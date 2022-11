Hockey su Ghiaccio NHL Week 8. Il secondo mese di regular season inizia con 6 partite al lunedì. Andiamo a vedere tutti i big match della prossima week con tante statistiche e consigli per le scommesse NHL.

Hockey su Ghiaccio NHL Week 8: Statistiche NHL

Il trend più importante dell’ultima settimana sono stati i Favoriti in Trasferta che hanno vinto il 70.6% delle partite. Leggera prevalenza di Under (51.9%) rispetto a Over (48.1%).

I New Jersey Devils (18-4, +11.21 unità) si tengono il primato come miglior squadra su cui puntare davanti ai Boston Bruins (18-3, +9.18) e ai sorprendenti Seattle Kraken (13-8, +8.24). Da segnalare la crescita dei Winnipeg Jets (13-7, +6.22) che salgono anche nelle classifiche di rendimento.

Confermati gli Anaheim Ducks (6-16, -8.59 unità) come peggiori. Male anche Chicago Blackhawks (6-15, -6.54) e Ottawa Senators (8-13, -5.79) per non parlare dei NY Rangers (10-12, -5.79) che stanno deludendo.

Hockey su Ghiaccio NHL Week 8: i big match della settimana

LUNEDI (6 partite NHL)

Detroit Red Wings-Toronto Maple Leafs. Un grande classico anche se negli ultimi anni i Maple Leafs hanno dominato i Red Wings con 20 vittorie negli ultimi 26 precedenti. Detroit in casa ha però un buon record di 7-2-2 e i canadesi rimangono senza Rielly, Muzzin e altri giocatori importanti. Nonostante questo Toronto non perde una partita nei tempi regolamentari da 8 turni (6-0-2) e in questo arco di tempo hanno impressionato in particolare nei primi periodi chiusi con un punteggio totale di 10-1. Nelle ultime 10 partite i Red Wings hanno segnato 0.7 gol di media nei primi periodi incassandone 1 (-0.3). In questo arco di tempo Toronto ha segnato 1.3 gol con 0.8 subiti (+0.5) nei 20 minuti iniziali delle partite. In trasferta i Maple Leafs tendono a partire forte con 1.18 gol segnati e solo 0.55 concessi. Toronto avanti nel primo periodo ha una quota di valore @2.60 da provare anche se si gioca alla Little Caesars Arena.

NY Rangers-New Jersey Devils. Come abbiamo visto anche prima parliamo di due squadre in controtendenza. Sorprendenti i Devils, anche se hanno interrotto la loro lunga striscia vincente. I Rangers hanno perso le ultime 2 partite e stanno rendendo poco in attacco con 3.0 gol a sera (18°) mentre i Devils sono 1° come gol subiti dalla propria difesa (2.2). NYR potrà rispondere a sua volta con la difesa e col portiere Shesterkin (10-3-3, 2.49 GAA, .914%) mentre per gli ospiti continua la grande stagione di Vanecek (10-2-0, 2.05 GAA, .923%). Potremmo vedere pochi gol anche se i Devils stanno impressionando pure in attacco, 3° per gol segnati (3.7), 2° nei tiri (36,4), ma solo 22° in power play.

MARTEDI (9 partite NHL)

Nottata interessante e piena di sfide da non perdere, ad iniziare da Boston Bruins-Tampa Bay Lightning. I Bruins hanno un perfetto 12-0-0 in casa e la settimana scorsa sono passati 5-3 a Tampa, 4° volta di fila in cui Boston ha la meglio sui Lightning.

Pittsburgh Penguins-Carolina Hurricanes. Dopo 5 preoccupanti sconfitte gli Hurricanes sono tornati alla vittoria sui Flames. Al contrario i Penguins dopo 5 vittorie si sono fermati nel 1-4 interno contro i Maple Leafs. Under 10-3-1 negli ultimi precedenti tra Pittsburgh e Carolina.

Winnipeg Jets-Colorado Avalanche. Abbiamo detto della grande e un pò inattesa crescita dei Jets anche se è da un pò che vi dico di fare attenzione a Winnipeg che ora ospita Colorado che si è sbloccata e sta andando come un treno con 8 vittorie nelle ultime 10. Revenge game per gli Avalanche che il 19 ottobre persero 3-4 OT in casa contro i Jets.

MERCOLEDI (4 partite NHL)

Si inizia con Detroit Red Wings-Buffalo Sabres. Gli ospiti si sono tornati a fermare ma sono felici di ritrovare i Red Wings che hanno strapazzato 8-3 il 31 ottobre scorso.

Ottawa Senators-NY Rangers. Chi sta deludendo di più? Sicuramente i Senators, ma abbiamo già detto che anche i Rangers devono darsi una mossa. Ottawa ha Forsberg in dubbio ma il problema è la difesa solo 23° per gol concessi e 28° per tiri subiti.

Si continua con Toronto Maple Leafs-San Jose Sharks e i padroni di casa in back to back. Gli Sharks stanno facendo davvero male però, specialmente in difesa con 3.6 gol subiti ogni sera.

La nottata sarà chiusa da Chicago Blackhawks-Edmonton Oilers. Oilers ancora troppo altalenanti, Blackhawks ultimi in Central Division, reduci da 7 sconfitte (1-9 nelle ultime 10) e tra i peggiori attacchi della NHL, anche se il 29 ottobre qui a Chicago c’è stato grande spettacolo nella sfida contro Edmonton, anche se passarono 6-5 gli Oilers.

GIOVEDI (11 partite NHL)

Il mese di dicembre inizia con 4 partite all’una di notte, la più interessante delle quali è Pittsburgh Penguins-Vegas Golden Knights. I Penguins di Sidney Crosby ospitano i Golden Knights di Jack Eichel che sono equilibratissimi sia in attacco che in difesa con Logan Thompson tra i pali. Per i Penguins sta facendo molto bene anche Tristan Jarry e nonostante le grandi stelle sul ghiaccio e i potenziali dei rispettivi attacchi, potremmo vedere una sfida da Under.

Più tardi nella notte segnaliamo anche Minnesota Wild-Edmonton Oilers. I Wild arrivano a questo inizio settimana con 3 vittorie nelle ultime 4, ma ogni volta che Kirill Kaprizov e compagni sembrano cambiare passo, ecco che tornano a deludere. Staremo a vedere contro gli Oilers che ha la 29° difesa per gol concessi e ha anche un grande missmatch sui minuti di penalità in attacco (21°) e in difesa (29°), statistiche in cui Minnesota eccelle col 1° e 2° miglior dato NHL.

VENERDI (3 partite NHL)

NY Rangers-Ottawa Senators tornano a sfidarsi a campi invertiti e a due giorni di distanza dalla sfida in Canada che sarà importante anche per analizzare questo rematch.

Sul ghiaccio anche l’altra squadra della Grande Mela in NY Islanders-Nashville Predators. 4 vittorie di fila per gli Islanders che stanno andando molto meglio del previsto col 2° posto in Metropolitan e un ottima difesa (5°) guidata dal portiere Ilya Sorokin che sta subendo solo 2.19 gol a partita. Non sarà una trasferta facile per i Predators che in attacco sono tra i peggiori nelle principali statistiche: 29° in gol segnati, 27° in power play e 24° in tiri effettuati.

In chiusura Winnipeg Jets-Columbus Blue Jackets, occasioni ghiotta per un altra vittoria dei padroni di casa di cui abbiamo già parlato. Pessima stagione per i Blue Jackets che hanno un attacco tremendo e una difesa anche peggio, ultima per gol concessi (4.3) e penultima in tiri subiti (36.9). Le tante ed importanti assenze non aiutano Columbus che è anche 1-4-1 in trasferta.

SABATO (13 partite NHL)

Matinée con Minnesota Wild-Anaheim Ducks, partita da non sbagliare per i Wild contro i Ducks ultimi in Pacific. Anaheim mette tutti d’accordo, 30° in attacco come gol segnati (2.5) e 31° anche in difesa come gol concessi (4.2).

Le sfide più attese sono altre e si giocano nella notte. Sicuramente il big match è Boston Bruins-Colorado Avalanche, le due favorite per la vittoria finale della Stanley Cup. I padroni di casa sono 1° come gol subiti (2.2) e 1° come gol segnati (4.0) per capire il potenziale di questa squadra che non ha mai perso in casa nel momento in cui scriviamo. Al TD Garden arrivano i campioni in carica, gli Avalanche di Nathan MacKinnon che segnano 3.5 gol di media (8°) e sono i migliori in power play. La difesa da qualche dubbio in più visto che è 23° come tiri subiti e 20° in penalità kill, due statistiche che potrebbero andare a peggiorare il 3° posto nei gol subiti (2.5) per Alexandar Georgiev e compagni.

Da non perdere anche Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs, avversarie di Atlantic Division di cui abbiamo già parlato e che si sfidano per la prima volta in stagione.

Spendiamo qualche parola anche su Calgary Flames-Washington Capitals. I Flames si sono inchiodati in attacco nelle ultime 3 sconfitte e la squadra di Calgary sta ancora rendendo decisamente meno di quanto atteso. Stagione difficile anche per i Capitals che però hanno l’alibi delle tante ed importanti assenze che hanno svuotato specialmente l’attacco fermo a 2.8 gol segnati (26°) e 29.8 tiri (25°). 2-7-2 il rendimento esterno di Washington finora.

DOMENICA (5 partite NHL)

Doppio matinée, ad orario italiano ci potremo vedere Winnipeg Jets-Anaheim Ducks e Dallas Stars-Minnesota Wild, quest’ultima unica sfida veramente interessante della domenica. Doppio stop per gli Stars che mantengono il primato di Central Division nel momento in cui scriviamo e che possono sempre contare sul 2° miglior attacco con 3.8 gol segnati di media. Peggio la difesa di Dallas e questo sta tenendo gli Stars un ottima squadra da Over (O/U 6-2-1 nelle ultime 9). Anche i Wild hanno segnato 4 Over nelle ultime 5 partite. Potremmo vedere molti gol in questo primo scontro dell’anno tra le due avversarie divisionali.

A seguire Columbus Blue Jackets-Detroit Red Wings, Buffalo Sabres-San Jose Sharks e NY Islanders-Chicago Blackhawks.

Quote Antepost aggiornate: i Bruins si avvicinano agli Avalanche

