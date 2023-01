Pronostici NHL Week 16. Come ogni lunedì vediamo tutti i big match e le analisi della settimana, oltre agli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL. Boston Bruins sempre favoriti nella corsa alla Stanley Cup.

Pronostici NHL Week 16: statistiche e trend

I Boston Bruins (37-9, +13,67 unità) si riprendono il primato come miglior squadra anche nei rendimenti delle scommesse. Calano leggermente i Seattle Kraken (27-19, +12.41) che rimangono comunque sorprendenti. Confermati i San Jose Sharks (14-34, -14.64) come peggior squadra nel rendimento delle scommesse.

Pronostici NHL Week 16: big match della settimana

LUNEDI (4 partite NHL)

NY Rangers-Florida Panthers. I Rangers sono 14-4-2 nelle ultime partite (7-3-0 in casa). Problemi in porta per i Panthers che hanno Spencer Knight e Sergei Bobrovsky entrambi infortunati e non è impossibile che coach Paul Maurice dovrà giocare con Alex Lyon chiamato dalla AHL.

Toronto Maple Leafs-NY Islanders. Dopo aver perso contro i grandi rivali di Montreal (2-3 OT) i Maple Leafs iniziano una serie di 5 partite in casa, e iniziano contro gli Islanders che sono solo 2-5-3 nelle ultime 10 partite e hanno perso per infortunio Cal Clutterbuck (in dubbio anche Adam Pelech, Kyle Palmieri ed Hudson Fasching).

MARTEDI (11 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-Minnesota Wild. I Lightning sono 48-17 nelle ultime partite in casa e arrivano da 5 vittorie nelle ultime 7. Tampa è anche 7-2 nelle ultime sfide contro franchigie di Central Division. I Wild sono però 15-7 dopo due giorni di riposo e Minnesota ha anche un clamoroso 7-1 negli ultimi precedenti contro Tampa.

New Jersey Devils-Vegas Golden Knights. I Devils sono solo 2-8 nelle ultime partite in casa. I Golden Knights quest’anno stanno andando meglio in trasferta (16-6 nelle ultime 22 trasferte) che in casa. Attenzione però al 11-1 di New Jersey nelle ultime sfide contro franchigie di Pacific. Vegas è però avanti 4-1 negli ultimi precedenti contro i Devils.

MERCOLEDI (5 partite NHL)

Dallas Stars-Carolina Hurricanes. Stars che hanno perso il primato in Central Division anche se mantiene la 2° miglior difesa della lega con 2.6 gol concessi di media, grazie anche ad un ottimo Jake Oettinger in porta. Carolina invece è prima in Metropolitan e anche qui la difesa sta facendo la differenza con 2.7 gol concessi di media (7°) e solo 26,4 tiri subiti (miglior dato NHL). Potremmo vedere una partita da Under anche se nel precedente del mese scorso in Carolina è finita 5-4 OT per gli Hurricanes.

Seattle Kraken-Vancouver Canucks. Abbiamo detto del calo dei Kraken che hanno perso 3 delle ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo, con la difesa che si conferma problematica e l’attacco che sta calando e mettendosi in media con il modesto rendimento al tiro (29.9 a partita, 24° in NHL). I Canucks continuano a faticare con 1 sola vittoria nelle ultime 8. L’attacco di Vancouver viaggia a 3.3 gol segnati di media (10°) ma anche qui il problema è la difesa, 31° come gol concessi (4.0) e ultima in penality kill (66,4%). Con questi numeri delle difese attenzione ai gol. Doppio Over nei primi 2 scontri stagionali e doppia vittoria dei Canucks, 5-4 ad inizio stagione a Seattle e 6-5 SO il mese scorso in casa.

GIOVEDI (9 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-Boston Bruins. Grande sfida di Atlantic con Tampa (3°) che ospita la capolista Boston. I Lightning hanno perso i primi 2 scontri stagionali di novembre, 3-5 in casa e 1-3 a Boston. Bruins col miglior record della lega, miglior rendimento nelle scommesse ma anche miglior difesa (2.1 gol concessi di media) e miglior attacco (3.8) per una stagione finora perfetta per Boston.

Washington Capitals-Pittsburgh Penguins. Grande classico di Metropolitan con Washington al momento 4° e avanti un paio di punti rispetto a Pittsburgh. Questa è anche la sfida infinita tra Alex Ovechkin (52 punti stagionali) e Sidney Crosby (54). In questo caso è il Penguins ad essere avanti un paio di punti (personali) sulla stella dei Capitals. Pittsburgh ha vinto 4-1 in casa il primo scontro di novembre contro Washington.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

VENERDI (8 partite NHL)

Dallas Stars-New Jersey Devils. Abbiamo già parlato di entrambe le squadre, ma questo big match è assolutamente da segnalare, ed è già andato in scena il mese scorso in New Jersey, con vittoria per 4-1 degli Stars.

Seattle Kraken-Calgary Flames. Anche dei Kraken abbiamo già parlato e venerdì ospitano i rivali divisionali di Calgary. I Flames cercano di risalire dal 5° posto in Pacific anche se l’attacco continua ad andare a corrente alternata e anche la difesa non lascia tranquilli. I Flames avevano perso 4-5 in casa il primo novembre contro i Kraken, ma lo scorso mese si sono rifatti a Seattle col 3-2 finale.

SABATO (11 partite NHL)

Florida Panthers-Boston Bruins. Sfida affascinante in Atlantic. Ci aspettavamo meno da Boston e decisamente di più da Florida quest’anno, ma al momento le cose sono andate al contrario. I Panthers, attualmente 4° in Division, hanno però dato segnali di ripresa con 8 vittorie nelle ultime 10. 2 vittorie per i Bruins nelle prime 3 sfide stagionali contro i Panthers, con la costante dell’Over sempre uscito con 8.3 gol totali di media. Del resto si sfidano due dei migliori attacchi della lega.

Winnipeg Jets-Philadelphia Flyers. I Jets non accennano a rallentare, anzi con 7 vittorie nelle3 ultime 10 agganciano gli Stars e si prendono il primato in Central, grazie ad un ottimo Connor Hellebuyck che guida la 4° miglior difesa per gol concessi (2.6). Male i Flyers penultimi in Atlantic, anche se nel momento in cui scriviamo sono 7-3 nelle ultime partite, ultima delle quali proprio in casa contro i Jets, partita persa 3-5 dai Flyers.

DOMENICA (2 partite NHL)

Carolina Hurricanes-Boston Bruins. Solo due partite, ma si tratta di due big match molto interessanti. In Carolina si sfidano le due migliori squadre a Est. Queste due corazzate si sono affrontate il 25 novembre a Boston e in quell’occasione furono i Bruins a spuntarla 3-2 OT in una partita molto combattuta.

Toronto Maple Leafs-Washington Capitals. Altro grande classico che va in scena per la terza volta in stagione. Il 13 ottobre i Maple Leafs vinsero 3-2 in casa contro i Capitals, ma il 17 dicembre si arresero 2-5 a Washington.

Quote Antepost Hockey NHL 2022-23

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.