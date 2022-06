Pronostici NHL Stanley Cup 2022, siamo arrivati alla finalissima della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL e a sfidarsi ci sono Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning. E’ finalmente il momento degli Avalanche o i Lightning vinceranno la 3° Stanley Cup consecutiva?

Pronostici NHL Stanley Cup 2022: Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning

Anche quest’anno per la Stanley Cup c’è da fare i conti con i Tampa Bay Lightning che cercano addirittura un tris consecutivo di vittorie nel Hockey NHL anche se i Bolts hanno faticato parecchio per arrivare fin qui. Prima hanno vinto a gara 7 contro Toronto, poi hanno cambiato passo nello sweep contro Florida, e poi ci sono stati i Rangers, piegati in 6 partite in finale a Est. Tra le fila dei Lightning attenzione a Nikita Kucherov come stella di riferimento anche se la differenza la sta facendo la difesa e il portiere Andrei Vasilevskiy che ha concesso appena 5 gol nelle ultime 4 partite.

La squadra da battere è però quella dei Colorado Avalanche che dopo lo sweep al primo turno su Nashville, ha faticato in 6 partite contro St.Louis, prima di impartire un altra netta lezione anche ad Edmonton con uno sweep vincente nella finale a Ovest. Colorado ha un super attacco ed è guidata da due giocatori tra i favoriti al titolo del Conn Smythe: Cale Makar e Nathan MacKinno, ma ci sono anche Mikko Rantanen e Gabriel Landeskog.

Nei due precedenti stagionali doppia vittoria degli Avalanche che prima sono passati 4-3 SO a Tampa ad inizio annata, e poi il 10 febbraio hanno replicato con un 3-2 interno in Colorado.

Statistiche. I Lightning sono Under 10-1 nelle ultime partite e 8-1 dopo una vittoria. Gli Avalanche sono 5-7-13 nelle ultime 70 partite giocate in casa da favoriti. Colorado è Over 4-1 nei precedenti contro Tampa. I Lightning sono 5-1 negli ultimi viaggi alla Ball Arena dove inizierà la serie finale di Stanley Cup, con gli Avalanche che avranno dalla loro anche il fattore campo.

