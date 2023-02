Pronostici NHL Week 19. Vediamo tutte le statistiche e le quote antepost aggiornate per la vittoria della Stanley Cup. Abbiamo analizzato anche i big match della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023.

Pronostici NHL Week 19: statistiche e trend

Boston Bruins (39-13) ancora miglior squadra come rendimento nelle scommesse, davanti a Seattle Kraken (30-23, +10.07) ma provano a risalire anche i New Jersey Devils (34-18).

Al contrario i San Jose Sharks (17-37, -12.25) sono i peggiori davanti alle due grandi delusioni di stagione, Florida Panthers (26-29, -11.39) e Calgary Flames (25-28, -11.06) ma anche dai Pittsburgh Penguins (26-26, -9.07) ci si aspettava qualcosa di più.

Nell’ultima settimana di NHL abbiamo assistito ad una leggera prevalenza di partite da Over (51.2%) rispetto agli Under (48.8%). Fattore campo rispettato nel 55.8% delle partite che sono state vinte dalle squadre di casa.

Pronostici NHL Week 19: big match della settimana

LUNEDI (5 partite NHL)

Minnesota Wild-Florida Panthers. Florida con l’interim coach Andrew Brunette per cercare di dare una svolta ad una stagione finora altamente negativa. Dall’altra parte i Wild di Kirill Kaprizov che guida l’attacco, stanno andando bene. In porta bene sia Filip Gustavsson (12-8-1, 2.25 GAA, .923%) che il veterano Marc-Andre Fleury (16-12-3, 2.98 GAA, .902%). Per i Panthers dubbi anche Sergei Bobrovsky (14-14-2, 3.13 GAA, .903%) tra i pali.

LA Kings-Buffalo Sabres. I Sabres arrivano da una pesante sconfitta a Calgary dove sabato hanno perso 2-7, dimostrando le la difesa rimane un problema per Buffalo che però in questa stagione va meglio in trasferta (15-7-2) che in casa. I Kings sabato hanno invece dominato 6-0 contro i Penguins, sono 4-1-1 nelle ultime partite e rimangono in corsa per la Pacific, anche grazie ad uno straordinario Pheonix Copley da 16-3-1 in porta.

MARTEDI (9 partite NHL)

Washington Capitals-Carolina Hurricanes. I Capitals giocano la 3° partita in 4 notti (2-5 in questa situazione) e si tratta di una difficile sfida contro gli Hurricanes che però sono solo 5-13 negli ultimi viaggi nella Capitale.

Dallas Stars-Boston Bruins. I Bruins sono 8-3 nelle ultime partite in casa. Gli Stars hanno sempre perso nelle ultime 5 partite contro franchigie di Eastern Conference. Boston ha vinto 6 degli ultimi 8 viaggi a Dallas.

Colorado Avalanche-Tampa Bay Lightning. Due grandi attacchi ma attenzione all’unser, uscito sempre negli ultimi 4 precedenti tra Colorado e Tampa. Gli Avalanche sono inoltre Under 6-2-1 nelle ultime partite e Under 6-1-1 dopo due giorni di pausa. I Lightning sono Under 4-1 nelle ultime partite contro squadre con record vincente.

MERCOLEDI (6 partite NHL)

Minnesota Wild-Colorado Avalanche. Due squadre di cui abbiamo già parlato, che si sfidano in questo big match di Central Division tra 4° e 3°. Ad inizio stagione i Wild hanno perso 3-6 in casa contro gli Avalanche però giocheranno questa partita in back to back, e dopo la difficile trasferta della notte prima a Tampa.

Vancouver Canucks-NY Rangers. 5 vittorie di fila (e arrivi importanti dal mercato come Tarasenko subito a segno) hanno rilanciato le ambizioni dei Rangers, ora 3° in Metropolitan, grazie ad una delle migliori difese della lega, con un ottimo Igor Shesterkin tra i pali. Al contrario è un altra annata negativa per i Canucks che non sono male in attacco, ma hanno la penultima difesa per gol concessi (4.0 a partita) e l’ultima in penality kill (65.8%). La settimana scorsa i Canucks hanno perso 3-4 il primo scontro stagionale con NYR (al Madison Square Garden).

GIOVEDI (8 partite NHL)

Washington Capitals-Florida Panthers. I Capitals di Alex Ovechkin attendono l’imminente rientro di Tom Wilson (e non solo) e ospitano i Panthers che a novembre hanno vinto 5-2 in casa contro Washington. Come già detto Florida ottima in attacco, molto meno in difesa. Potremmo vedere un altra sfida da Over.

St.Louis Blues-New Jersey Devils. I Blues pensano già al prossimo anno in una stagione in cui stanno smobilitando e che al momento vede la franchigia di St.Louis solo terzultima in Central. Male sia in attacco che in difesa (reparto peggiore tra i due), i Blues ospitano i Devils che si sono rimessi in marcia al 2° posto della Metropolitan, col 5° attacco per gol segnati (3.5) ma anche la 5° difesa (2.6). Nel precedente del 5 gennaio però i Devils hanno perso a sorpresa 3-5 in casa contro i Blues. In arrivo il riscatto di NJ? Probabile.

VENERDI (5 partite NHL)

NY Islanders-Pittsburgh Penguins. Gli Islanders arrivano da 2 sconfitte consecutive con 10 gol incassati da Ilya Sorokin e compagni. Stagione negativa anche per Pittsburgh, al momento 1 solo punticino avanti a NYI anche se il 27 dicembre a spuntarla a NY furono proprio gli Islanders che dominarono 5-1 contro i Penguins.

Minnesota Wild-Dallas Stars. Big match di Central con Dallas al comando e Minnesota al 4° posto, con 10 punti in meno rispetto agli Stars. Le squadre si sono già affrontate 3 volte in stagione, con i Wild che dopo aver vinto il primo scontro di inizio dicembre a Dallas per 6-5 SO, hanno perso le due successive sfide, sempre col risultato di 1-4 finale. Potremmo vedere un altra sfida tirata e a basso punteggio da Under, con la sfida a distanza tra i pali con Marc-Andre Fleury contro Jake Oettinger.

SABATO (13 partite NHL)

Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens. Maple Leafs al 2° posto in Atlantic, division chiusa proprio dai Canadiens all’ultimo posto. Classico scontro canadese con Toronto che si presenta nettamente favorito per una squadra molto equilibrata tra attacco e difesa mentre i Canadiens sono 28° sia in attacco (2.6 gol segnati di media) che in difesa (3.7). Montreal però aveva iniziato la stagione con un 4-3 proprio su Maple Leafs, battuti 3-2 OT anche il mese scorso. Questa sfida non è mai scontata, ma a Toronto ci aspettiamo la vittoria netta dei Maple Leafs questa volta.

Vegas Golden Knights-Tampa Bay Lightning. Abbiamo già parlato di Tampa al 3° posto di Atlantic, e sempre un avversario scomodo per chiunque e una contender per la Stanley Cup. Anche Vegas iniziava l’anno con grandi ambizioni e la squadra del Navada, tra alti e bassi, rimane comunque al comando della Pacific, in particolare grazie ad una difesa che ha trovato in Logan Thompson un grande portiere. Il fattore campo però non sta pagando i Golden Knights che in stagione vanno meglio in trasferta che in casa, numeri alla mano.

DOMENICA (6 partite NHL)

Colorado Avalanche-Edmonton Oilers. Avalanche 3° nella propria division grazie ad una buona difesa mentre, stranamente, l’attacco sta rendendo poco e raccogliendo meno di quanto potrebbe con 3.0 gol a sera (22°) nonostante 33.3 tiri (7°) e un 46.1% in power play (10°). Gli Oilers invece sono 3° in Pacific e qui invece l’attacco guidato da Connor McDavid è una certezza visto che è quello che segna di più ed è il migliore anche in power play. Ben diverso il rendimento della difesa di Edmonton che ad inizio gennaio ha perso 2-3 OT in casa contro gli Avalanche.

New Jersey Devils-Winnipeg Jets. Abbiamo già parlato dei Devils che si sono rimessi in moto e domenica ospitano i Jets che a loro volta si sono ripresi con 2 vittorie di fila dopo una leggera flessione. Winnipeg rimane comunque 2° in Central, con la 4° miglior difesa per gol concessi e 3° in penality Kill, con un ottimo Connor Hellebuyck in porta.

Quote Antepost Hockey NHL 2022-23

I Boston Bruins @6.25 rimangono la squadra da battere davanti ai Colorado Avalanche @7.50. Ancora vicini i Carolina Hurricanes @9.50 eToronto Maple Leafs @9.50 secondo gli analisti e le lavagne dei principali bookmakers, mentre con New Jersey Devils @11, Tampa Bay Lightining @12, Vegas Golden Knights @13 e Dallas Stars @14 sono in doppia cifra.

Interessanti i NY Rangers che scendono @15, così come Edmonton Oilers @17 e Winnipeg Jets @19 che sono gli outsider. Snobbati Seattle Kraken @19 ed LA Kings @21 nonostante la buona posizione che hanno mantenuto nella prima parte di regular season.

