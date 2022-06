Risultati Stanley Cup 2022 e le prime quote antepost per la prossima stagione di Hockey su ghiaccio NHL. I Colorado Avalanche hanno finalmente vinto il titolo e sono favoriti anche per il prossimo anno.

Risultati Stanley Cup 2022: finalmente Avalanche

Il regno dei bi campioni, i Tampa Bay Lightning, è stato spezzato dai Colorado Avalanche che hanno finalmente mantenuto fede alle attese andando a vincere la Stanley Cup 2022 a gara 6, in Florida. Gli Avalanche aprivano nel pre-stagione nel pacchetto di favoriti @7.25 e ad inizio playoff la loro quota era ancora gustosa @4.75. Il trofeo Conn Smythe per il miglior giocatore va a Cale Makar.

Si chiude una stagione che ha però visto i NY Rangers come miglior squadra nelle scommesse. NYR ha portato nelle casse degli scommettitori +13.08 unità e nella Grande Mela si candidano ad essere protagonisti anche il prossimo anno. Al 2° posto in questa statistica troviamo un altra squadra che a sua volta è attesa ad un 2023 tra le contendere, i Minnesota Wild (+9.09), davanti ai comunque sorprendenti LA Kings (+8.18).

In queste statistiche i Colorado Avalanche sono stati solo 11° come rendimenti nelle scommesse in regular season (+3.11 unità) nonostante il miglior record (56-26). Questa situazione si è venuta a creare per le quote davvero minime a cui si erano ridotti i bookmakers per la vittoria di Colorado nelle singole partite della stagione regolare. Gli Avalanche sono stati poi i migliori in post-season con una resa di +6.07 unità.

Al contrario la peggior squadra nelle scommesse quest’anno è stata quella dei Philadelphia Flyers (-22.99 unità), in una stagioone davvero disgraziata. La cosa curiosa è che Philadelphia era stata la migliore l’anno prima (+13.15), davanti ai Rangers che invece si confermano una macchina da soldi nelle scommesse NHL da ormai 2 anni.

Tornando alla stagione appena conclusa, molto male anche i Chicago Blackhawks (-22,32) i Montreal Canadiens (-21.82), i New Jersey Devils (-21.42) e pure i Seattle Kraken (-20.14), la nuova franchigia che non è riuscita a replicare l’exploit di Vegas che al suo primo anno in NHL ormai vinse la Stanley Cup, riportando numeri eccezionali anche sotto il profilo del betting.

Quote antepost stagione 2022-23

Vediamo le primissime quote antepost del mercato americano per la prossima Stanley Cup 2023 con i campioni in carica, i Colorado Avalanche, ancora favoriti con un buon margine sui Toronto Maple Leafs, poi arrivano i finalisti di quest’anno, i Tampa Bay Lightning che sono sempre da tenere in conto ormai da 5 anni a questa parte.

Poco più indietro abbiamo i cugini, i Florida Panthers che si tengono alle spalle Carolina Hurricanes e Vegas Golden Knights. Un pò snobbati i NY Rangers che troviamo @20 assieme ai Pittsburgh Penguins che però iniziano ad avere diverse stelle con qualche annetto. In ogni caso anche qui, come in NBA, il mercato potrebbe cambiare molto nelle forze in campo, anzi sul ghiaccio, delle varie franchigie per il 2022-23, e noi come sempre saremo attenti a fornirvi le informazioni preziose sulle scommesse NHL.

QUOTE STANLEY CUP 2023

Avalanche @4.80

Maple Leafs @9.00

Lightning @10.00

Panthers @11.00

Hurricanes @15.00

Golden Knights @15.00

Flames @19.00

Oilers @19.00

Wild +@19.00

Penguins @20.00

Rangers @20.00

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.