Pronostici NHL Week 27, nuova settimana di regular season per l’Hockey su Ghiaccio. CI sono diverse squadre in corsa per la post-season e le partite importanti non mancano nemmeno dal 12 al 18 aprile. Siamo andati a vedere cosa ci aspetta questa settimana in NHL.

Statistiche e betting trends

Nell’ultima settimana di NHL il trend più interessante è stato quello delle Favorite in trasferta vincenti nel 76.2% dei casi, un dato altissimo e un trend che continua il 62,3% di partite vinte da favorite in trasferta la settimana prima. L’ultima settimana ha regalato leggermente più Under (52.3%) rispetto agli Over. Qui di seguito i betting trend NHL degli ultimi 7 giorni.

Pronostici NHL Week 27: le partite di martedì

Solo una partita al lunedì (la vittoria dei Jets a Montreal che ci ha mandato anche in cassa con l’unica giocata della notte) ma si recupera alla grande al martedì con 14 match. Si inizia subito forte con Boston Bruins-St.Louis Blues. I Bruins sono 16-5 nelle ultime partite ma i Blues arrivano da 5 vittorie e sono 11-5 negli ultimi viaggi a Boston.

Molto interessante il big match NY Rangers-Carolina Hurricanes. I Rangers sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse quest’anno (+14,89 unità) e gli Hurricanes sono 5-21 negli ultimi viaggi a NY. Questa è la 4° partita in 6 notti per Carolina.

Più tardi nella notte segnaliamo anche NY Islanders-Pittsburgh Penguins (gli Islanders sono 7-1 in casa e i Penguins hanno perso tutte le ultime 4 sfide contro franchigie di Metropolitan) e Minnesota Wild-Edmonton Oilers (i Wild in casa sono una macchina da guerra da 45-15 nelle ultime 60 partite sul proprio ghiaccio e gli Oilers sono 7-25 negli ultimi viaggi in Minnesota).

Più tardi nella notte si chiude con Dallas Stars-Tampa Bay Lightning. Gli Stars giocano la 3° partita in 4 notti (23-49 in questa situazione) i Lightning sono in calo con 1-9 contro squadre con record vincente ma 6-1 negli ultimi viaggi a Dallas.

Pronostici NHL Week 27: le partite di mercoledì

Mercoledì si torna con 4 partite al via con Philadelphia Flyers-NY Rangers. Da una parte i Rangers abbiamo già detto che sono i migliori come rendimento nelle scommesse, i Flyers hanno giocato un altra stagione negativa e sono anche i 3° peggiori con -18.93 unità bruciate.

Alla stessa ora Montreal Canadiens-Columbus Blue Jackets e dopo Winnipeg Jets-Seattle Kraken con i Jets che sulla carta hanno un altra partita alla portata per la rincorsa alla post-season.

In chiusura il big match Colorado Avalanche-LA Kings, prima di Central contro terza di Pacific. Colorado ha vinto le prime 2 sfide dell’anno, entrambe a LAK, con risultato complessivo di 7-1.

Pronostici NHL Week 27: le partite di giovedì

Anche al giovedì ricco palinsesto da 12 partite. Tra e prime citiamo Toronto Maple Leafs-Washington Capitals, sfida che torna in scena dopo il primo scontro di fine febbraio a Toronto, vinta 5-3 dai Maple Leafs che sono Over 7-1-1 nelle ultime partite ma anche Alex Ovechkin sono Over 6-1-1 nelle ultime partite.

Rematch a campi invertiti anche per Pittsburgh Penguins-NY Islanders a due giorni di distanza dalla sfida a NYI. Più interessanti Nashville Predators-Edmonton Oilers e Dallas Stars-Minnesota Wild. I Wild hanno perso 2 partite su 3 contro gli Stars, tutte sfide ad alto punteggio con 9.6 gol totali di media.

In chiusura segnaliamo il big match di Pacific con Calgary Flames-Vegas Golden Knights. I Flames sono al comando della Division, iniziano la settimana con 4 vittorie di fila ma Vegas risponde con 6-1 nelle ultime partite. I Flames hanno perso il primo scontro di dicembre a Vegas (2-3), ma hanno dominato nel 6-0 interno di inizio febbraio.

Pronostici NHL Week 27: le partite di venerdì

Venerdì abbiamo solo 2 partite in programma entrambe all’una di notte. Su Montreal Canadiens-NY Islanders ho poco da dire, mentre è molto più interessante Florida Panthers-Winnipeg Jets. I Panthers sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse in casa (+8.91 unità) e nel primo scontro di gennaio in casa vinsero 5-3 contro i Jets. Florida ha il miglior attacco NHL come gol segnati (4.2) e tiri in porta (37.4), ed è anche 7° in power play (24%).

Pronostici NHL Week 27: le sfide del weekend

Ricco sabato da 14 partite al via con un tris di matinée: Nashville Predators-Chicago Blackhawks (ospiti nettamente peggiori come rendimento nelle scommesse con -20.54 unità), NY Rangers-Detroit Redwings e il big match Boston Bruins-Pittsburgh Penguins. A febbraio, sempre al TD Garden, i Penguins passarono 4-2 contro i Bruins.

Si continua in serata con St.Louis Blues-Minnesota Wild ed Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights, altre due sfide interessanti. Tra i match della notte vi segnaliamo Tampa Bay Lightning-Winnipeg Jets con un altra sfida importante per i Jets impegnatissimi in questa settimana decisiva. Il big match è però Colorado Avalanche-Carolina Hurricanes, due pretedenti alla Stanley Cup che potrebbero ritrovarsi in finale. Il 10 marzo in Carolina gli Avalanche persero 0-2, rimanendo a secco col proprio attacco, uno dei migliori della lega.

Due parole anche su Seattle Kraken-New Jersey Devils, due delle peggiori squadre anche nelle scommesse quest’anno con Seattle a -18.96 unità e New Jersey a -16.81. Ad inizio stagione in New Jersey vinsero i Devils per 4-2.

Sono 6 le partite di domenica e questa volta il matinée vede di fronte Detroit Redwings-Florida Panthers che sulla carta non ha storia con gli ospiti favoriti e che hanno già battuto Detroit nelle prime 2 sfide dell’anno (3-2 SO a Detroit ad inizio stagione e 6-2 in casa il mese scorso).

Nella notte si sfidano Nashville Predators-St.Louis Blues, classica ed importante sfida di Central. I Blues stanno meglio e dopo aver perso la prima sfida interna contro i Predaotors per 3-4 OT, hanno dominato a gennaio in casa (5-3) e soprattutto nello spettacolare 7-4 a Nashville a metà marzo. La costante è stato il triplo Over.

Le sfide di lunedì prossimo

Chiudiamo come sempre andando velocemente a vedere come inizia la prossima settimama con un lunedì da altre 6 partite al via con Chicago Blackhawks-Calgary Flames e con Colorado Avalanche-Washington Capitals. A seguire Arizona Coyotes-Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights-New Jersey Devils, Seattle Kraken-Ottawa Senators e Vancouver Canucks-Dallas Stars.

Tutte le quote sul Hockey NHL

Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,50

Florida Panthers 6,00

Calgary Flames 8,25

Carolina Hurricanes 9,75

Toronto Maple Leafs 10

Tampa Bay Lightning 10

Boston Bruins 16

New York Rangers 16

Minnesota Wild 18

Pittsburgh Penguins 20

Edmonton Oilers 22

St. Louis Blues 22

Vegas Golden Knights 25

Washington Capitals 28

Nashville Predators 30

Los Angeles Kings 33

Dallas Stars 35

Vancouver Canucks 225

Winnipeg Jets 250

New York Islanders 2.000

Anaheim Ducks 3.000

San Jose Sharks 3.000

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 3,55

Toronto Maple Leafs 5,50

Carolina Hurricanes 5,50

Tampa Bay Lightning 5,50

New York Rangers 8,25

Boston Bruins 8,25

Pittsburgh Penguins 9,25

Washington Capitals 14

New York Islanders 500

Columbus Blue Jacket 750

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,50

Calgary Flames 4,00

Minnesota Wild 9,25

Edmonton Oilers 10

St. Louis Blues 11

Vegas Golden Knights 13

Nashville Predators 14

Dallas Stars 16

Los Angeles Kings 16

Vancouver Canucks 100

Winnipeg Jets 125

Anaheim Ducks 2.000

San Jose Sharks 2.500

Chicago Blackhawks 3.000

NHL, quote antepost division

Nhl – Atlantic Division Rs

Florida Panthers 1,00

Toronto Maple Leafs 25

Tampa Bay Lightning 125

Boston Bruins 150

Nhl – Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,27

New York Rangers 3,30

Pittsburgh Penguins 150

Washington Capitals 400

Nhl – Pacific Division Rs

Calgary Flames 1,00

Edmonton Oilers 13

Vegas Golden Knights 175

Los Angeles Kings 175

Vancouver Canucks 500

