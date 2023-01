Pronostici Hockey NHL Week 13. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost e tutte le sfide più interessanti di Hockey su Ghiaccio NHL della settimana che va dal 2 al 8 gennaio 2023.

Pronostici Hockey NHL Week 13: statistiche e trend

Apriamo come sempre andando a vedere le migliori squadre come rendimento nelle scommesse. Boston Bruins (+9.88 unità) rimane la migliore anche se un pò in calo, e dietro incredibilmente si avvicinano gli Arizona Coyotes (+8.23). Al contrario i peggiori sono sempre i Chicago Blackhawks (-16.37) che staccano nettamente anche i Florida Panthers (-12.04) senza dubbio la squadra che sta rendendo meno del previsto.

Pronostici Hockey NHL Week 13: I big match della settimana

LUNEDI (3 partite NHL)

Boston Bruins-Pittsburgh Penguins. Winter Classic nella prima serata italiana molto interessante, nella cornice del mitico Fenway Park. Non è proprio come giocare in casa (dove i Bruins vanno a punti da 22 partite consecutive), ma i Penguins sono solo 1-3-2 nelle ultime 6 partite e sono 0/9 in power play senza Kris Letang che rimane in dubbio come Chad Ruhwedel.

Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights, altra bella sfida nella notte tra i campioni in carica della Stanley Cup, e i Golden Knights che vorrebbero succedergli. Colorado ritrova Nathan MacKinnon in lineup che si va ad unire a Mikko Rantanen e Cale Makar per l’attacco degli Avalanche che se la dovranno vedere contro la solida difesa di Vegas, ma ci sono dei problemi dietro con le assenze di Shea Theodore, Alec Martinez ed Alex Pietrangelo.

MARTEDI (11 partite NHL)

NY Rangers-Carolina Hurricanes. Gli Hurricanes sono 15-1 nelle ultime partite (4-0 in trasferta) con un perfetto 7-0 dopo un giorno di riposo. Carolina è la squadra più calda del momento ma occhio ai Rangers che sono 9-3 nelle ultime partite (4-1 in casa) e gli Hurricanes sono 5-21 negli ultimi viaggi al Madison Square Garden di NY.

Winnipeg Jets-Calgary Flames. I Jets sono Under 34-16-3 nelle ultime partite (Under 19-7-1 in casa) e Under 6-1-2 dopo due giorni di riposo. I Flames arrivano da 4 Under consecutivi e sono Under 21-8-1 nei precedenti contro i Jets (Under 11-3 negli ultimi viaggi a Winnipeg).

MERCOLEDI (3 partite NHL)

Detroit Red Wings-New Jersey Devils. I Devils cercano di uscire da un periodo di sbandamento che li ha visti vincere solo 2 delle ultime 11 partite. Buon momento per i Red Wings che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite, arco di tempo in cui l’attacco di Detroit ha segnato 19 gol. 1 vittoria a testa nei primi 2 precedenti stagionali, 5-2 dei Red Wings in NJ e 6-2 dei Devils qui a Detroit.

Minnesota Wild-Tampa Bay Lightning. Continua la risalita di Minnesota al 3° posto in Central con 8 vittorie nelle ultime 10 e il talentoso Kirill Kaprizov a guidare con 45 punti personali. Tampa è 3° in Atlantic e anche i Lightning sono 8-2 nelle ultime 10 partite con un Nikita Kucherov da 53 punti alla guida del 5° miglior attacco con 3.5 gol segnati di media.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

GIOVEDI (10 partite NHL)

Toronto Maple Leafs-Seattle Kraken. I Maple Leafs mantengono il 2° posto in Atlantic grazie alla 4° miglior difesa (sempre priva di Muzzin) che può contare sull’alternarsi di due solidi portieri, Matt Murray ed Ilya Samsonov. Al 2° anno in NHL la nuova franchigia di Seattle sta già migliorando e al momento è 4° in Pacific, anche se Martin Jones in porta continua a non convincermi. Notiamo che qualcosa non va dai 3.3 gol subiti da Seattle di media (20°), nonostante i soli 28.2 tiri concessi (4°). All’esatto contrario l’attacco dei Kraken che porta a casa 3.4 gol a sera (6°) nonostante solo 30.0 tiri (22°) e un rendimento molto modesto anche in power play (21°).

Edmonton Oilers-NY Islanders, Ancora alti e bassi per Edmonton che all’ottimo attacco guidato da Connor McDavid (72 punti personali) non riesce ad avere lo stesso apporto dalla difesa che concede 3.3 gol (19°) con 32.6 tiri (24°). Edmonton è la miglior squadra in power play (32.1%) ma contro ci sarà la solida difesa degli Islanders, 6° per gol concessi (2.6) e 8° in inferiorità numerica. Gli Oilers in stagione hanno perso 0-3 il precedente a NYI.

VENERDI (6 partite NHL)

Washington Capitals-Nashville Predators. 6-1 nelle ultime partite dei Capitals in ripresa, e reduci dal 9-2 dell’ultimo dell’anno contro Montreal. L’infermeria rimane piena di grandi nomi, ma è una cosa con cui ormai a Washington devono convivere. Stagione difficile anche per i Predators che hanno uno dei peggiori attacchi della NHL con soli 2.6 gol segnati di media. Ad inizio stagione i Predators hanno perso 0-3 in casa contro i Capitals.

Chicago Blackhawks-Arizona Coyotes. Sfida tra le due squadre che nel pre-stagione per noi erano le peggiori. Chicago sta confermando quell’idea col peggior record NHL (8-24-4), Arizona invece meglio del previsto. Chicago tremenda sia in attacco con 2.2 gol segnati (32°) e 26,6 tiri (31°), che in difesa (28° con 3.7 gol concessi e 33.8 tiri subiti). I Coyotes ganno poco meglio: 26° in attacco (2.9 gol segnati, i peggiori in assoluto come tiri, 24.6) e 25° in difesa (3.6 gol subiti e 30° nei tiri concessi, 34.6).

SABATO (9 partite NHL)

New Jersey Devils-NY Rangers. 3° scontro stagionale tra NJ e NYR. Al momento 1-1 con i Devils che sono passati nel primo scontro al Madison Square Garden per 5-3, e il mese dopo (sempre a NY) hanno perso 3-4 OT. Doppio Over quindi, con i Devils che in stagione segnano 3.4 gol di media (9°) e 34,8 tiri (5°). I Rangers di Igor Shesterkin però segnano 3.1 gol (18°) e hanno nella difesa il punto di forza (8° con 2.7 gol concessi di media e 7° con 29.2 tiri).

Toronto Maple Leafs-Detroit Redwings. Grande classico tra Toronto e Detroit. Al momento i Maple Leafs sono 2° in Atlantic con 52 punti, i Redwings sono 4° ma molto staccati con 39 punti oltre ad aver perso il primo scontro di fine novembre in casa per 2-4 contro i Maple Leafs.

DOMENICA (8 partite NHL)

Dallas Stars-Florida Panthers è un matinée da non perdere. Gli Stars rimangono al comando di Central e hanno vinto 6-4 il primo scontro di novembre in Florida. Dallas è tra le squadre più equilibrate, 5° in attacco (3.6), 7° in difesa (2.7). I Panthers al contrario stanno deludendo, specialmente in difesa con 3.4 gol concessi di media (22°).

Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs. I Maple Leafs giocheranno in back to back questa trasferta a Philadelphia, con i Flyers che anche quest’anno faticano e al momento sono penultimi in Metropolitan, per colpa di una difesa molto modesta, ma il vero problema è l’attacco: 29° come gol segnati (2.6), 28° nei tiri effettuai (29.2) e 31° in power play (15.1%).

Quote Antepost: continua il testa a testa Bruins-Avalanche ma attenzione agli Hurricanes

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.