Pronostici NHL Week 12. Vediamo le sfide di Hockey su Ghiaccio e i big match più interessanti della settimana oltre agli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup.

Pronostici NHL Week 12: statistiche e trend

Nella settimana di Natale si è giocato meno in NHL, ma gli ultimi 7 giorni ci sono state più partite da Over (54.8%) rispetto agli Under (45.2%).

Tra le singole squadre i Boston Bruins (27-6, +10.97 unità) non solo hanno il miglior record, ma confermano anche il miglior rendimento nelle scommesse. Dietro salgono al 2° posto i sorprendenti Seattle Kraken (18-14, +6.88) e si confermano in top-3 anche i Winnipeg Jets (21-13, +6.50) mentre i New Jersey Devils (22-12, +6.17) sono solo 4° e hanno perso lo scontro diretto con Boston la settimana scorsa.

Non cambiano le 2 peggiori squadre su cui puntare, i Chicago Blackhawks (8-24, -12.37) e gli Anaheim Ducks (9-26, -11.93) ma continuano a deludere anche i Florida Panthers (15-20, -10.32) chiaramente disastrosi anche nelle scommesse, come i Calgary Flames (16-19, -8.38) altra squadra da cui ci si aspettava di più.

Pronostici NHL Week 12: i big match della settimana

MARTEDI (12 partite NHL)

NY Islanders-Pittsburgh Penguins. La rinascita dei Penguins si è un pò fermata nell’ultima partita prima di Natale, la scontata 3-4 OT contro gli Hurricane mentre gli Islanders hanno strapazzato 5-1 i Panthers. NYI continua la rincorsa in Metropolitan dove attualmente è 6° mentre Pittsburgh è 3°. NYI oggi deve però gestire tante assenze: Kyle Palmieri, Semyon Varlamov, Casey Cizikas, Simon Holmstrom, center Brock Nelson, Adam Pelech e Cal Clutterbuck. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie che si sono spartite la posta in palio con 5 vittorie a testa negli ultimi 10 precedenti.

Winnipeg Jets-Minnesota Wild. I Jets sono stati contenti della sosta natalizia visto che hanno perso le ultime 2 partite, e il portiere Connor Hellebuyck (16-8-1 record, 928%, 2.36 GAA) dovrebbe rientrare dal infermeria (influenza) per la sfida contro i Wild di Kirill Karprizov (43 punti con 19 gol e 24 assist in 33 partite) ma anche Mats Zuccarello sta facendo molto bene. In porta Minnesota dovrebbe andare col veterano Marc Andre Fleury (12-7-1, .901%, .285 GAA) mentre l’attacco è guidato da Josh Morrisey (39 punti), Kyle Conor (38) e Pierre-Luc Dubois (37). I Jets a novembre hanno perso 1-6 in Minnesota, ma questa volta giocano in casa dove hanno un ottimo record di 12-5-0.

MERCOLEDI (5 partite NHL)

New Jersey Devils-Boston Bruins. Si ripropone questo big match a pochi giorni dallo scontro del TD Garden vinto dai Bruins che si portano 35-17 nei precedenti contro i Devils (8-3 negli ultimi viaggi in New Jersey). Boston ha vinto 8 delle ultime 11 trasferte ed è 20-8 contro squadre con record vincente. I Devils sono in crollo con 1-7 nelle ultime parttite (0-5 in casa). Squadre agli opposti in O/U con i Devils che sono Under 5-1 nelle ultime partite (Under 7-3-1 in casa) mentre i Bruins sono Over 13-6 in trasferta. Sempre Over negli ultimi 5 precedenti tra NJ e Boston.

Seattle Kraken-Calgary Flames. Sorprese contro delusioni. I Kraken sono 6-2 nelle ultime partite (7-1 contro avversari di Western Conference) m4n654n i Flames sono 7-17 in trasferta anche se hanno vinto 4 dei 5 precedenti contro Seattle. I Kraken sono Under 9-2-1 in casa, i Flames sono Over 5-1 nelle ultime partite.

GIOVEDI (11 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-NY Rangers. Le due squadre si sono sfidate nell’opener di stagione a NY con 3-1 dei Rangers sui Lightning che prima della pausa avevano perso 2 trasferte (Toronto e Detroit) con 11 gol incassati. I Rangers si presentano con 8 vittorie nelle ultime 9 e un Igor Shesterkin tornato dominante in porta, alla guida della 7° miglior difesa per gol concessi (2.7) mentre Andrei Vasilevskiy e Tampa stanno faticando maggiormente in difesa quest’anno, ma sono 3° in attacco con 3.6 gol segnati.

Colorado Avalanche-LA Kings. Colorado sembrava aver cambiato passo con 6 vittorie in 7 partite, poi è arrivata la sosta che però potrebbe aiutare nel recupero di qualcuno dei tanti giocatori importanti indisponibili, su tutti MacKinnon. La difesa regge al 5° posto per gol concessi, ma l’attacco degli Avalanche è irriconoscibile con soli 2.9 gol segnati (25°). I Kings stanno sorprendendo al 2° posto in Pacific e LAK potrà anche migliorare. Al momento a fronte del 8° posto sia in difesa come tiri concessi, sia in attacco come tiri subiti, i Kings sono solo 23° come difesa (3.4 gol subiti) e 16° in attacco (3.2).

VENERDI (4 partite NHL)

Pittsburgh Penguins-New Jersey Devils. Abbiamo già parlato di entrambe, ma non possiamo non citare questo big match tra 3° e 2° in Metropolitan, al primo scontro diretto in stagione.

Bella sfida anche in Carolina Hurricanes-Florida Panthers. Gli Hurricanes, 1° in Metropolitan, stanno mantenendo le premesse di un ottima stagione, arrivano da 8 vittorie di fila e sono 5° in difesa come gol (2.6) e 1° in tiri subiti (26,4). L’attacco però non raccoglie ancora quanto dovrebbe, a fronte del 4° miglior rendimento nei tiri (34.4) segna solo 3.0 gol (24°), per ciocca anche di un power play molto modesto (16.8%, 27°). Deludenti Panthers, solo 6° in Atlantic. La difesa subisce troppo (3.4 gol, 21°) mentre l’attacco è quello che in assoluto tira di più (36,7) ma anche qui, come nel caso di Carolina, solo 3.2 gol segnati (15°) e 23° power play (18.5%). A novembre in Florida i Panthers vinsero 3-0 contro gli Hurricanes. I Panthers sperano di recuperare Barkov il prima possibile.

SABATO (12 partite NHL)

Boston Bruins-Buffalo Sabres. A novembre i Sabres persero 0-3 in casa contro la miglior squadra della lega, i Bruins, e ora sono attesi alla difficile trasferta del TD Garden, anche se Buffalo è arrivata bene alla pausa natalizia con 4 vittorie di fila e il miglior attacco per gol segnati (3.9), 2° anche in power play (29.8%). La difesa però rimane altamente deificitaria con 3.4 gol subiti (22°), 32.9 tiri (25°) e il 73.4% di penality kill (25°). Non bene quando sfidi Boston che ha numeri impressionanti sia in attacco che in difesa, basta dare un occhio alla tabella qui sotto:

Vegas Golden Knights-Nashville Predators. Vegas è sempre 1° in Pacific grazie al 8° difesa per gol concessi (2.7) ma anche al 10° attacco (3.3) per una squadra finora molto equilibrata che sfida per la prima volta i Predators che continuano a vivere di alti e bassi e sono arrivati alla sosta con solo 2 vittorie nelle ultime 9 partite. L’attacco rimane un problema con 2.5 gol segnati (30°) e il 16.2% in power play (29°). In porta Juuse Saros sta tenendo in piedi una situazione che vede Nashville subire 3.0 di gol di media (16°) nonostante 33.7 tiri subiti (29°).

DOMENICA (5 partite NHL)

New Jersey Devils-Carolina Hurricanes. Il 2023 inizia con una sfida da non perdere. Abbiamo già parlato di queste due squadre in corsa per il controllo della Metropolitan Division e col rientro di Mackenzie Blackwood in porta. Il 20 dicembre le due squadre si sono affrontate in Carolina, con 4-1 per gli Hurricanes.

Florida Panthers-NY Rangers. Anche di queste squadre abbiamo già parlato ma in questo caso si tratta del primo scontro stagionale. Primo scontro anche per le due sorprese, Seattle Kraken-NY Islanders che chiuderanno la prima notte NHL del nuovo anno.

Quote Antepost: Stanley Cup, volano i Bruins ma gli Avalanche non mollano

