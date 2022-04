Pronostici Hockey NHL Week 28, penultima settimana di regular season, rush finale per l’Hockey su Ghiaccio. Andiamo a vedere quello che ci attende con i big match dal 19 al 24 aprile e i nostri consigli per le scommesse, oltre a tutte le statistiche e agli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup.

Statistiche e betting trends

Per la terza settimana di fila il trend statistico più interessante è quello sui Favoriti in trasferta che hanno vinto il 76,8% delle partite. Nell’ultimo mese il rendimento delle favorite in trasferta è impressionante col 74% di vittorie grazie ad un record complessivo di 57-14-6. Anche le squadre favorite in casa hanno vinto molto negli ultimi 7 giorni. Insomma, le settimane finali di regular season concentrano i top team per la corsa finale ai posti migliori in vista dei playoffs e in generale il 76.8% delle squadra favorite (in casa o fuori) hanno rispettato il pronostico vincendo.

L’ultima settimana ci ha regalato anche moltissimi gol visto che il 60,.8% delle partite si sono chiuse con Over lasciando le partite da Under al 39.2%. Qui di seguito i betting trend NHL degli ultimi 7 giorni.

Pronostici Hockey NHL Week 28: le partite di martedì

In programma 10 partite, un ricco palinsesto aperto da Toronto Maple Leafs-Philadelphia Flyers che sulla carta non ha storia, e lo vediamo anche dalla micro quota per i canadesi vincenti in casa contro i tremendi Flyers che hanno giocato una pessima stagione anche quest’anno, e sono anche i 2° peggiori come rendimento nelle scommesse (-22.39 unità).

Molto interessante NY Rangers-Winnipeg Jets. I Rangers sono nettamente la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +14,67 unità di profitto (in 2° posizione c’è St.Louis staccata a +8.54). I Jets sono alla disperata ricerca di punti visto che hanno un ritardo di 10 lunghezze su Stars e Predators per la 2° wild card a Ovest al momento.

Sul ghiaccio proprio i Predators impegnati in una sfida difficile in Nashville Predators-Calgary Flames. I Flames comandano la Pacific e sono già certi del posto ai playoffs. Calgary è 8-2 negli ultimi viaggi a Nashville e ha vinto 7 delle ultime 8 partite, compreso il 5-2 di ieri a Chicago, quindi giocano in back to back (6-2 negli ultimi b2b)

Pronostici Hockey NHL Week 28: le partite di mercoledì

Solo 4 partite al via con Edmonton Oilers-Dallas Stars, partita delicatissima nell’affollata corsa alla wild card a Ovest a cui abbiamo già accennato (a Est invece i giochi sono già chiusi, ora c’è da capire le posizioni migliori a chi andranno). Gli Oilers sono avanti in classifica ma gli Stars hanno dominato negli ultimi anni contro Edmonton (61-27-1), comprese le 2 vittorie interne di questa stagione.

Arizona Coyotes-Chicago Blackhawks è la sfida tra due delle peggiori squadre della lega. Chicago è la peggiore in assoluto per gli scommettitori (-22.48 unità) e ha vinto solo 1 delle ultime 11 partite. I Coyotes arrivano a loro volta da 7 sconfitte di fila anche se Arizona è avanti 2-1 in stagione contro Chicago. Chi farà meno schifo? Partita da evitare.

Da evitare anche Seattle Kraken-Colorado Avalanche, praticamente un testa coda, con Colorado che viaggia come una macchina quasi perfetta mentre il primo anno della franchigia di Seattle in NHL è stata un dramma. I Kraken hanno perso le 2 sfide contro gli Avalanche con 11 gol incassati. Colorado ha uno dei migliori attacchi della NHL, ma anche la difesa non scherza anche se lunedì gli Avalanche hanno perso 2-3 in casa il big match contro i Capitals, con la squadra della capitale a completare il poker di partite in un interessante Vegas Golden Knights-Washington Capitals.

Pronostici Hockey NHL Week 28: le partite di giovedì

Al giovedì si sale a 11 partite. Inguardabile Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers. Abbiamo già parlato dell’annata pessima di Philadelphia ma a Montreal le cose non sono andate tanto meglio e i Canadiens sono i 3° peggiori come rendimento nelle scommesse (-20.82 unità).

Pittsburgh Penguins-Boston Bruins sono già certe della post-season ma c’è da evitare la wild card e questa è sempre una sfida da seguire con i Penguins un pò in calo con 2 sole vittorie nelle ultime 7 partite. Il ko più recente è stato proprio l’1-2 a Boston.

NY Islanders-NY Rangers, va in scena il 4ç derby della Grande Mela con gli Islanders già fuori dai giochi anche se hanno vinto le ultime 2 sfide contro i Rangers. In tutti e 3 i derby abbiamo sempre registrato Under.

Grande classica anche Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs. Tampa sembra uscita da un momento di calo, ma dovrà dimostrarlo contro i Maple Leafs, con Toronto che ha vinto 2 sfide su 3 in stagione finora.

Da non perdere anche Calgary Flames-Dallas Stars a Ovest. In stagione una vittoria a testa col risultato sempre di 4-3. Anche questa volta vedremo Over? I Flames arrivano da 4 Over consecutivi, gli Stars hanno segnato 3 Over nelle ultime 4 trasferte.

Pronostici Hockey NHL Week 28: le partite di venerdì

4 partite aperte dalla poco interessante Columbus Blue Jackets-Ottawa Senators, ma anche Minnesota Weld-Seattle Kraken e Arizona Coyotes-Washington Capitals hanno poco da dire sulla carta, con Capitals e soprattutto Wild in casa, nettamente favorite.

Il big match è quindi Edmonton Oilers-Colorado Avalanche, ovvero due dei migliori attacchi NHL anche se nei 2 precedenti stagionali sono arrivate 2 vittorie degli Avalanche, entrambe a basso punteggio ed oltre i tempi regolamentari (3-2 OT in Colorado e 2-1 SO a Edmonton).

Pronostici Hockey NHL Week 28: i match del weekend

Il fine settimana si apre con un sabato da 12 partite e ci sono ben tre matinée: Buffalo Sabres-NY Islanders, Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins e New Jersey Devils-Carolina Hurricanes. Poco più tardi la bella sfida Boston Bruins-NY Rangers (NYR ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Bruins).

Tra le partite della notte segnaliamo Tampa Bay Lightning-Nashville Predators e Florida Panthers-Toronto Maple Leafs. I Panthers sono 1° in Atlantic grazie al miglior attacco per gol (4.2) e tiri in porta (37.7), oltre al 6° miglior rendimento anche in power play (24,1%) ma attenzione a sottovalutare anche la difesa di Florida che in stagione ha perso a fine marzo 2-5 a Toronto, ma ad inizio aprile si è presa una spettacolare rivincita nel 7-6 OT, partita con grandi colpi di scena.

Anche domenica è una giornata bella ricca con altre 11 partite e altri 3 matinée ad un comodo orario italiano, ma anche questa volta abbastanza opinabili come bellezza visto che parliamo di New Jersey Devils-Detroit Red Wings, NY Islanders-Carolina Hurricanes e Columbus Blue Jackets-Edmonton Oilers.

Nella notte i fuochi d’artificio invece con Washington Capitals-Toronto Maple Leafs. I Capitals hanno perso 3-5 il primo scontro interno con i canadesi, e hanno perso di recente, il 14 aprile, con un altro pesante 3-7. I gol solitamente non mancano tra queste due franchigie.

Grande spettacolo anche in vista di Florida Panthers-Tampa Bay Lightning. I Panthers giocheranno in back to back ma hanno vinto 2 sfide su 3 in stagione contro Tampa, compreso il 9-3 del 30 dicembre in Florida con cui hanno umiliato i Lightning.

Ad Ovest Winnipeg Jets-Colorado Avalanche potrebbe diventare decisiva per i padroni di casa che però hanno perso nettamente tutte e 3 le sfide stagionali contro gli Avalanche, subendo la bellezza di 18 gol!

Le sfide di lunedì prossimo

La nuova, ed ultima settimana di regular season, inizia con un lunedì quasi trascurabile visto che sono sul ghiaccio Chicago Blackhawks-Philadelphia Flyers che abbiamo già detto essere state tra le peggiori squadre in tante statistiche quest’anno, ad iniziare dai rendimenti nelle scommesse.

Nel primo scontro di marzo a Philadelphia vinsero 4-3 i Flyers grazie alla doppietta di Atkinson e nonostante un Martin Jones per nulla impeccabile tra i pali (3 gol subiti in 29 tiri, .897 SV%).

Tutte le quote sul Hockey NHL

Stanley Cup Nhl 2021/22

Colorado Avalanche 4,50

Florida Panthers 6,00

Calgary Flames 8,50

Toronto Maple Leafs 11

Carolina Hurricanes 12

Tampa Bay Lightning 12

New York Rangers 16

St. Louis Blues 18

Edmonton Oilers 20

Minnesota Wild 20

Boston Bruins 20

Pittsburgh Penguins 25

Washington Capitals 30

Nashville Predators 33

Dallas Stars 35

Los Angeles Kings 35

Vegas Golden Knights 40

Vancouver Canucks 125

Winnipeg Jets 3.000

Nhl – Eastern Conference

Florida Panthers 3,40

Toronto Maple Leafs 5,25

Tampa Bay Lightning 6,00

Carolina Hurricanes 6,25

New York Rangers 8,25

Boston Bruins 9,25

Pittsburgh Penguins 10

Washington Capitals 14

Nhl – Western Conference

Colorado Avalanche 2,35

Calgary Flames 4,25

St. Louis Blues 9,00

Edmonton Oilers 9,75

Minnesota Wild 9,75

Los Angeles Kings 16

Nashville Predators 16

Dallas Stars 16

Vegas Golden Knights 20

Vancouver Canucks 60

Winnipeg Jets 2.000

NHL, quote antepost division

Nhl – Atlantic Division Rs

Florida Panthers 1,00

Toronto Maple Leafs 45

Nhl – Metropolitan Division Rs

Carolina Hurricanes 1,38

New York Rangers 2,60

Washington Capitals 3.000

Pittsburgh Penguins 3.000

Tutte le giocate NHL le trovi nel Telegram di BETTING MANIAC. Segui anche il profilo INSTAGRAM.