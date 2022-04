Pronostici NHL Week 26. Siamo nelle fasi finali della regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, le ultime settimane prima della post-season. Andiamo a vedere cosa ci aspetta dal 5 al 11 aprile 2022 con statistiche, quote e consigli per le scommesse NHL.

Statistiche e betting trends

Nell’ultima settimana abbiamo registrato il 62,3% di partite vinte da squadre in trasferta, e quando queste squadre in trasferta sono anche favorite si sale ad un incredibile 85% di vittorie. Anche questa settimana abbiamo visto più partite da Over (54,7%) rispetto a Under (45,3%) continuando il trend che avevamo registrato anche la settimana prima. Qui di seguito i betting trend NHL degli ultimi 7 giorni.

Pronostici NHL Week 26: le partite di martedì

10 partite in programma al via con Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes. Carolina 1° difesa come gol subiti, tiri concessi e power play, ma domina anche col proprio attacco rispetto alla difesa di Buffalo, 26° come gol concessi e 28° come tiri subiti. Gli Hurricanes hanno vinto 6-2 il primo scontro stagionale contro i Sabres. Carolina è 5-0 dopo due giorni di pausa e addirittura 11-0 nei precedenti contro Buffalo.

Abbastanza segnata anche Detroit Red Wings-Boston Bruins. I Bruins a gennaio sono già passati 5-1 a Detroit. Boston ha vinto 7 delle ultime 8 partite mentre Detroit arriva da 6 ko consecutivi e ha diversi giocatori indisponibili o in dubbio e non al meglio. In porta per i Bruins Swayman nettamente superiore a Nedeljkovic che sta tenendo un 17-21-8 con 3.31 gol concessi di media tra i pali dei Red Wings rispetto al record di 20-9-3 con 2.23 GAA di Swayman per i Bruins.

Molto più interessante il big match Florida Panthers-Toronto Maple Leafs.I Maple Leafs arrivano da 5 vittorie di fila in cui hanno segnato 30 gol totali mentre i Panthers arrivano da 4 vittorie con 23 gol segnati. Del resto questi sono i due migliori attacchi della lega e il 27 marzo a Toronto i Maple Leafs hanno vinto 5-2 contro i Panthers. Florida è Over 7-1-1 quando gioca la 3° partita in 4 notti e Over 21-4-2 contro avversari di Eastern Conference. I Maple Leafs sono in back to back e giocano la 4° partita in 6 notti (Over 4-0).

Da segnalare anche Pittsburgh Penguins-Colorado Avalanche, rematch a campi invertiti dopo il 3-2 di sabato per gli Avalanche in Colorado, anche se sono 3-7 negli ultimi viaggi a Pittsburgh. C’è anche Nashville Predators-Minnesota Wild, scontro di Central già andato in scena 2 volte in stagione, entrambe in Minnesota ed entrambe vinte dai Predators con 11 gol totali segnati. I Wild sono però in grande forma con 9 vittorie nelle ultime 10. Queste sono anche la 4° e la 3° miglior squadra come rendimento nelle scommesse: Minnesota (+6,75 unità) e Nashville (+6,50).

Pronostici NHL Week 26: le partite di mercoledì

5 partite. Il big match è Washington Capitals-Tampa Bay Lightning. I Capitals sono 6-1 dopo due giorni di riposo mentre i Lightning sono1-7 contro squadre con record vincente e giocano la 4° partita in 6 notti. Tampa è anche 6-14 negli ultimi viaggi a Washington.

Il resto del programma non è il massimo con le seguenti partite a completare il palinsesto: Winnipeg Jets-Detroit Redwings, St.Louis Blues-Seattle Kraken, Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks ed Anaheim Ducks-Calgary Flames.

Pronostici NHL Week 26: le partite di giovedì

10 partite, si inizia subito forte con NY Rangers-Pittsburgh Penguins. I Rangers rimangono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +12.97 unità di profitto ma tra le squadre più pericolose in trasferta ci sono proprio i Penguins che però hanno perso le 2 sfide di marzo contro NYR.

Tra le sfide da non perdere anche Dallas Stars-Toronto Maple Leafs. Il 15 marzo gli Stars hanno perso 0-4 a Toronto. In tarda nottata anche LA Kings-Edmonton Oilers, 2° contro 3° di Pacific. Gli Oilers hanno un ottimo attacco ma la difesa rimane un problema mentre LAK ha proprio nella difesa il suo punto di forza. Il 30 marzo i Maple Leafs hanno perso 3-4 SO a Edmonton, 2° sfida di fila in cui queste due squadre segnano 7 gol totali.

Voglio spendere due parole anche su Chicago Blackhawks-Seattle Kraken, le due peggiori squadre come rendimento nelle scommesse. Chicago è la peggiore in assoluto con -18.54 unità bruciate e poi arriva Seattle che nella prima annata della nuova franchigia dei Kraken è costata -18.27 unità.

Pronostici NHL Week 26: le partite di venerdì

5 partite e si inizia con Tampa Bay Lightning-Boston Bruins, rivali di Atlantic che si sfidano per la 4° volta in stagione. Boston ha perso la prima ma ha battuto Tampa nelle successive 2 sfide.

In chiusura Winnipeg Jets-Colorado Avalanche. I Jets non sono riusciti a cambiare passo in questa stagione, modesti sia in attacco che in difesa e che ha perso le 2 sfide contro Colorado incassando la bellezza di 13 gol.

Completano il programma: Florida Panthers-Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes-NY Islanders e St.Louis Blues-Minnesota Wild.

Pronostici NHL Week 26: le sfide del fine settimana

Ricco sabato da 12 partite. Si inizia col matinée Dallas Stars-New Jersey Devils e a stretto giro il nuovo capitolo della sfida tra Crosby ed Ovechkin con Pittsburgh Penguins-Washington Capitals. I Capitals hanno vinto 2 delle prime 3 sfide contro i Penguins e tutte queste 3 sfide si sono chiuse con Over. Da non perdere nella notte Nashville Predators-Florida Panthers mentre in Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens non ci dovrebbero essere problemi per i padroni di casa.

Passiamo a domenica con 7 partite e in questo caso il matinée è molto interessante e vede ancora sul ghiaccio la squadra della capitale come protagonista in Washington Capitals-Boston Bruins, con un altrettanto interessante Pittsburgh Penguins-Nashville Predators a seguire. Nella notte aprono Tampa Bay Lightning-Buffalo Sabres, partita abbastanza scontata a differenza di Minnesota Wild-LA Kings.

Pronostici NHL Week 26: le partite del lunedì

La nuova settimana inizia con una sola partita, Montreal Canadiens-Winnipeg Jets. E’ stata una stagione deludente per entrambe le franchigie canadesi che si sfidano per la seconda volta in stagione dopo lo scontro del primo marzo a Winnipeg dove i Nets hanno dominato 8-4. Montreal ha la 2° peggior difesa della lega per gol concessi.

