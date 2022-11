Hockey NHL Week 5, inizia una nuova settimana di regular season per l’Hockey su Ghiaccio NHL. Vediamo le statistiche più importanti, le quote aggiornate e i big match della settimana dal 7 al 13 novembre 2022.

Statistiche NHL: underdogs d’oro e tanti Over nell’ultima settimana

Iniziamo col dire che abbiamo chiuso la scorsa settimana con un altra bella cassa NHL nel VIP BETTING MANIAC su Telegram, con la vittoria nei tempi regolamentari di Florida che ha vinto ad Anaheim, mettendo ancora una volta in evidenza i problemi dei Ducks di cui parliamo anche dopo.

Nell’ultima settimana abbiamo visto 45 partite e una leggera prevalenza di Over (55.6%) rispetto a Under (44.4%). Il trend più forte è stato quello dei Favoriti in Trasferta che hanno vinto nel 64.3% dei casi. Attenzione comunque agli underdogs che in generale nell’ultima settimana sono stati profittevoli con un record di 23-19-5. Gli Sfavoriti hanno vinto il 48.9% delle partite, un dato che su quote sopra @2 (alcune anche enormi @3 o a @4 con vittorie a sorpresa) vale il profitto.

La miglior squadra come rendimento nelle scommesse è quella dei Boston Bruins che hanno iniziato la stagione in modo eccezionale e il record di 10-2 vale +5.99 unità di profitto. In 2° posizione i New Jersey Devils (9-3, +5.96) che stiamo seguendo da vicino mentre in 3° posizione si sta un pò sgonfiando la sorpresa dell’avvio stagionale dei Philadelphia Flyers (6-5, +5.53).

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Pittsburgh Penguins (4-8, -5.99) che stanno faticando molto, in particolare in trasferta (1-6) poi arrivano Vancouver Canucks (3-9, -5.66) ed Anaheim Ducks (4-9, -5.33).

Hockey NHL Week 5: I big match della settimana

LUNEDI (3 partite NHL)

Tre match tutti interessanti, ad iniziare da NY Islanders-Calgary Flames. Islanders meno peggio del previsto, al contrario ci si aspettava di più al via dai Flames che arrivano da 4 sconfitte consecutive in casa. Gli Islanders prima dello stop con Detroit ne avevano vinte 5 di fila grazie ad un ottima difesa.

Boston Bruins-St.Louis Blues. I Bruins non vogliono fermarsi, con un Brad Marchand in grande forma ed è tornato a disposizione anche David Krejci. Inizio da incubo per St.Louis che è reduce da 6 sconfitte con punteggio totale 10-30.

Washington Capitals-Edmonton Oilers. I Capitals sono reduci da 4 sconfitte di fila e nelle ultime 6 partite non hanno mai segnato più di 3 reti. Anche gli Oilers arrivano da 3 sconfitte, l’attacco guidato dalle stelle Connor McDavid e Leon Draisaitl non sta rendendo quanto atteso nel complesso, e in porta il nuovo arrivato Jack Campbell sta deludendo con .874%.

MARTEDI (11 partite NHL)

Ricchissimo palinsesto dove spiccano almeno 4 match. In New Jersey Devils-Calgary Flames i padroni di casa chiamati ad un altro test contro Calgary che abbiamo visto essere in difficoltà e che giocherà questa partita in back to back (4° partita in 6 notti per Calgary). I Devils arrivano da 6 vittorie di fila e hanno sempre battuto gli ultimi 7 avversari di Western Conference.

Torna anche il derby della Grande Mela con NY Rangers-NY Islanders. Gli Islanders stanno andando meglio dei Rangers da cui ci si aspetta tanto quest’anno. Il 26 ottobre NYR ha perso il primo derby sul ghiaccio degli Islanders per 0-3 e oggi cercherà la rivincita al Madison Square Garden dove hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite. NYI gioca però la 4° partita in 6 giorni (2-6 in queste condizioni). Gli Islanders sono però 17-5 nelle ultime sfide al MSG.

Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights, due squadre in direzioni opposte. Toronto non ha iniziato benissimo anche se i Maple Leafs sono in ripresa con 3 vittorie di fila in cui hanno concesso solo 4 gol. Vegas invece sta andando come un treno con un record di 11-2 dopo 7 vittorie di fila. Vegas ha segnato 11 gol nelle ultime 2 partite ma non ha mai vinto negli ultimi 4 viaggi a Toronto.

Spendiamo due parole anche su Tampa Bay Lightning-Edmonton Oilers. Di Edmonton abbiamo già parlato mentre Tampa è in un buon momento con 6 vittorie nelle ultime 8 partite anche se il gioco non è ancora al meglio per i Lightning, sia in attacco che in difesa. Gli Oilers giocheranno questa partita in back to back e sarà la 4° partita in 6 giorni. Edmonton ha un tremendo 1-11 negli ultimi viaggi all’Amalie Arena.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

MERCOLEDI (4 partite NHL)

Florida Panthers-Carolina Hurricanes sono due contender alla Stanley Cup, sarà quindi interessanti vederle contro per la prima volta in stagione. Carolina arriva dalla sconfitta interna con i Maple Leafs, ma aveva vinto le precedenti 4 partite. Gli Hurricanes sono 3° in attacco per tiri in porta e 2° in difesa per tiri subiti. I Panthers sono la squadra che tira di più verso la porta avversaria (39.8 tiri).

Washington Capitals-Pittsburgh Penguins è un grande classico ma tra due nobili decadute a quanto sembra. Washington arriva da 4 sconfitte e sta faticando moltissimo in attacco, oltre ad avere l’infermeria piena di giocatori importanti. I Penguins hanno perso 6 partite di fila con la difesa che è un colabrodo: 28° in tiri subiti (35.5), 28° in penality kill (71.1%) e 26° in gol concessi (3.7).

Le altre partite in programma sono: Montreal Canadiens-Vancouver Canucks ed Anaheim Ducks-Minnesota Wild. I Ducks sono la squadra che subisce più tiri (39.8) e hanno vinto solo 2 delle ultime 10. I Wild dopo un avvio tragico hanno dato segnali di ripresa.

GIOVEDI (10 partite NHL)

Tra i match da non perdere ci sono Boston Bruins-Calgary Flames e Carolina Hurricanes-Edmonton Oilers di cui abbiamo già parlato di tutte e quattro le squadre.

Spendiamo qualche parola per Buffalo Sabres-Vegas Golden Knights. Abbiamo detto del grande avvio di Vegas che arriva da 7 vittorie, ha un buon attacco ma la vera differenza la sta facendo la difesa, la migliore come gol subiti, appena 1.9 a partita con l’ottimo lavoro di Logan Thompson e Adin Hill tra i pali. Potrebbe essere l’anno della rinascita per i Sabres che al momento hanno il 2° miglior attacco con 4.2 gol a sera. Si sfidano quindi i due migliori attacchi della NHL.

VENERDI (4 partite NHL)

La giornata sarà aperta da Toronto Maple Leafs-Pittsburgh Penguins e Washington Capitals-Tampa Bay Lightning. Anche di queste squadre abbiamo già parlato.

Dallas Stars-San Jose Sharks non sarà un big match, ma parliamo un pò di Dallas che ha iniziato molto bene la stagione, 2° come gol subiti (2.3) e 7° anche in attacco con 3.6 gol segnati, e un ottimo rendimento del proprio power play. C’era un pò di preoccupazione per l’infortunio del portiere Oettinger che dovrebbe tornare a metà mese, ma Dallas ha continuato a vincere al contrario degli Sharks che hanno uno dei peggiori record e uno dei peggiori attacchi: 31° come gol segnati (2.5), 25° in power play (18.4%) e 23° in tiri effettuati (29.5). L’altra partita che chiude il venerdì notte è Seattle Kraken-Minnesota Wild.

SABATO (13 partite NHL)

Il matinee Philadelphia Flyers-Ottawa Senators è subito interessante. Abbiamo detto del calo dei Flyers rispetto ad un inizio sopra le attese. Ottawa attesa ad una stagione in crescita ma al momento è altalenante. Dopo 4 vittorie consecutive i Senators hanno perso le successive 5 partite. L’attacco sta segnando 3.7 gol (5°) ma il problema è la difesa che incassa 3.6 gol (24°) e 34,3 tiri (25°).

Subito dopo toccherà al big match Florida Panthers-Edmonton Oilers, due squadre su cui abbiamo già discusso, come per la bella sfida tra Buffalo Sabres-Boston Bruins.

Parliamo invece di Colorado Avalanche-Carolina Hurricanes. Gli Avalanche arrivano da 2 vittorie di fila con 11 gol segnati. I campioni in carica non hanno iniziato benissimo la stagione, incassando meno di quanto avrebbero potuto. Carolina contrapporrà la sua difesa all’attacco di Colorado.

DOMENICA (6 partite NHL)

Philadelphia Flyers-Dallas Stars, ancora un matinée (e in back to back) per i Flyers ma passiamo alle sfide più interessanti della notte, tra cui Tampa Bay Lightning-Washington Capitals.

A chiudere la settimana ci sono Seattle Kraken-Winnipeg Jets. I Kraken hanno vinto le ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo, e hanno un record positivo. Dopo il primo anno in NHL, la franchigia di Seattle sembra aver migliorato, specialmente in attacco con 3.5 gol segnati. La difesa concede 3.2 gol (18°) ma se continuerà a subire solo 26.9 tiri (3°) potrebbe andare a migliorare anche questo dato. Bene anche Winnipeg che al momento ha un record di 7-3, in questo caso grazie alla difesa. L’attacco però ha numeri negativi in tutte le principali statistiche, anche power play (27°), Faceoff (30°) e minuti in inferiorità numerica (30°).

Hockey NHL Week 5: Quote Antepost aggiornate

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.