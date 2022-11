Hockey su Ghiaccio NHL Week 7. Tanti big match che abbiamo analizzato in questa settimana al via subito con Tampa Bay Lightning-Boston Bruins che promette scintille al lunedì. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost e le statistiche stagionali più interessanti con i betting trend degli ultimi 7 giorni.

Statistiche NHL, le favorite non steccano

Nell’ultima settimana sono stati spesso rispettati i pronostici e le previsioni sulle Favorite che hanno vinto il 70.2% delle partite. Leggermente avanti le partite da Over (51.1%) rispetto ad Under (48.9%).

I New Jersey Devils (15-3, +10.33 unità) vanno come treni e sono anche la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, meglio anche dei Boston Bruins (16-2, +8.62). Completano il podio gli Arizona Coyotes (6-10, +5.86) con record negativo, ma comunque decisamente sopra le attese tanto da meritarsi il podio nelle scommesse.

La peggior squadra su cui puntare è quella degli Anaheim Ducks (5-13, -6.98) seguiti dagli Ottawa Senators (6-11, -6.51) da cui ci si aspettava di più. Molto limitati dagli infortuni i Washington Capitals (7-13, -6.10) che pagano anche nelle scommesse.

Hockey su Ghiaccio NHL Week 7: i big match della settimana

LUNEDI (10 partite)

Si inizia subito forte con Tampa Bay Lightning-Boston Bruins, due delle 3 squadre più calde del momento. Tanta qualità in attacco per entrambe, Boston 1° come gol segnati (4.1), Tampa 10° (3.4), ma i Bruins sono meglio in difesa (anche qui la migliore con 2.1 gol subiti rispetto ai 3.1 di Tampa al 13° posto). Il portiere Linus Ullmark guida la lega in vittorie personali (12), goal subiti (1.89) e percentuale salvataggi (.937). I Lightning hanno il vantaggio del fattore campo (6-2-1 all’Amalie Arena), basterà per fermare questi Bruins?

New Jersey Devils-Edmonton Oilers. Ecco la 3° squadra hot, i Devils che ne hanno vinte 12 di fila, una striscia vincente a rischio visto che in New Jersey arrivano gli Oilers che quando affrontano top-team si esaltano (di recente hanno battuto Vegas, Florida e Tampa). A inizio mese a Edmonton i Devils sono passati 4-3.

Anche Dallas Stars-Colorado Avalanche è interessante. Gli ospiti hanno i giocatori contati e l’infermeria piena, potrebbero approfittarne gli Stars che arrivano da 2 vittorie con 11 gol segnati e al momento in attacco stanno facendo anche meglio di Colorado (Stars 2° con 3.9 gol segnati, Avalanche 6° con 3.6 gol). Gli Avalanche però hanno in Pavel Francouz e Alexandar Georgiev due portieri che stanno lavorando molto bene. Al momento Dallas guida la division.

MARTEDI (2 partite)

Si inizia con Montreal Canadiens-Buffalo Sabres. Solo un fuoco di paglia anche questa volta per i Sabres? Buffalo era partita bene ma è incappata in una serie di 8 sconfitte e al momento il problema è la difesa (29° con 3.7 gol concessi). Anche quest’anno forse a Buffalo è meglio seguire il football. Pessima anche la difesa dei Canadiens che però hanno vinto 4 delle ultime 6 partite. I Sabres sono 2-5 negli ultimi viaggi a Montreal.

Nella notte tarda LA Kings-NY Rangers. Al momento Rangers ottima squadra da Under (O/U 6-13 in stagione) per via di un attacco che sta faticando ma in porta Igor Shesterkin fa sempre la differenza. I Kings arrivano da 2 sconfitte in cui hanno segnato solo 3 gol. I Rangers sono Under 5-0 contro squadre di Western Conference e Under 4-1 in trasferta, oltre al Under 4-0 nei precedenti contro LAK. Vedendo il recente rendimento dell’attacco dei Kings, anche in questa sfida potremmo vedere poche reti.

MERCOLEDI (15 partite)

Ricchissimo palinsesto aperto subito da un big match, Florida Panthers-Boston Bruins. Ho già parlato di Boston, rullo compressore. Molto più modesto l’avvio stagionale di Florida da cui invece ci si attende tanto, perfino la Stanley Cup quest’anno. I Panthers arrivano da 3 sconfitte e sono solo 5° in Atlantic dove domina Boston. A inizio stagione i Panthers hanno perso 3-5 a Boston.

Da seguire anche Pittsburgh Penguins-Calgary Flames. Passano gli anni ma Sidney Crosby continua ad essere un grande giocatore e Pittsburgh arriva da 3 vittorie, col 4° miglior attacco della NHL. Molto peggio la difesa dei Penguins che ospitano i Flames, solo 5° in Pacific. Mi aspetto Calgary come prossima squadra che andrà a crescere. Finora ha raccolto meno di quanto atteso. Per esempio, nonostante siano 4° in NHL sia per tiri effettuati (36.2) che per tiri concessi (27.6), sono solo 21° in attacco come gol segnati e 20° in difesa come gol concessi.

New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs. Altro bel test dei Devils di cui abbiamo già parlato. In New Jersey scendono i Maple Leafs che ritrovando Matt Murray in porta stanno dando segnali di continuità. Una delle recenti sconfitte (il 17 novembre) è arrivata per 2-3 OT in casa proprio contro i Devils.

VENERDI (14 partite)

Nessuna partita giovedì, con la NHL che lascia spazio alla NFL nel giorno del ringraziamento, come da tradizione. Venerdì però altra lavagna piena di partite di Hockey e subito un big match impredibile, Boston Bruins-Carolina Hurricanes. Problemi in infermeria per Carolina che inoltre in stagione sta segnando solo 2.8 gol di media (25°).

Minnesota Wild-Toronto Maple Leafs. I Wild di Kirill Kaprizov non riescono a trovare continuità, ancora modesti in difesa, reparto che ha perso per infortunio il portiere titolare Marc-Andre Fleury, ma soprattutto insufficienti in attacco con 2.7 gol segnati (27°). Non tira una bella aria in Minnesota dove arrivano i Maple Leafs di cui abbiamo già parlato

SABATO (9 partite)

NY Rangers-Edmonton Oilers il matinee, a seguire Carolina Hurricanes-Calgary Flames, due partite interessanti, ma abbiamo già parlato di tutte queste squadre. Stessa cosa per Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs e Colorado Avalanche-Dallas Stars che si candida come vero big match della notte.

Spendiamo due parole su Vegas Golden Knight-Vancouver Canucks, due squadre che arriveranno a questo appuntamento dopo essersi già sfidate ad inizio settimana (lunedì) in Canada. I Canucks hanno piccoli segnali di ripresa, soprattutto grazie all’attacco, ma sono 30° in difesa come gol concessi (4.1) e ultimi in penalità kill. Vegas guida la division con un attacco che macina 3.6 gol (5°) con 33.8 tiri (8°) e una difesa che ne concede 2.5 (4°) con 29.5 tiri (9°).

DOMENICA (5 partite)

In prima serata italiana Minnesota Weld-Arizona Coyotes. Partiti per essere i peggiori della lega in questa stagione, i Coyotes non stanno certamente incantando, sicuramente non faranno i playoffs, ma stanno andando comunque meglio del previsto, e lo abbiamo già notato nei rendimenti nelle scommesse, dove sono addirittura i migliori in trasferta!

Chicago Blackhawks-Winnipeg Jets. I Blackhawks stanno mantenendo le aspettative negative del pre-stagione, specialmente per colpa di un attacco tremendo, ultimo come gol segnati (2.4) e penultimo nei tiri (25.8). Non che le cose in difesa vadano tanto meglio per Chicago dove arrivano i Jets che invece stanno andando meglio del previsto al 2° posto in Central, grazie alla 3° difesa per gol concessi (2.3) e un ottimo Connor Hellebuyck in porta (2.07 GAA).

A seguire ci sono due partite con poco appeal, Anaheim Ducks-Seattle Kraken e San Jose Sharks-Vancouver Canucks, con gli ospiti che giocheranno in back to back, mentre a chiudere la settimana ci sono LA Kings-Ottawa Senators di cui abbiamo già parlato.

