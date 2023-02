Pronostici NHL Week 21. Apriamo la settimana con tutti gli aggiornamenti statistiche e i trend stagionali dell’Hockey su Ghiaccio NHL. Vediamo poi i big match che ci attendono nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo, con tanti consigli per le scommesse, e infine gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria della Stanley Cup 2023.

Pronostici NHL Week 21: Statistiche e Trend

Apriamo come sempre la rubrica settimanale di Hockey su Ghiaccio NHL con le statistiche più interessanti sui rendimenti nelle scommesse dove i Boston Bruins rimangono al vertice, seguiti dai New Jersey Devils che sono tornati a crescere. Sul gradino basso del podio salgono a sorpresa i Montreal Canadiens con un 5-3 nelle ultime partite, tutte vittorie in cui erano largamente sfavoriti.

Vanno decisamente peggio le cose per i San Jose Sharks che sono i peggiori nelle scommesse, seguiti da un trio di grandi promesse mancate: Calgary Flames, Florida Panthers e Pittsburgh Penguins, che stanno tenendo rendimenti ben al di sotto delle attese, e questo si rispecchia anche nelle scommesse.

Tra le altre statistiche rimarchiamo il fatto che gli Edmonton Oilers abbiano il miglior attacco con 3.83 gol segnati di media, e anche il miglior rendimento in power play (32%). Dall’altra parte i Boston Bruins sono sia la squadra che concede meno gol in difesa (2.09), sia la migliore in penality kill (88.4%). La differenza tra le due franchigie sta nel fatto che Boston ha anche uno dei migliori attacchi (3° con 3.74 gol segnati di media), per una squadra equilibratissima, mentre Edmonton ha nella difesa un punto debole.

Pronostici NHL Week 21: big match della settimana

LUNEDI (5 partite NHL)

Edmonton Oilers-Boston Bruins. Abbiamo praticamente già parlato prima di questa sfida che vede Boston favorita anche se in trasferta. Questa è anche la grande sfida tra singoli, tra due stelle della lega: Connor McDavid (48 goals, 113 punti) per i padroni di casa, e David Pastrnak (42 goals) per gli ospiti. Chi la spunterà?

Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights. Vegas si è mossa bene per rinforzarsi sul mercato con Ivan Barbashev che cerca di compensare l’assenza di capitan Mark Stone, e i Golden Knights sono 6-0-3 nelle ultime partite. Dall’altra parte Colorado arriva da 2 impressionanti vittorie (5-1 a Winnipeg e 4-1 sui Flames) nonostante l’assenza di Cale Makar. Nei primi 2 scontri stagionali abbiamo assistito allo stesso risultato a basso punteggio (3-2) e sempre per la squadra in trasferta. Anche questa volta il fattore campo potrebbe non essere rispettato, con Vegas che continua ad andare meglio in trasferta rispetto al rendimento sul ghiaccio di casa.

MARTEDI (10 partite NHL)

Tampa Bay Ligthning-Florida Panthers. I Lightning solitamente dominano in casa (53-19 nelle ultime a Tampa) e sono 64-22 anche quando giocano la 4° partita in 6 notti. I Panthers hanno perso 7 degli ultimi 8 confronti diretti contro i Lightning, e sono cronicamente in difficoltà a Tampa (19-39-2). Da segnalare che tutti e 6 gli ultimi precedenti giocati su questo ghiaccio si sono chiusi con Under, nonostante il potenziale dei due attacchi.

Winnipeg Jets-LA Kings. Trasferta non semplice per i Kings che sono 2-5 nelle ultime partite lontano da LA, e che giocano la 4° partita in 6 notti (3-8 nelle ultime partite in queste condizioni). LAK è però forte di un 13-4 nelle ultime sfide contro avversari di Western Conference. I Jets sono in un momento di calo (1 sola vittoria nelle ultime 6), ma rimangono 24-10 nelle ultime in casa, con un perfetto 5-0 contro franchigie di Pacific Division. Winnipeg ha vinto 4 degli ultimi 5 confronti diretti contro LAK (i Kings sono 5-12 negli ultimi viaggi al Canada Life Centre).

MERCOLEDI (6 partite NHL)

Colorado Avalanche-New Jersey Devils. Abbiamo già parlato degli Avalanche che mercoledì ospitano i Devils che si sono rimessi in moto con 8 vittorie nelle ultime 10 partite e che ad inizio stagione, in casa, hanno già battuto Colorado con un calcistico 1-0 di misura.

Vegas Golden Knights-Carolina Hurricanes. Anche di Vegas abbiamo già parlato, e mercoledì i Golden Knights sono attesi ad un altro grande big match, con i padroni di casa 1° in Pacific, che ospitano gli Hurricanes 1° in Metropolitan e reduci da un 12-2 nelle ultime partite (anche se hanno perso a sorpresa 2-3 in casa la più recente contro i Ducks). Attenzione agli inizi di partita degli Hurricanes che tendono ad iniziare forte, non a caso sono nettamente la miglior squadra della lega come rendimento nelle scommesse sui 1° periodi.

GIOVEDI (10 partite NHL)

Tampa Bay Lightning-Pittsburgh Penguins. 3° volta che queste due squadre si sfidano. Ad inizio stagione i Penguins hanno vinto 6-2 in casa contro i Lightning, e qualche giorno fa, nell’ultima partita giocata da Pittsburgh nel momento in cui scriviamo, Sydney Crosby e compagni hanno vinto ancora (questa volta a Tampa) una partita spettacolare chiusa 7-3. Abbiamo detto che è una stagione di alti e bassi per i Penguins che però sembrano fare eccezione quando sfidano i Lightning. La possibilità di vedere un altra partita ad alto punteggio è concreta.

Calgary Flames-Toronto Maple Leafs. Classica sfida canadese con i Flames che rientrano da altre 2 sconfitte in trasferta e una difesa che di recente ha concesso troppo. Potrebbe essere un problema contro i Maple Leafs che arrivano da 3 vittorie di fila e non hanno problemi col proprio attacco, anche se in porta si è fermato Murray. Potremmo vedere molti gol in questa sfida, come è stato nel precedente del 10 dicembre giocato a Toronto e vinto 5-4 OT dai Maple Leafs.

VENERDI (5 partite NHL)

Edmonton Oilers-Winnipeg Jets. Nel momento in cui scriviamo gli Oilers hanno vinto solo 2 delle ultime 6 partite. Nelle 4 sconfitte la difesa degli Oilers è stata un disastro con 22 gol concessi. Il 31 dicembre contro i Jets invece la retroguardia degli Oilers funzionò, ma non bastò per evitare la sconfitta interna per 1-2 contro i Jets.

Vegas Golden Knights-New Jersey Devils. Anche per questo big match tra squadre al vertice nelle rispettive Conference, abbiamo un precedente, quellodel 24 gennaio in New Jersey dove la spuntarono per 3-2 OT i Devils, in una sfida molto combattuta come potremmo vedere anche questa volta. In quell’occasione però Vegas in porta potè affidarsi a Thompson che non sarà disponibile questa volta.

SABATO (12 partite NHL)

Boston Bruins-NY Rangers. Attualmente i Rangers sono al 3° posto in Metropolitan e dopo 4 brutte sconfitte si sono ripresi col 5-2 sui Kings in casa, dove NYR fa la differenza. Qualche problema in più in trasferta, a partire dal rendimento di una delle stelle, il portiere Shesterkin, che cala molto lontano dalla grande mela. I Bruins hanno però vinto entrambe le prime 2 sfide dell’anno al Madison Square Garden (5-2 a novembre e 3-1 a metà gennaio) e in porta possono contare su Ullmark e Swayman che si stanno alternando molto bene tra i pali.

Dallas Stars-Colorado Avalanche. Ancora gli Avalanche, ma ci vogliamo concentrare sugli Stars questa volta. Dallas continua a comandare la Central Division (seppure nelle ultime settimane sia calata), davanti a Minnesota, poi arriva proprio Colorado. Grazie ad un ottima difesa e ad un buon bilanciamento anche in attacco, gli Stars stanno giocando un ottima stagione, in linea con quanto ci aspettavamo nel pre-season, anche se hanno perso il doppio contro ravvicinato a fine novembre, 2-3 SO in casa e 1-4 in Colorado. I tempi sembrano però maturi per una vendetta.

DOMENICA

Philadelphia Flyers-Detroit Red Wings. Non sarà un big match ma è una grande classica dell’Hockey, tra due storiche franchigie che non se la passano benissimo. Philadelphia è solo 7° in Metropolitan e nel momento in cui scriviamo ha vinto solo 1 delle ultime 7 partite, oltre al recente e umiliante 0-7 subito sabato in New Jersey. I Red Wings fanno poco meglio al 5° posto in Atlantic e il 21 gennaio hanno perso 1-2 in casa il primo scontro con i Flyers.

Colorado Avalanche-Seattle Kraken. Citiamo per l’ennesima volta Colorado; settimana parecchio impegnativa per gli Avalanche che giocheranno molto e contro avversari importanti. In questo back to back in Colorado arrivano i Kraken che hanno perso un pò di terreno e ora sono 4° in Pacific, ma l’ottima stagione della giovane franchigia di Seattle è sotto gli occhi di tutti. Le ultime 3 pesanti sconfitte (punteggio totale 6-15) hanno lasciato il segno, con una difesa che sta barcollando peggio del solito. In stagione i Kraken hanno viontyo 3-2 in Colorado ad ottobre, per poi perdere 1-2 SO in casa a fine gennaio. Questa volta potremmo vedere qualche gol in più.

Quote Antepost Hockey NHL, Stanley Cup 2022-23

Le favorite dalle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup rimangono Boston Bruins @5, Colorado Avalanche @6.50 e Carolina Hurricanes @8, un trio che diventa un quartetto visto che i Toronto Maple Leafs @8 hanno agganciato gli Hurricanes, mentre perdono un pò di terreno New Jersey Devils @10, Tampa Bay Lightning @14, Vegas Golden Knights @15, NY Rangers @15 e Dallas Stars @16.

