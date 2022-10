Hockey NHL Week 4. Come ogni lunedì arriva la rubrica sull’Hockey su Ghiaccio dove andiamo ad analizzare tutti i big match che ci attendono questa settimana, con tanti spunti per le scommesse, oltre alle statistiche stagionali e alle quote antepost aggiornate sulla NHL.

Statistiche NHL, Philadelphia sopra le attese anche nell’Hockey

E’ tempo di iniziare a tirare le prime somme dopo le prime settimane di regular season Hockey su Ghiaccio NHL e lo facciamo andando a vedere le migliori e le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse. Al vertice troviamo i sorprendenti Philadelphia Flyers (5-3, +5.94 unità) davanti ai Boston Bruins (8-1, +4.79) che sono partiti come treni. Sembra un anno magico per le franchigie di Philadelphia (finale alle World Series MLB per i Phillies, nella NFL l’unica imbattuta è la squadra degli Eagles e sui 76ers in NBA c’è grande attesa). Ai piedi del podio altre due squadre che stanno andando meglio del previsto, i Montreal Canadiens (5-4, +4.64) e i Buffalo Sabres (5-3, +4.38). Grande inizio anche per i Vegas Golden Knights (8-2, +3.00).

La peggiore squadra è quella degli Anaheim Ducks (2-7, -4.48 unità) poi ci sono i deludenti Nashville Predators (3-6, -4.26) e i Vancouver Canucks (2-7, -4.23) che almeno si sono ripresi sbloccandosi con le prime vittorie di recente. Approposito di delusioni, ci sono due big che stanno rendendo meno del previsto, e lo vediamo anche nel betting: Toronto Maple Leafs (4-6, -3.92) e Pittsburgh Penguins (4-5, -2.99). I Maple Leafs inoltre hanno chiuso la settimana e il road-trip a Ovest andando a perdere anche ad Anaheim.

Da inizio stagionale si sono giocate 134 partite totali e regna il perfetto equilibrio nelle scommesse O/U, con un 50.7% di partite da Under e il 49.3% da Over. Da segnalare che nell’ultima settimana abbiamo visto il 44% di vittorie da parte di underdogs, un dato molto alto visto che parliamo di sfavoriti dati anche con quote enormi anche superiori @4 volte la posta.

Hockey NHL Week 4: i big match della settimana

LUNEDI (3 partite NHL)

Si inizia con Buffalo Sabres-Detroit Red Wings, ma la partita più attesa è Carolina Hurricanes-Washington Capitals. Padroni di casa favoriti anche se non hanno iniziato benissimo la stagione e giocano la 3° partita in 4 notti. I Capitals sono 5-0 nelle partite dopo un giorno di riposo e sono 5-1 nei precedenti contro Carolina.

Più tardi a Ovest c’è anche St.Louis Blues-LA Kings e qui le quote sono in equilibrio, con i padroni di casa solo di poco favoriti per quella che è la 4° partita in 6 notti (record recente di 7-3 in queste condizioni). Impressionante 10-1 dei Blues nelle ultime partite contro squadre con record negativo e la franchigia di casa è avanti 5-1 nei precedenti tra STL e LAK.

MARTEDI (12 partite NHL)

Tra i big match ne segnaliamo subito uno inatteso, NY Rangers-Philadelphia Flyers. Ci si aspettava una bella stagione dai Rangers, molto meno dai Flyers che invece hanno iniziato meglio del previsto e sono anche 7-3 negli ultimi viaggi a NYR. I Rangers con l’ottimo Igor Shesterkin tra i pali sono Under 6-1 nelle ultime partite in casa mentre i Flyers sono Under 4-1 in trasferta e Under 6-1 nei precedenti contro NYR.

Rimaniamo a Est con l’imperdibile Pittsburgh Penguins-Boston Bruins. I Bruins sono partiti meglio mentre i Penguins sono crollati con 4 sconfitte di fila nell’ultimo road-trip (appena 6 gol totali segnati) ma rientrano alla PPG Paints Arena dove sono ancora imbattuti in stagione (3-0-0). I Bruins sono 2-9 negli ultimi viaggi a Pittsburgh e hanno in dubbio Krejci.

MERCOLEDI (2 partite NHL)

Toronto Maple Leafs-Philadelphia Flyers è la sfida tra delusioni e grandi sorprese, come scrivevamo anche prima. Toronto sta deludendo, faticando sia in attacco (27°) che in difesa (15°) e i canadesi arrivano da 4 sconfitte consecutive e devono gestire anche diverse assenze.

L’altra sfida in programma di questo palinsesto ristretto del mercoledì è Buffalo Sabres-Pittsburgh Penguins, e anche qui troviamo due squadre in direzioni opposte. Dei Penguins (che inoltre giocheranno questa trasferta in back to back), abbiamo già parlato, mentre i Sabres stanno facendo molto bene, specialmente in difesa, la 7° migliore come gol subiti (2.75 GAA). A Buffalo sperano sia finalmente l’anno buono per essere davvero protagonisti.

GIOVEDI (13 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes, bella sfida all’Amalie Arena con Tampa che ha vinto 4 delle ultime 5 partite nel momento in cui scriviamo, anche se i Lightning stanno producendo molto meno di quanto previsto in attacco e pure la difesa non è sempre impeccabile tanto che Tampa ha una media di 3.11 gol segnati (21°), la stessa che ha nei gol subiti (20°) e in entrambi i casi non parliamo di grandi rendimenti.

Non ci spostiamo dalla costa Est visto che l’altro big match si gioca nella Grande Mela con NY Rangers-Boston Bruins. Guardando ai soli numeri i Bruins sono la squadra più completa ed equilibrata, 1° come gol segnati in attacco (4.22) e 3° come gol concessi in difesa (2.33). I Rangers stanno rendendo molto meno, specialmente in attacco (3.10 gol, 22°), ma dalla loro avranno il fattore campo.

VENERDI (2 partite NHL)

Altro palinsesto ristretto aperto da Colorado Avalanche-Columbus Blue Jackets. Gli ospiti sono un disastro e la settimana scorsa hanno perso 3 partite con punteggio complessivo di 4-17! Questa volta giocano sul ghiaccio dei campioni in carica e potenziale miglior attacco della NHL, quello degli Avalanche che però in realtà sono solo 18° al momento come gol segnati e non stanno ancora convincendo a pieno. L’avversario sembra quello giusto per ritrovare gol, spettacolo e morale per Colorado.

L’altra sfida vede di fronte Carolina Hurricanes-Buffalo Sabres. Entrambe stanno incassando pochi gol ma sulla carta Carolina è superiore, anche se bisognerà capire le condizioni di Stefan e de Haan in infermeria (ancora indisponibili Kase e il nuovo arrivato Pacioretty).

SABATO (14 partite NHL)

Si inizia presto anche sulla Western Conference con Edmonton Oilers-Dallas Stars. Gli Oilers di Connor McDavid e Leon Draisaitl si affidano all’attacco da 3.78 gol di media (2° in NHL) anche se la difesa rimane un problema, nonostante l’arrivo di Jack Campbell in porta. Edmonton oltre ad essere 22° come gol concessi è 25° anche nei tiri subiti e 24° nei Penality Kill. Ne potrebbero approfittare gli Stars che al contrario stanno faticando in attacco (17° con 3.11 gol segnati di media) ma la difesa è la 2° che concede meno gol agli avversari (2.33) ed eccelle anche in inferiorità numerica, ma preoccupano le condizioni del portiere Oettinger non al 100% fisicamente.

Calgary Flames-New Jersey Devils è una sfida molto interessante e l’ho scelta tra le tante partite per un motivo: capire cosa possono fare i Devils quest’anno e questo è un ennesimo test. Avevo buone vibes su New Jersey nel pre-stagione, ma l’inizio non è stato dei migliori. NJ ha però ha subito cambiato passo e nel momento in cui scriviamo ha vinto 6 delle ultime 7 partite. Nelle 2 più recenti ha segnato 8 gol incassandone solo 1 (7-1 su Columbus e 1-0 con cui i Devils hanno bloccato l’attacco di Colorado). Al momento i Devils sono 4° come gol concessi (2.56 con Mackenzie Blackwood e Vitek Vanecek a cambiarsi in porta) ma anche 9° in attacco (3.44 gol segnati). A Calgary sfida interessante con i Flames che a mio avviso rimangono una delle squadre più complete e che hanno iniziato subito bene la stagione con 5 vittorie su 7 partite al momento. Sfida da non perdere ma forse da evitare per le scommesse per un probabile no bet.

DOMENICA (3 partite NHL)

Si inizia con NY Rangers-Detroit Red Wings e a seguire Carolina Hurricanes-Toronto Maple Leafs, tutte squadre di cui abbiamo già parlato, tranne che Detroit su cui spendo due parole. I Red Wings stanno continuando la loro ricostruzione e al momento sono in mezzo alla lega sia nelle statistiche offensive che difensive.

A chiudere la settimana c’è Anaheim Ducks-Florida Panthers. I Ducks abbiamo visto essere la peggior squadra come rendimento nelle scommesse per via di un inizio stagionale davvero tremendo che li vede 30° come gol subiti (4.22) e 31° in attacco (2.22 gol). All’Honda Center arrivano i Panthers, franchigia che punta al titolo quest’anno.

Hockey NHL Week 4: Quote Antepost aggiornate

