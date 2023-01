Pronostici NHL Week 15. Il punto della situazione e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse settimanali sull’Hockey su Ghiaccio NHL.

Pronostici NHL Week 15: statistiche e trend

Nell’ultima settimana il trend più interessante nelle scommesse NHL riguarda le Puckline (handicap) con le squadre in trasferta che hanno coperto l’80% delle partite (40-10), un dato enorme.

Per quanto riguarda le singole squadre, i Seattle Kraken (26-16, +14,24) si prendono il primo posto nella classifica di rendimento sulle migliori squadre nelle scommesse, superando proprio i Boston Bruins (33-9, +11.54) in settimana e contro cui erano sfavoriti @3 di quota.

Abbiamo anche una nuova peggior squadra nelle scommesse, i San Jose Sharks (13-31, -13.05) che peggiorano il rendimento di Anaheim Ducks (12-31, -11.97) e Chicago Blackhawks (11-30, -11.66) che lasciano l’ultimo posto grazie ad una serie di 3 vittorie inattese, tra cui quelle su Colorado e Calgary.

Pronostici NHL Week 15: big match della settimana

LUNEDI (11 partite NHL)

Buffalo Sabres-Florida Panthers. Tante partite, anche ad orario italiano, per il Martin Luther King Day. Tra queste la sfida di Buffalo dove i Panthers cercano di dare seguito agli ultimi risultati di ripresa. Il problema di Florida rimane la difesa, e in particolare un Sergei Bobrovsky da 11-13-1 di record personale con 3.27 gol concessi di media. Stessa cosa per i Sabres, con un attacco molto potente, ma la difesa è tra le peggiori. Ukko-Pekka Luukkonen sta tenendo però un record personale di 10-4-1 nonostante i 3.5 gol che concede di media.

Seattle Kraken-Tampa Bay Lightning. Abbiamo detto di Seattle nuova miglior squadra come rendimento nelle scommesse, una vera sorpresa. L’8-5 a Chicago è stata l’8° vittoria consecutiva di Seattle che ora ospita Tampa che ha vinto 7 delle ultime 9 partite. Il 13 dicembre le due squadre si sono affrontate a Tampa con la vittoria per 6-2 dei Lightning.

MARTEDI (8 partite NHL)

Toronto Maple Leafs-Florida Panthers. I Maple Leafs sono 46-17 in casa e 10-3 quando sfidano squadre con record perdente. I Panthers sono 2-5 in trasferta e 0-4 in back to back (3-7 quando giocano la 3° partita in 4 notti). Florida è inoltre 1-6 contro squadre con record vincente e 1-8 negli ultimi viaggi a Toronto.

Washington Capitals-Minnesota Wild. I Capitals sono Under 6-0-1 in back to back e Under 7-0 quando giocano la 3° partita in 4 notte. Washington è anche Under 8-3 contro squadre con record vincente e nella capitale arrivano i Wild che sono Under 11-4-1 nelle ultime partite e Under 10-4-2 dopo due giorni di riposo. Minnesota è Under 8-1-1 negli ultimi viaggi a Washington.

MERCOLEDI (5 partite NHL)

NY Islanders-Boston Bruins. Dopo 4 sconfitte gli Islanders hanno superato di misura i Canadiens, dimostrando di non essere ancora nel loop miglior momento di forma. Nel precedente del 13 dicembre a Boston gli Islanders persero 3-4 SO. Un solo passo falso nelle ultime 6 partite per i Bruins che continuano a macinare vittorie grazie alla miglior difesa per gol concessi (2.2) e penality kill ma sono anche 2° in attacco per gol segnati (3.8) e 4° in power play.

Calgary Flames-Colorado Avalanche. Entrambe stanno rendendo meno del previsto anche se i Flames arrivano da 2 vittorie con 10 gol segnati. Colorado invece è reduce dal 7-0 sui Senators, ma avevano perso 8 delle precedenti 9 partite. Ad inizio stagione gli Avalanche avevano già perso (3-5) qui a Calgary. Preoccupa particolarmente l’attacco di Colorado fermo a 3 gol di media (24°).

GIOVEDI (13 partite NHL)

Seattle Kraken-New Jersey Devils. Abbiamo già parlato approdonditamente dei Kraken che giovedì si preparano ad un altro big match, ospitando i Devils che hanno ripreso a macinare vittorie, 4 di fila con 20 gol segnati in questo arco di tempo. NJ ha la 2° miglior difesa per gol (2.6) e tiri concessi (27.5).

LA Kings-Dallas Stars. I Kings arrivano dalla sconfitta contro i Devils nel momento in cui scriviamo, ma avevano vinto 6 delle precedenti 8 partite. Gli Stars con 4 sconfitte nelle ultime 6 partite hanno perso il primato di Central Division. Le squadre si sono divise la posta in palio nei primi 2 scontri.

VENERDI (2 partite NHL)

Pittsburgh Penguins-Ottawa Senators. Infermeria con qualche assenza importante per Pittsburgh (Jarry in porta, Letang in difesa) e i Penguins sono in crollo con solo 2 vittorie nelle ultime 10 partite. I Senators non se la passano meglio, anzi, sono penultimi in Atlantic e hanno uno dei peggiori attacchi, ma ultimamente anche la difesa ha dato problemi (0-7 nell’ultima ad Ottawa).

Vancouver Canucks-Colorado Avalanche. I Canucks hanno la 30° difesa per gol concessi (4.0) e ultima in penality kill. Vancouver bestia nera degli Avalanche che hanno perso entrambi i precedenti stagionali contro Vancouver, 3-4 in trasferta a novembre e anche più di recente, 2-4 in casa il 5 gennaio.

SABATO (14 partite NHL)

Ottawa Senators-Winnipeg Jets. Back to back difficile per i Senators che un giorno dopo la trasferta di Pittsburgh sono chiamati a rientrare in casa per la sfida contro i Jets che si sono presi il 1° posto di Central con 8 vittorie nelle ultime 9. 3° miglior difesa per gol concessi (2.6) e 4° in penality kill, ma anche 9° attacco con 3.4 gol segnati di media. Winnipeg il 20 dicembre in casa ha schiantato 5-1 i Senators.

Vegas Golden Knights-Washington Capitals. Vegas ancora al comando della Pacific Division nonostante qualche passo falso e l’infermeria piena di infortunato ed indisponibili. Le assenze sono state il grande problema di Washington nella prima parte di stagione. Ora che sono rientrati quasi tutti, Washington sta calando come rendimento. Il primo novembre i Capitals hanno perso 2-3 OT in casa nel primo scontro con Vegas.

DOMENICA (5 partite NHL)

New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins. Nel primo scontro del 30 dicembre i Devils sono passati 4-2 a Pittsburgh, grazie alla doppietta di Hughes (leader di NJ con 54 punti personali), in una sfida comunque combattuta.

Philadelphia Flyers-Winnipeg Jets. Momento propizio per i Flyers che hanno vinto 7 delle ultime 8 partite anche se Philadelphia rimane penultima in Division e il rientro di Couturier è ancora lontano.

Quote Antepost, Bruins sempre avanti nella corsa alla Stanley Cup

