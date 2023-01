Pronostici Hockey NHL Week 14. Come ogni inizio settimana andiamo a fare il punto sulla regular season di Hockey su Ghiaccio NHL con statistiche stagionali, i big match della settimana e le quote antepost aggiornate.

I Boston Bruins (32-8, +11.88 unità) si confermano la miglior squadra su cui puntare, pure in crescita rispetto alla settimana scorsa, come continuano a crescere i Seattle Kraken (22-16, +10.31) e anche i Winnipeg Jets (26-14, +10.01) che completano il tris di uniche squadre in doppia cifra di profitto. Dietro salgono alla grande anche i Buffalo Sabres (20-17, +6.61).

Non cambia nemmeno la peggior squadra nelle scommesse, i Chicago Blackhawks (10-29, -13,41) che però negli ultimi 7 giorni hanno migliorato di quasi 3 unità. Dietro continua la stagione da incubo dei Florida Panthers (18-23, -12.09).

Pronostici Hockey NHL Week 14: I big match della settimana

LUNEDI (4 partite NHL)

Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers. Sabres squadra del momento con 8 vittorie nelle ultime 9 partite mentre i Flyers sono in back to back e ieri hanno perso pesantemente contro i Maple Leafs. Buffalo arriva da 2 vittorie in overtime, entrambe ad alto punteggio. La difesa rimane infatti un problema, ma nessuno segna quanto l’attacco dei Sabres (4.0 gol a sera) con anche il 2° miglior rendimento in power play (29%). Dall’altra parte per Philadelphia dovrebbe riposare Carter Hart e al suo posto ci sarà il backup Samuel Ersson (3-0-0, 2.9 GAA, .905%). Primo scontro stagionale tra queste due squadre, con Buffalo che ha sempre battuto Philadelphia negli ultimi 5 precedenti.

LA Kings-Edmtonton Oilers. Buon momento anche per i Kings (8-2-1 nelle ultime 11), reduci da un impressionante 5-1 su Vegas. Gli Oilers iniziano un road-trip di 4 partite dopo il 2-3 OT interno contro gli Avalanche, 3° ko nelle ultime 4 partite. A novembre a Edmonton i Kings passarono 3-1.

MARTEDI (10 partite NHL)

NY Rangers-Minnesota Wild. I Rangers sono 11-4 nelle ultime partite (5-1 in casa). I Wild rispondono con 9-4 nelle ultime uscite, ma giocano la 3° partita in 4 notti (22-7 comunque in questa situazione). I Wild sono 4-1 negli ultimi viaggi a NY.

Carolina Hurricanes-New Jersey Devils. Hurricanes 15-4 nelle ultime partite; i Devils si sono in calo (4-10 nelle ultime partite) ma mantengono un ottimo 14-2 in trasferta. I Devils hanno sempre perso negli ultimi 5 scontri con gli Hurricanes. Under 18-8-4 negli ultimi precedenti tra Carolina e New Jersey.

Colorado Avalanche-Florida Panthers. Trasferta difficile per i Panthers che sono 1-4 nelle ultime partite fuori casa e gli Avalanche sono 68-24 in Colorado. Florida è anche 1-6 nelle ultime sfide contro franchigie di Central Division. Oggi i Panthers sono sfavoriti, ma attenzione perché gli underdog hanno vinto in 6 degli ultimi 8 precedenti.

MERCOLEDI (4 partite NHL)

Philadelphia Flyers-Washington Capitals. Abbiamo già parlato dei Flyers che mercoledì ospiteranno i Capitals che stanno andando meglio del previsto nonostante le assenze, visto che sono 3° in Metropolitan. Doppia vittoria per Washington nei precedenti contro Philadelphia quest’anno (e doppio Under).

Toronto Maple Leafs-Nashville Predators. I Maple Leafs sono 6-3 nelle ultime partite dopo la bella vittoria di domenica a Philadelphia con un altra bella prova dell’attacco, anche se la difesa rimane il punto forte: 3° per gol concessi (2.6) e 5° nei tiri subiti (28.5). Nashville se la passa peggio anche se arriva da 3 vittorie. L’attacco ha dato segnali di ripresa, ma nel complesso rimane 27° come gol segnati (2.8) e 28° in power play (18%).

GIOVEDI (12 partite NHL)

NY Rangers-Dallas Stars. I Rangers di Igor Shesterkin stanno andando bene con la difesa ma oggi ospitano gli Stars che continuano ad essere i leader di Central per una squadra equilibrata visto che è 5° sia in difesa per gol concessi (2.7) che 5° in attacco per gol segnati (3.5). Stessa cosa Penality Kill difensivo (5°) e Power Play offensivo (5°). Ad inizio stagione gli Stars hanno perso 3-6 in casa contro i Rangers.

Boston Bruins-Seattle Kraken. Come abbiamo visto queste sono le due migliori squadre come rendimento nelle scommesse, anche se come record e potenziale della squadra Boston rimane nettamente superiore a Seattle. Prima parlavamo dell’equilibrio di Dallas, i Bruins fanno anche meglio: 1° in difesa (2.2 gol subiti) e in penality kill e 2° anche in attacco con 3.8 gol segnati (4° in power play al 27.9%). Seattle si presenta dopo 4 vittorie di fila. I Kraken hanno statistiche curiose: sono 3° in attacco come gol segnati (3.7) nonostante solo 29.7 tiri di media (24°) e un 21.6% di power play (17°) mentre in difesa sono solo 18° come gol subiti (3.2) nonostante prendano solo 27.9 tiri a partita (4°). Qui però il penality kill è tra i peggiori della lega. I portieri Martin Jones e Philipp Grubauer rimangono in ogni caso un punto debole.

VENERDI (3 partite NHL)

Pittsburgh Penguins-Winnipeg Jets è la sfida più interessante. La trasferta facile in Arizona ha permesso ai Penguins di rimettersi in carreggiata dopo 6 sconfitte di fila che avevano un pò raffreddato l’ambiente di Pittsburgh che rimane solo 5° in Metropolitan. Da valutare l’infermeria con le condizioni di Jarry in porta e di Letang in difesa. Dall’altra parte i Jets non mollano il 2° posto in Central e nel momento in cui scriviamo hanno vinto 5 partite di fila con un attacco che ha segnato 20 gol, anche se il reparto migliore rimane la difesa: 2° per gol concessi (2.5) e 4° in penality kill.

In Anaheim Ducks-New Jersey Devils sulla carta NJ ha una bella occasione per incassare un altra vittoria esterna con i Ducks davvero in affanno, 31° in attacco (2.3 gol segnati) e in power play (15.5%) e anche peggio in difesa, 32° per gol concessi (4.0) e per tiri subiti (38.4). A inizio stagione i Ducks hanno perso 2-4 in New Jersey.

SABATO (14 partite NHL)

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs è senza dubbio il big match di giornata su cui non spendiamo però troppe parole visto che abbiamo già discusso entrambe le franchigie. Aggiungiamo solo che nel precedente del 5 novembre a Toronto i Bruins persero 1-2.

Carolina Hurricanes-Pittsburgh Penguins. Anche di queste due avversarie di Metropolitan abbiamo già parlato. Gli Hurricanes sono primi in classifica (anche se nel momento in cui scriviamo hanno perso 3 partite di fila) grazie alla 5° difesa per gol subiti (2.7) e la 1° per tiri concessi (26.4). Queste squadre si sono già affrontate 3 volte in stagione e l’ha sempre spuntata Carolina, compreso il più recente 4-3 OT a Pittsburgh il 22 dicembre.

St.Louis Blues-Tampa Bay Lightning. Tampa grazie a 3,5 gol segnati di media rimane 3° in Atlantic, ma la difesa, e in particolare il portiere Andrei Vasilevskiy, non stanno rendendo quanto atteso. Il vero problema in difesa ce l’hanno però i Blues con un portiere titolare, Jordan Binnington, irriconoscibile, e una difesa 27° in gol subiti, 22° nei tiri e 30° in penality kill. Il 25 novembre i Blues hanno perso 2-5 a Tampa. Potremmo vedere Over anche in questa sfida a St.Louis.

DOMENICA (3 partite NHL)

Carolina Hurricanes-Vancouver Canucks. Ancora sul ghiaccio (in back to back) gli Hurricanes. Settimana impegnativa per i leader di Metropolitan Division che domenica ospitano i Canucks che ogni tanto danno segnali di ripresa in attacco, ma la difesa rimane 30° nei gol subiti (3.8) e ultima in penality kill. Ad inizio stagione i Canucks hanno perso 2-3 in casa contro gli Hurricanes.

Winnipeg Jets-Arizona Coyotes. Abbiamo già parlato dei Jets che domenica sfidano i Coyotes già battuti 3-2 OT il 28 ottobre scorso, sempre a Winnipeg. Arizona arriva da 5 sconfitte consecutive, ha la 27° difesa come gol concessi (30° nei tiri subiti) ma fa anche peggio in attacco, 28° nei gol segnati (2.7) e ultima nei tiri effettuati verso la porta degli avversari (24.9).

Quote Antepost: Boston Bruins sempre davanti

