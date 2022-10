Hockey NHL Week 3. Come ogni lunedì andiamo a vedere cosa ci attende per la settimana di Hockey su Ghiaccio dall’altra parte dell’oceano. Vediamo programma, big match, statistiche e consigli per le scommesse sulla NHL dal 24 al 30 ottobre 2022.

Statistiche Stagionali Hockey: come è iniziata la NHL nel betting?

Le partite NHL 2022-23 sono ancora poche, con un sample size quindi abbastanza contenuto. Al momento leggera prevalenza di partite da Over col 52.9% di partite sopra la linea O/U dei gol totali.

Tra le singole squadre spiccano Buffalo Sabres e Philadelphia Flyers che sono al comando dei rendimenti nelle scommesse. Buffalo ha un record di 4-1 mentre scriviamo, buono per un +5.83 unità. Dietro c’è Philadelphia (4-2, +5.08). In 3° posizione troviamo i Boston Bruins (5-1, +3.14). Al 4° posto i St.Louis Blues che sono anche gli unici imbattuti, ma hanno giocato solo 3 partite.

All’esatto contrario i Vancouver Canucks sono ancora a secco, con record di 0-6 (-6.00 unità). Male anche gli Anaheim Ducks (1-5, -4.10) che giusto domenica ci hanno ripgato giocandogli contro, grazie alla vittoria dei Detroit Red Wings. In questo avvio stagionale siamo 3-1 con le pick principali di Hockey NHL.

Hockey NHL Week 3: I big match della settimana

LUNEDI (6 partite NHL)

Edmonton Oilers-Pittsburgh Penguins

I Penguins sono partiti a razzo, specialmente grazie all’attacco che è il migliore della NHL sia per gol segnati (5.2) che per tiri (39.8), con un 26.3% di conversioni in power play. Il problema di Edmonton non è l’attacco con McDavid e Draisaitl, anche se si è fermato nello 0-2 contro i Blues, ma il problema principale rimane la difesa, 24° in tutte e 3 le principali categorie: gol concessi (3.4), tiri subiti (32.8) e power play (72.7%). Occhio ai gol in questa sfida.

Vegas Golden Knights-Toronto Maple Leafs

Qui al comando potremmo vedere Under, nonostante i bookmakers piazzino una linea molto alta a 7.0 gol totali. Toronto ha sempre segnato Under nelle prime 6 partite stagionali. Golden Knight e Maple Leafs sono 3° e 5° come expected goal subiti e 21° e 27° come tiri concessi.

MARTEDI (10 partite NHL)

Boston Bruins-Dallas Stars

Entrambe sono partite forte. Gli Stars hanno perso solo in OT a Toronto, o Bruins dopo essere crollati 5-7 ad Ottawa si sono ripresi con 2 vittorie, anche se entrambe oltre i tempi regolamentari, e sempre in casa a Boston. Stars meglio anche in porta con Oettinger (4-0-0, 1.25 GAA, .959%) ancora perfetto e con numeri migliori rispetto a Swayman (1-1-0, 5.4 GAA, .816%).

NY Rangers-Colorado Avalanche

Gli Avalanche campioni in carica e favoriti anche per questa Stanley Cup sul ghiaccio dei Rangers che sono tra le possibili contender a subentrargli. Sulla carta entrambe le squadre hanno negli attacchi i punti di forza, ed entrambi i reparti offensivi hanno vantaggi sulle difese che affronteranno, ma i due portieri sono solidi e hanno ottimi numeri, molto simili. Per i Rangers Shesterkin (3-0-1, 2.75 GAA, .901%) è una certezza ma anche Georgiev (3-0-1, 2.76 GAA, .908%) sta lavorando bene tra i pali degli Avalanche, per un portiere che conosce bene la Grande Mela visto che prima di arrivare in Colorado aveva giocato per 6 stagioni proprio ai Rangers. Partita dell’ex al Madison Square Garden davvero speciale per lui.

MERCOLEDI (3 partite NHL)

NY Islanders-NY Rangers

Rimaniamo a NY col derby. I Rangers se la passano decisamente meglio degli Islanders, ma giocheranno questa partita in back to back e in trasferta. I padroni di casa si presentano con un attacco molto modesto, e con un record di 2-4 che li lascia ultimi in Metropolitan.

St.Louis Blues-Edmonton Oilers

I Blues cercheranno di mantenere il loro ottimo rendimento in avvio anche contro gli Oilers che sfideranno 2 giorni dopo la trasferta di Winnipeg. Abbiamo detto degli Oilers a trazione offensiva. Anche i Blues stanno macinando in attacco con 4.5 gol a sera (2°), nonostante siano solo 29° come tiri. I Blues però sono più equilibrati anche con una solida difesa guidata dal portiere Jordan Binnington. Chiedere proprio agli Oilers battuti 0-2 sul proprio campo da questi Blues.

GIOVEDI (10 partite NHL)

Philadelphia Flyers-Florida Panthers

Inizio stagionale sopra le attese per i Flyers al 2° posto in Metropolitan anche se l’unica sconfitta stagionale l’hanno rimediata proprio in Florida il 19 ottobre scorso.

Buffalo Sabres-Montreal Canadiens

Come dicevamo anche nell’analisi delle statistiche, assieme ai Flyers sono proprio i Sabres la grande sorpresa di queste prime settimane. Buffalo sta subendo solo 2.5 gol di media, nonostante l’indisponibilità per tutto l’anno del portiere titolare Bishop, ma sta facendo bene anche in attacco (4.2 gol, 5° miglior dato della lega). Potrebbe essere l’anno buono per i Sabres che hanno vinto le ultime 3 trasferte. I Canadiens sembrano invece ancora indietro, specialmente in attacco (25° con 2.8 gol). Montreal ha molti giocatori in dubbio o assenti.

VENERDI (6 partite NHL)

New Jersey Devils-Colorado Avalanche

Dopo le prime 2 sconfitte i Devils si sono sbloccati con 3 vittorie consecutive. Per me la franchigia del New Jersey rimane un enigma, anche se sono positivo e credo che potrà essere un annata discreta. Venerdì c’è un test importante, quello contro i campioni in carica. L’attacco dei Devils finora ha raccolto meno di quanto poteva visti i 3.0 gol di media (21°) nonostante 40.0 tiri a partita (2°), complice anche lo scarso rendimento in power play (8.3%, 29°). Anche dalla difesa i Devils possono avere di più. New Jersey subisce 3.2 gol di media (16°) nonostante sia in assoluto la squadra che concede meno tiri agli avversari.

Arizona Coyotes-Winnipeg Jets

L’unico acuto stagionale nelle prime 5 partite dei Coyotes è stata l’inattesa vittoria a Toronto, talmente inattesa che Arizona era quotata a più di @5 in moneyline! Che fosse un annata difficile per i Coyotes si sapeva, e nelle altre 4 partite sono arrivate 4 sconfitte con sempre esattamente 6 gol incassati. Un disastro! Ne potranno approfittare i Jets, altra squadra su cui però ci sono molti dubbi.

SABATO (12 partite NHL)

Dallas Stars-NY Rangers

Gli Stars al momento hanno la miglior difesa come gol subiti, appena 1.5 a partita. I Rangers oltre a Shesterkin in porta, stanno andando bene anche in attacco, il 6° per gol segnati (3.8) e 5° come tiri (36.2). Sarà una sfida tra due franchigie ambiziose da non perdere, e non avete scuse visto che è anche ad un comodo orario italiano.

Nashville Predators-Washington Capitals

I Predators vogliono tornare in Europa! Escluse le prime 2 vittorie sugli Sharks in Repubblica Ceca, ad inizio stagione, di rientro negli States i Predators hanno sempre perso le successive 5 partite, un rendimento preoccupante, specialmente in attacco, tra i peggiori in quasi tutte le statistiche chiave. Settimana piena per Washington visto che quella di sabato sarà la 3° partita in 5 giorni per i Capitals che al momento viaggiano tra alti e bassi, sempre in attesa di alcuni rientri importanti che però non dovrebbero rivedere il ghiaccio prima di diverse settimane. I numeri dei Capitals non convincono sia in attacco che in difesa.

DOMENICA (5 partite NHL)

Chicago Blackhawks-Minnesota Wild

Inizio di stagione in salita per i Wild che sono 7° in Central e stanno andando peggio dei rivali divisionali, i Blackhawks da cui era atteso un calo quest’anno. Insomma, le squadre stanno avendo trend opposti a quelli attesi dalla maggior parte degli analisti, ma anche se si gioca a Chicago, credo che partite come queste i Wild inizieranno a vincere, dando una svolta e un cambio di marcia a questa stagione. Il roster è di qualità in assoluto, certamente superiore a quello di Chicago e qualche passo in avanti si è visto nelle ultime partite, dopo un avvio con 3 sconfitte internet da incubo (20 gol incassati!). La difesa rimane comunque un problema.

Vegas Golden Knights-Winnipeg Jets

Le due squadre si sono già affrontate il 20 ottobre, sempre a Vegas, e in quell’occasione i Golden Knights vinsero 5-2, controllando senza problemi e martellando col proprio attacco già dal primo periodo in cui Vegas mise le cose in chiaro con 4 gol segnati. I primi periodi dei Jets sono scoppiettanti con 1.00 gol segnati di media e 1.20 concessi. Vegas tende ad iniziare forte ed è nel primo periodo che segna di più (1.50 gol). Ci aspettiamo Over 1.5 Primo Periodo o anche Vittoria Vegas Primo Periodo.

Hockey NHL Week 3: Quote Antepost aggiornate

