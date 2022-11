Hockey su Ghiaccio NHL Week 6. Vediamo i big match che ci attendono questa settimana con analisi e consigli per le scommesse sul Hockey NHL, ma ci sono anche tante statistiche interessanti e gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup e delle conference.

Statistiche NHL, settimana da Under

Tanti Under nell’ultima settimana di NHL in cui si sono giocati 47 match e ben 28 si sono chiusi con Under, parliamo di quasi il 60%. Qui sotto i rendimenti statistici nel betting NHL dell’ultima settimana.

Non cambiano le 2 miglior squadre su cui puntare, gli impressionanti Boston Bruins (14-2, +8.10 unità) seguiti dai New Jersey Devils (12-3, +7.65), due squadre su cui non ci eravamo sbagliati potessero fare bene. Ci eravamo sbagliati sugli Arizona Coyotes (6-9, +6.86) che stanno andando meglio del previsto, così come i Montreal Canadiens (8-7, +5.99) che stanno davanti anche ai Vegas Golden Knights (13-3, +5.48).

I peggiori rimangono i Vancouver Canucks (4-12, -7.58) davanti agli Anaheim Ducks (4-11, -7.58). Ci si aspettava qualcosa in più dagli Ottawa Senators (5-9, -6.03) mentre sono in ripresa i Pittsburgh Penguins (6-9, -4.79) che appena la settimana scorsa erano i peggiori in assoluto dopo una striscia perdente che sono riusciti ad interrompere.

Hockey su Ghiaccio NHL Week 6: i Big Match della settimana

LUNEDI (4 partite NHL)

Si inizia con Ottawa Senators-NY Islanders ma sono più interessanti Calgary Flames-LA Kings e Chicago Blackhawks-Carolina Hurricanes. I Flames stanno faticando con solo 1 vittorie nelle ultime 8 partite. Gli Hurricanes invece stanno tenendo fede alle previsioni e sono 6-2 negli ultimi viaggi a Chicago.

A chiudere la nottata Colorado Avalanche-St.Louis Blues. I campioni in carica sono reduci da 4 vittorie mentre i Blues hanno interrotto la preoccupante striscia perdente con i successi su Sharks e Golden Knights di recente ma sono 4-10 negli ultimi viaggi in Colorado.

MARTEDI (9 partite NHL)

Si inizia subito forte con Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs, due squadroni che però non stanno ancora convincendo appieno. Toronto è 1-4 nelle ultime trasferte, Pittsburgh è 2-8 nelle ultime partite. Dalla parte dei Penguins il fattore campo con i Maple leafs che sono 1-4 negli ultimi viaggi alla PPG Paints Arena, inoltre l’11 novembre scorso i Penguins hanno vinto 4-2 anche a Toronto.

Da non perdere anche Florida Panthers-Washington Capitals. Da una parte la squadra della Capitale (sempre alle prese con tante ed importanti assenze) è 2-5-1 in trasferta quest’anno, dall’altra i Panthers sono 4-1-1 in casa e qui hanno vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Washington.

Interessante pure Tampa Bay Lightning-Dallas Stars che hanno entrambe grandi potenziali in attacco che porta Tampa ad essere Over 5-1-1 nelle ultime partite (Over 5-1 in casa) mentre Dallas è Over 5-0-2 a sua volta. Gli Stars sono Over 10-3-4 negli ultimi viaggi all’Amalie Arena.

MERCOLEDI (3 partite NHL)

Ottawa Senators-Buffalo Sabres. I Sabres si sono raffreddati di colpo con 5 sconfitte di fila dopo un ottimo avvio e c’è Okposo non al meglio. I Senators prima della vittoria a Philadelphia ne avevano perse 7 di fila.

Sul ghiaccio anche Chicago Blackhawks-St.Louis Blues che si sfidano per la prima volta in stagione e hanno due dei peggiori attacchi della NHL. Potrebbero esserci pochi gol ma anche le difese non brillano.

La sfida più interessante è Edmonton Oilers-LA Kings dove invece gli attacchi sono punti di forza anche se Edmonton sta un po faticando a trovare costanza, nonostante sia 4° come gol segnati (3.7) con alla guida Connor McDavid. Il problema è la difesa, 28° con 3.6 gol concessi di media. I Kings stanno segnando 3.2 gol (13°) ma ne concedono 3.4 (22°). Potremmo vedere Over qui.

GIOVEDI (13 partite NHL)

Ricco palinsesto che inizia subito con l’interessante Tampa Bay Lightning-Calgary Flames. Flames deludenti sia in attacco (21°) che in difesa (20°) ed Huberdeau non è al meglio.

Subito dopo big match Carolina Hurricanes-Colorado Avalanche. Qualche infortunio di troppo spaventa Carolina che ha in infermeria Teravainen, Kane e anche il portiere titolare Andersen in vista della trasferta sul ghiaccio dei campioni in carica del Colorado che sfoggiano il 6° miglior attacco della NHL.

Toronto Maple Leafs-New Jersey Devils è un altra sfida interessante, specialmente per vedere i Devils che sono la squadra più hot del momento con 9 vittorie di fila. NJ continua a vincere anche se si è infortunato il portiere titolare, Blackwood, con 5° miglior attacco per gol concessi (il migliore in assoluto per tiri subiti) e il 6° attacco (il 2° per tiri effettuati).

Vale la pena spendere due parole anche su Boston Bruins-Philadelphia Flyers visto che torna in gioco la squadra col miglior record, Boston, che finora è una macchina perfetta col miglior attacco (4.0 gol segnati) e anche la miglior difesa (2.2) nonostante anche qui si sia fermato il portiere titolare, Swayman. I Bruins potranno migliorare ancora il proprio record contro i Flyers che dopo un sussulto positivo in un inizio stagionale sopra le attese, hanno vinto solo 2 delle ultime 8 partite. La difesa non è male (8°) ma l’attacco segna solo 2.6 gol (31°) e ci sono delle assenze.

VENERDI (1 partita NH)

Un solo match, Vancouver Canucks-LA Kings. L’avvio stagionale dei Canucks è davvero pessimo. L’attacco in realtà fa il suo lavoro, i problemi sono dietro con una difesa 30° per gol subiti (4.1), 23° in tiri concessi (32.9) e ultima in penality kill (61.8%).

SABATO (15 partite NHL)

Tutti in campo, o quasi, ad iniziare dal matinée Ottawa Senators-New Jersey Devils, seguito dall’interessante Florida Panthers-Calgary Flames. Ad aprire le tante sfide della notte ci sono anche Winnipeg Jets-Pittsburgh Penguins. Attenzione agli ottimi Jets che non ne vogliono sapere di mollare la presa sul primo posto in Central, grazie alla 3° miglior difesa.

Grande richiamo anche in Washington Capitals-Colorado Avalanche. Abbiamo accennato dei problemi in infermeria per i Capitals. Nel momento in cui scriviamo ci sono Orlov, Malenstyn, Oshie, Brown, Hagelin, Wilson e Backstrom tutti indisponibili per infortunio.

Degna di nota anche Minnesota Wild-Carolina Hurricanes. Abbiamo già parlato degli ospiti mentre i Wild hanno dato finalmente segnali di ripresa guidati dal loro leader, Kirill Kaprizov, arrivato a 17 punti personali.

In chiusura Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights. Vegas comanda la Pacific Division anche se ha interrotto una lunga striscia vincente perdendo a sorpresa in casa contro i Blues. I Golden Knights sono comunque uno squadrone ben bilanciato, 2° sia per gol segnati (3.8) che per gol subiti (2.3), ed 8° sia in tiri concessi che effettuati.

DOMENICA (2 partite NHL)

Si inizia con Columbus Blue Jackets-Florida Panthers. Sulla carta non c’è storia con Florida che ha ritrovato Matthew Tkachuk e ora deve trovare costanza per recuperare dal 4° posto di Atlantic Division mentre Columbus è ultima in Metropolitan col 27° attacco (2.7 gol segnati) e la 31° difesa (4.4). L’infermeria piena inoltre non aiuta i Blue Jackets.

Chicago Blackhawks-Pittsburgh Penguins. Si poteva prevedere un annata difficile per i Blackhawks che in realtà mettendo a posto qualcosa in attacco (29° con 2.7 gol segnati e solo 31° nei tiri, ma 10° in power play) a Chicago potrebbero comunque fare una stagione almeno dignitosa, sopra alle mie aspettative.

Hockey su Ghiaccio NHL Week 6: Quote Antepost aggiornate

