando un ottima regular season che li vede al momento al 2° posto in Central dopo le ultime 6 vittorie consecutive e uno dei migliori attacchi con 3.6 gol segnati di media.

Chiudo con Calgary Flames-LA Kings, scontro ancora più al vertice di Pacific tra le prime 2 della classe. I Kings lo giocheranno in back to back e in trasferta da Edmonton, una situazione non semplice per LAK che ha già perso il primo scontro di dicembre per 2-3 in casa contro i Flames.

Week 25 Regular Season NHL: Venerdì, la giornata del derby della Grande Mela

7 partite al venerdì. Mi concentro sul derby della Grande Mela, NY Rangers-NY Islanders. Gli Islanders persero il primo scontro di novembre in casa ma si sono rifatti al Madison Square Garden il 17 marzo con la vittoria per 2-1 firmata da Lee e Palmieri. Dopo un inizio preoccupante gli Islanders hanno un pò migliorato, specialmente in difesa anche se il 6° posto in Metropolitan è altamente deludente. I Rangers fanno anche meglio con la 3° difesa per gol concessi (2.6) e un ottimo Igor Shesterkin tra i pali.

Da segnalare anche Edmonton Oilers-St.Louis Blues con i Blues che cercano continuità dopo un momento di flessione negativa e anche Seattle Kraken-Vegas Golden Knights che si ritrovano a 2 giorni di distanza per un doppio confronto sullo stesso ghiaccio, quello di Seattle che è la 2° peggior squadra come rendimento generale nelle scommesse (-17.64) e la 2° peggiore anche come rendimento interno (-8.65).

Week 25 Regular Season NHL: il report del weekend di NHL

Vediamo il weekend. Al sabato abbiamo 9 partite. Si inizia col matinée New Jersey Devils-Florida Panthers che vede ovviamente favoriti gli ospiti, anche se la sfida più attesa arriva subito dopo con Colorado Avalanche-Pittsburgh Penguins, primo scontro stagionale tra Sydney Crosby e Nathan MacKinnon.

Più tardi ci segnalo Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs. Altra stagione disastrosa per i Flyers che al momento sono anche la squadra che è costata di più agli scommettitori (-18.38) per colpa di uno degli attacchi più anemici della lega ma anche di una delle peggiori difese in tutte le statistiche principali. Oggi i Flyers sfidano il 3° miglior attacco NHL, quello di Toronto che in stagione è già passata 3-0 nella città dell’amore fraterno.

Chiudiamo il sabato con 2 sfide interessanti, il big match Carolina Hurricanes-Minnesota Wild (gli Hurricanes devono vendicare il 2-3 del mese scorso in Minnesota) e Calgary Flames-St.Louis Blues (1 vittoria a testa nella doppia sfida a campi invertiti di gennaio).

Passiamo alle 9 partite di domenica. I matinée non sono il massimo con Buffalo Sabres-Florida Panthers ed Ottawa Senators-Detroit Red Wings, ma nella notte va segnalato Washington Capitals-Minnesota Wild (settimana impegnativa per i Wild che potrebbero arrivare all’appuntamento nella capitale con un pò di fittone).

Da segnalare Chicago Blackhawks-Arizona Coyotes che non è certamente un big match ma Chicago è al momento la peggior squadra come rendimento interno (-11.96). Stagione pessima anche per i Coyotes che però sono positivi come rendimento nelle scommesse in trasferta al 10° posto. I Coyotes hanno perso 1-2 ad inizio stagione a Chicago, ma il 6 gennaio si sono imposti 6-4 contro i Blackhawks.

La nuova settimana inizia con 4 partite al lunedì

Vediamo anche il lunedì da 4 partite. Si inizia con Columbus Blue Jackets-Boston Bruins ma è certamente su Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs che mettiamo l’accento. Nei primi 2 precedenti stagionali in Canada è arrivata una vittoria a testa.

Degna di nota anche LA Kings-Calgary Flames che si tornano a sfidare a pochi giorni di distanza dalla sfida di Calgary di giovedì di cui abbiamo già parlato. In chiusura c’è St.Louis Blues-Arizona Coyotes con gli ospiti in back to back e i Blues non dovrebbero avere problemi a portaere a casa il bottino pieno in questa sfida interna.

Tutte le quote sul Hockey NHL

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,75

Florida Panthers 6,00

Calgary Flames 8,25

Carolina Hurricanes 9,25

Tampa Bay Lightning 9,75

Toronto Maple Leafs 14

Boston Bruins 16

Pittsburgh Penguins 16

New York Rangers 18

Minnesota Wild 18

Vegas Golden Knights 20

St. Louis Blues 22

Los Angeles Kings 25

Washington Capitals 25

Edmonton Oilers 25

Nashville Predators 28

Dallas Stars 40

Winnipeg Jets 90

Vancouver Canucks 100

New York Islanders 400

Columbus Blue Jacket 500

Anaheim Ducks 500

San Jose Sharks 750

Buffalo Sabres 1.500

Philadelphia Flyers 2.500

Seattle Kraken 2.500

Detroit Red Wings 2.500

New Jersey Devils 2.500

Ottawa Senators 2.500

Chicago Blackhawks 2.500

Le quote sulle conference

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 3,55

Tampa Bay Lightning 5,25

Carolina Hurricanes 5,50

Toronto Maple Leafs 7,25

Boston Bruins 8,50

Pittsburgh Penguins 8,50

New York Rangers 9,50

Washington Capitals 14

New York Islanders 150

Columbus Blue Jacket 400

Detroit Red Wings 750

New Jersey Devils 750

Buffalo Sabres 1.000

Philadelphia Flyers 1.000

Ottawa Senators 1.000

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,60

Calgary Flames 4,25

Minnesota Wild 8,75

Vegas Golden Knights 10

St. Louis Blues 12

Edmonton Oilers 13

Los Angeles Kings 13

Nashville Predators 14

Dallas Stars 20

Winnipeg Jets 40

Vancouver Canucks 45

Anaheim Ducks 250

San Jose Sharks 350

Chicago Blackhawks 1.000

Seattle Kraken 1.500

Le quote divisionali

Nhl – Atlantic Division Rs

Florida Panthers 1,14

Tampa Bay Lightning 9,75

Boston Bruins 16

Toronto Maple Leafs 16

Nhl – Central Division Rs

Colorado Avalanche 1,01

Minnesota Wild 40

St. Louis Blues 90

Nashville Predators 125

Dallas Stars 400

Winnipeg Jets 500

Nhl – Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,10

New York Rangers 10

Pittsburgh Penguins 11

Washington Capitals 100

Nhl – Pacific Division Rs

Calgary Flames 1,02

Los Angeles Kings 22

Edmonton Oilers 22

Vegas Golden Knights 45

Vancouver Canucks 350

San Jose Sharks 750

Anaheim Ducks 1.500

