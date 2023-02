Pronostici NHL Week 20. Inizia una nuova settimana della regular season di Hockey su Ghiaccio NHL che andremo ad analizzare con quote, statistiche, analisi e big match, oltre ai nostri consigli per le scommesse, anche antepost.

Pronostici NHL Week 20: statistiche e trend

Nell’ultima settimana di partite NHL abbiamo registrato il 55.1% di match chiusi con Over e il 44.9% con Under. Tra le singole squadre ci sono sempre i Boston Bruins come migliori nei rendimenti delle scommesse, davanti ai New Jersey Devils che si sono rimessi in moto.

Non cambia nemmeno la peggior squadra come rendimento nelle scommesse, i San Jose Sharks. Continuano a deludere i Calgary Flames, ora penultimo come rendimenti, peggio anche degli Anaheim Ducks. Piccoli miglioramenti per i Florida Panthers, ancora male i Pittsburgh Penguins.

Pronostici NHL Week 20: big match della settimana

LUNEDI (6 partite NHL)

Pittsburgh Penguins-NY Islanders. Due squadre molto frustrate che stanno deludendo, in particolare i Penguins di cui abbiamo già parlato anche come rendimento nelle scommesse e che hanno perso 3 delle ultime 4 partite, registrando un problema cronico negli inizi di partita in cui Pittsburgh concede molti gol, quasi una partenza ad handicap per Crosby e compagni. Anche gli Islanders non se la passano bene con 4 sconfitte nelle ultime 5 e si è infortunato Mathew Barzal (indisponibili anche Jean-Gabriel Pageau e Josh Bailey). L’unica vittoria recente di NYI è arrivata proprio contro i Penguins per 5-4, anche se in quel caso giocavano sul proprio ghiaccio (gli Islanders sono 1-7 nelle ultime trasferte).

NY Rangers-Winnipeg Jets. Qui invece si sfidano due squadre che stanno andando meglio del previsto, in particolare Winnipeg che però arriva dal 2-4 contro i Devils dove sono crollati nel finale con 3 gol concessi nell’ultimo periodo. I Rangers non perdono da 10 partite (8-0-2) con coach Gerard Gallant che si gode l’innesto di Tarasenko, e una squadra che è 22-4-4 nelle ultime 10 partite, incluse 5 vittorie di fila in casa (12-3-0 nelle ultime al Madison Square Garden). Revenge game per NYR che ad inizio stagione perse 1-4 a Winnipeg. Ci aspettiamo la rivincita dei Rangers, ma occhio anche ad un altro Under con la bella sfida in porta tra Shesterkin (2.55 GAA, .914%) e Hellebuyck (2.43 GAA, .924%).

MARTEDI (9 partite NHL)

Buffalo Sabres-Toronto Maple Leafs. I Sabres hanno uno dei migliori attacchi come gol segnati, peccato la difesa che rimane un problema. Buffalo è Over 6-2 dopo due giorni di riposo e Over 6-2 contro franchigie di Atlantic. I Maple Leafs rispondono con Over 5-2-1 nelle ultime partite ed Over 22-8-4 nei precedenti contro i Sabres (Over 15-5-2 negli ultimi viaggi a Buffalo). Nel primo scontro di novembre i Maple Leafs vinsero 5-2 contro i Sabres e anche per questa sfida ci aspettiamo molti gol.

Minnesota Wild-LA Kings. Abbiamo già accennato ai Kings che continuano a giocarsi la propria Division con 4 vittorie di fila di recente e 13-3 contro squadre di Western Conference. La trasferta in Minnesota però è insidiosa (1-4 negli ultimi viaggi qui per i Kings). I Wild hanno vinto esattamente 70 delle ultime 100 partite in casa.

MERCOLEDI (3 partite NHL)

Dallas Stars-Chicago Blackhawks. Il meglio contro il peggio, quasi un testa coda per parafrasare il calcio, con Dallas al comando della Central Division dove invece i Blackhawks sono ultimi. Nel primo scontro di novembre, sempre a Dallas, gli Stars vinsero 6-4.

Arizona Coyotes-Calgary Flames. Tutti si aspettavano una stagione difficile per Arizona, e così sta andando la stagione dei Coyotes penultimi in Central Division. Ci si aspettava molto di più invece dai Flames che attualmente sono solo 5° in Pacific, anche se hanno vinto a inizio dicembre, 3-2 in casa contro i Coyotes, e potrebbero confermarsi anche in casa questa volta, in una sfida da non fallire.

GIOVEDI (10 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-Buffalo Sabres. Tampa si trova al 3° posto di Atlantic, ma arriva da 2 sconfitte consecutive un pò deludenti. I Lightning hanno vinto le prime due sfide contro Buffalo, con 11 gol segnati alla già citata difesa pessima dei Sabres. Due partite ad alto punteggio (5-3 a Tampa e 6-5 OT a Buffalo).

Seattle Kraken-Boston Bruins. I Kraken hanno perso un pò di smalto nelle ultime settimane, anche se non hanno fallito le 2 partite interne più recenti e alla portata, con un 6-2 sui Flyers e un 4-2 sui Red Wings. Ora arrivano i Bruins che non hanno bisogno di tante presentazioni. Al momento Boston è la squadra migliore come record, ma è anche la migliore, numeri alla mano, sia in attacco che in difesa, per una squadra davvero completa, anche se una delle rare sconfitte stagionali di Boston è arrivata proprio contro i Kraken, il mese scorso al TD Garden (0-3 finale).

VENERDI (6 partite NHL)

Florida Panthers-Buffalo Sabres. Settimana davvero impegnativa per i Sabres, non solo per il numero di partite e i back tp back, ma anche per la qualità degli avversari che affronterà Buffalo, impegnata nella trasferta in Florida. Vero che i Panthers stanno andando peggio del previsto e non trovano costanza (nelle ultime 6 partite hanno alternato 1 vittoria ad 1 sconfitta), ma vincere in Florida non è mai semplice, e i Panthers hanno vinto 4-3 ad inizio stagione a Buffalo e 4-1 il mese scorso, sempre in trasferta.

Winnipeg Jets-Colorado Avalanche. Avalanche al 3° posto in Central dopo 3 vittorie di fila in cui l’attacco di Colorado è tornato a fare la voce grossa con 13 gol segnati. Colorado cerca un doppio riscatto contro i pericolosi Jets di cui abbiamo già parlato. Gli Avalanche ad inizio stagione hanno perso 3-4 OT in casa e poi hanno perso 0-5 anche a Winnipeg a novembre.

SABATO (11 partite NHL)

Washington Capitals-NY Rangers. I Capitals, molto limitati dagli infortuni (assente anche il capitano Ovechkin nelle ultime uscite), sono tornati a crollare con 4 sconfitte di fila in cui l’attacco ha messo insieme solo 9 gol mentre la difesa ne ha concessi 18. Nel precedente del 27 dicembre al Madison Square Garden, i Capitals passarono 4-0

Vegas Golden Knights-Dallas Stars. Big match tra due delle candidate alla vittoria della Western Conference, una 1° in Pacific al momento, l’altra al comando della Central Division. Di Dallas abbiamo già parlato, ma occhio anche a Vegas che finalmente ha trovato costanza con 5 vittorie di fila con punteggio complessivo 24-9. A gennaio, a Vegas, i Golden Knight hanno perso 0-4 contro gli Stars.

DOMENICA (7 partite NHL)

Pittsburgh Penguins-Tampa Bay Lightning. Abbiamo già parlato di entrambe queste squadre, top team che stanno vivendo momenti difficili. La settimana, sulla carta, inizia meglio per i Lightning (anche se nel momento in cui scriviamo sia Tampa che Pittsburgh hanno perso le ultime 2 partite), che però hanno perso pesantemente ad inizio stagione a Pittsburgh (2-6 il risultato finale).

Seattle Kraken-Toronto Maple Leafs. Kraken con un buon rendimento interno e domenica arrivano i Maple Leafs, squadra che Seattle ha già battuto nettamente (4-1) ad inizio gennaio a Toronto.

Quote Antepost Hockey NHL 2022-23

Abbiamo un trio di squadre favorite per la vittoria finale della Stanley Cup 2023 di Hockey NHL. I Boston Bruins rimangono davanti a tutti, ma i Colorado Avalanche rimangono vicini, con Carolina Hurricanes a fare da terzo incomodo. Subito dietro sono da segnalare anche i Toronto Maple Leafs @9 e i New Jersey Devils @10 che aprono la serie di squadre in doppia cifra.

Attenzione anche a NY Rangers @13, Vegas Golden Knights @14 e Tampa Bay Lightning @15, anche se la quota di maggior valore, in base al potenziale della squadra e quello che ha fatto vedere finora, è quella sui Dallas Stars @16, davanti ai LA Kings @17 che un paio di settimane abbiamo consigliato nelle quote anteposto per la vittoria di una Pacific Division molto combattuta, che vede anche LA in corsa, in particolare con Vegas (anch’essa proposta @3.85). I Kings si giocavano @7 per la vittoria divisionale, una quota che ora sta poco sopra @3.

