Pronostici NHL Week 17. Questa settimana si gioca solo da lunedì a mercoledì per la regular season di hockey su ghiaccio NHL che poi andrà in pausa fino a domenica con l’All Star Game.

Pronostici NHL Week 17: statistiche e trend

Nell’ultima settimana di Hockey su Ghiaccio NHL abbiamo registrato un alto numero di partite da Under (26, il 57.8%) rispetto a quelle da Over (19, 42.2%).

Avvicendamento invece in testa alla classifica di rendimento nelle scommesse dove i Seattle Kraken (29-20, +12.40 unità) spodestano i Boston Bruins (38-12, +10.93) mentre dietro tornano a crescere anche i New Jersey Devils (32-17, +9.69).

San Jose Sharks (15-36, -14.55) sempre i peggiori nelle scommesse, seguiti dai deludenti Florida Panthers (24-28, -11.95) poi ci sono i Columbus Blue Jackets (15-35, -10.09). A seguire altre due delusioni, Calgary Flames (24-26, -9.79) e Pittsburgh Penguins (24-25, -9.42). Settimana positiva per gli Anaheim Ducks (16-34, -8.15) che migliorano parecchio grazie a 3 vittorie in fila.

Pronostici NHL Week 17: big match della settimana

LUNEDI (1 partita NHL)

Winnipeg Jets-St.Louis Blues, unico match di giornata, con i Jets nettamente favoriti, anche se Adam Lowry e compagni arrivano da una brutta prova contro i Flyers e sono in un momento di calo con 3 sconfitte di fila (2-5 nelle ultime 7). Non c’è pace per i Blues che ritrovano Robert Bortuzzo ma perdono il centro Robert Thomas che potrebbe andare ad unirsi agli altri indisponibili importanti, Ryan O’Reilly e Pavel Buchnevich.

MARTEDI (3 partite NHL)

Carolina Hurricanes-LA Kings. Carolina sta andando forte in questo momento. Considerando anche lo scorso anno Carolina ha un record di 41-15 nelle ultime partite (22-6 in casa). Carolina è anche 5-0 dopo un giorno di pausa e 13-3 nelle ultime sfide contro squadre con record vincente. I Kings sono 1-7 nelle ultime partite contro squadre di Metropolitan, e in particolare non hanno mai battuto gli Hurricanes nelle ultime 6 sfide (0-4 nei viaggi in Carolina).

Montreal Canadiens-Ottawa Senators. Al contrario di Carolina, i Canadiens si portano dietro un pessimo rendimento dallo scorso anno con 43-94 nelle ultime partite (18-37 in casa). I Senators sono 7-1 contro squadre di Atlantic Division e hanno sempre battuto Montreal negli ultimi 4 confronti diretti.

Columbus Blue Jackets-Washington Capitals. I Blue Jackets sono 20-49 nelle ultime partite e 8-24 quando giocano dopo due giorni di riposo. I Capitals sono 9-4 in trasferta e 13-3 dopo un giorno di pausa. Washington domina anche nei precedenti, con 6 vittorie nelle ultime 7 contro Columbus.

MERCOLEDI (2 partite NHL)

Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes. Abbiamo già parlato di Carolina che nel momento in cui scriviamo ha vinto 5 partite di fila ed è 1° in Metropolitan, grazie ad una delle difese più solide della NHL, 4° per gol concessi, 1° in tiri subiti e 7° anche in penality kill. Al contrario i Sabres si affidano all’attacco, il migliore come gol segnati (3.8) e 5° in power play. Nel primo scontro di novembre in Carolina i Sabres persero 3-5.

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins. Grande classico al vertice di Atlantic dove al momento i Maple Leafs inseguono i Bruins, anche se i punti di svantaggio di Toronto sono ben 11. Qualche assenza importante per Toronto che però continua a vincere (7-3 nelle ultime 10). Boston arriva da 3 sconfitte di fila (prima volta in stagione in cui perdono più di 2 partite consecutive) ma hanno vinto 4-3 il 14 gennaio in casa contro i Maple Leafs. Nello scontro di novembre a Toronto però vinsero 2-1 i canadesi.

GIOVEDI

Day off

VENERDI

Day off

SABATO

All Star Game. Come sempre evitiamo di analizzare questa partita e sconsigliamo di investire soldi puntando su questi eventi, non solo di NHL, ma anche degli altri sport americani.

DOMENICA

Day off

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost Hockey NHL 2022-23

Non ci sono molte variazioni nelle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2023 dove abbiamo sempre i Boston Bruins @6.00 come squadra da battere, davanti ai Colorado Avalanche @7.00. Cresce l’ottimismo sui Carolina Hurricanes @9.00 mentre con Toronto Maple Leafs @10.00 e New Jersey Devils @11.00 in doppia cifra, davanti a Tampa Bay Lightning @13.00 e Dallas Stars @14.00 che non sono comunque da escludere tra le contender.

Oggi diamo uno sguardo più approfondito anche alle varie division, in particolare sulla Pacific dove i giochi sono molto aperti. Al momento comandano i Seattle Kraken anche in quota @2.75 ma per me andranno a calare da qui a fine stagione. Dietro ci sono gli Edmonton Oilers @3.55 col loro potenziale offensivo, che però rimangono sempre altalenanti e la difesa lascia dubbi.

Per me alla fine la spunteranno i Vegas Golden Knights @3.85 che inoltre hanno anche un ottima quota. Vegas è la squadra più completa tra queste tre, ed è molto vicina a Seattle nonostante il rendimento interno sia negativo. Se Vegas migliorerà in casa, avvicinandosi all’ottimo rendimento esterno, allora potrà vincere la division. Mettete un caffè in copertura anche su LA Kings @7.00 che rimangono snobbati dai bookmakers, anche sono sempre li tra le squadre di testa, davanti anche alla stessa Edmonton e a Calgary.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.