Pronostici NHL Week 22. Riparte un altra settimana di Hockey su Ghiaccio NHL, per l’esattezza la 22° settimana di regular season. Andiamo a vedere statistiche, trend e tutti i big match che ci attendono dal 6 al 11 marzo 2023.

Pronostici NHL Week 22: Statistiche e Trend

Boston Bruins confermatissimi e lanciatissimi anche nei rendimenti nelle scommesse dove sono i migliori con una resa di +13.65 unità, davvero un bel bottino per chi sta puntando sui Bruins, seguiti a distanza dai New Jersey Devils (+11.36) e dai Seattle Kraken (+10.79). I peggiori sono sempre i San Jose Sharks (-18.86), seguiti dalle delusioni: Calgary Flames (-17.49), Florida Panthers (-11.16) e Pittsburgh Penguins (-9.79).

Gli Edmonton Oilers (3.88 gol segnati di media) confermano il miglior attacco della lega davanti a Boston Bruins (3.79) e Buffalo Sabres (3.74). Viceversa l’attacco meno prolifico è quello dei Chicago Blackhawks (2.44), seguiti dagli Anaheim Ducks (2.51).

I Boston Bruins (2.08 gol) primeggiano anche come difesa, davanti ai Carolina Hurricanes (2.59) e ai Dallas Stars (2.59). Un disastro invece la retroguardia degli Anaheim Ducks, che non hanno solo uno degli attacchi più sterili della NHL, ma anche la difesa che incassa più gol (4.03), davanti a Vancouver Canucks (3.89) e San Jose Sharks (3.71).

Analizzando più nel dettaglio, gli Edmonton Oilers (31.86%) sono anche i migliori come rendimento in Power Play, davanti ai Tampa Bay Lightning (25.57%), mentre i peggiori in questa statistica sono i Philadelphia Flyers (15.64%), con Montreal Canadiens (16.23%) e, quando si parla di dati negativi, gli immancabili Anaheim Ducks (16.48%), subito dietro. Difensivamente invece la squadra migliore in Penlity Kill è ancora una volta Boston (86.6%), davanti a Winnipeg Jets (83.33%) e ai sempre solidi Carolina Hurricanes (83.25%), seguiti anche qui dai Dallas Stars (82.91%).

Pronostici NHL Week 22: big match della settimana

LUNEDI

Winnipeg Jets-San Jose Sharks

-Jets Under 46-18-5 nelle ultime partite (Under 26-10-4 in casa).

-Sharks Under 3-0-1 in trasferta.

-Sharks Under 5-1 negli ultimi viaggi a Winnipeg.

Buffalo Sabres-Edmonton Oilers

-Sabres 13-6 contro franchigie di Western Conference.

-Oilers 1-4 in trasferta.

-Oilers 1-4 negli ultimi viaggi a Buffalo.

Dallas Stars-Calgary Flames

-Stars Over 3-0-1 in casa.

-Flames Over 4-1 in trasferta.

-Flames Over 4-1 negli ultimi viaggi a Dallas.

Chicago Blackhawks-Ottawa Senators

-Blackhawks Over 4-1 contro squadre di Atlantic Division.

-Senators Over 5-0 nelle ultime partite.

-Blackhwks-Senators Over 4-1-1 negli ultimi precedenti.

Vancouver Canucks-Mashville Predators

-Canucks 0-9 dopo una vittoria.

-Predators 5-1 nelle ultime partite (4-0 in trasferta).

-Predators 4-1 nei precedenti contro i Canucks.

LA Kings-Washington Capitals

-Kings 5-0 in casa.

-Capitals 3-7 nelle ultime partite,

-Capitals 3-8 negli ultimi viaggi a Los Angeles.

MARTEDI

Montreal Canadiens-Carolina Hurricanes

-Canadiens Under 13-6-2 dopo un giorno di riposo.

-Hurricanes Under 8-1-1 contro squadre di Atlantic.

-Hurricanes Under 13-6-5 nei precedenti contro i Canadiens (Under 8-3-2 negli ultimi viaggi a Montreal).

Pittsburgh Penguins-Columbus Blue Jackets

-Penguins 50-20 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Blue Jackets 23-57 in trasferta.

-Blue Jackets 14-38 nei precedenti contro i Penguins (4-24 negli ultimi viaggi a Pittsburgh).

Tampa Bay Lightning-Philadelphia Flyers

-Lightning 53-21 in casa.

-Flyers 16-41 in trasferta.

-Flyers 22-46 nei precedenti contro i Lightning (4-13 negli ultimi viaggi a Tampa).

New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs

-Devils Under 9-2 contro squadre di Atlantic.

-Maple Leafs Under 3-0-1 in trasferta.

-Devils-Maple Leafs Under 3-0 negli ultimi precedenti.

Florida Panthers-Vegas Golden Knights

-Panthers 7-22 dopo una vittoria.

-Golden Knights 12-3 contro squadre di Atlantic.

-Golden Knights 5-1 nei precedenti contro i Panthers.

NY Islanders-Buffalo Sabres

-Islanders 4-2 nelle ultime partite.

-Sabres 52-122 in back to back.

-Sabres 1-10 negli ultimi viaggi a NYI.

Minnesota Wild-Calgary Flames

-Wild Under 38-18-2 nelle ultime partite (Under 20-8-1 in casa).

-Flames Under 7-3 in back to back (Under 10-2-1 alla 3° partita in 4 giorni e Under 10-4-1 alla 4 in 6).

-Flames Under 8-1 negli ultimi viaggi in Minnesota.

Arizona Coyotes-St.Louis Blues

-Coyotes 1-4 in casa

-Coyotes 5-12 dopo un giorno di pausa.

-Blues 14-6 negli ultimi viaggi in Arizona.

Seattle Kraken-Anaheim Ducks

-Kraken Over 6-2-2 contro squadre di Pacific (Over 16-7-4 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali).

-Ducks Over 11-5-1 in trasferta ed Over 40-15-2 contro squadre di Pacific (Over 9-2 contro squadre con record vincente).

-Kraken-Ducks Over 4-1 negli ultimi precedenti.

MERCOLEDI

Winnipeg Jets-Minnesota Wild

Detroit Red Wings-Chicago Blackhawks

Vancouver Canucks-Anaheim Ducks

Collegati prossimamente per trend e consigli per le scommesse su queste partite…

GIOVEDI

Pittsburgh Penguins-NY Islanders

Montreal Canadiens-NY Rangers

Washington Capitals-New Jersey Devils

Carolina Hurricanes-Philadelphia Flyers

Tampa Bay Lightning-Vegas Golden Knights

Buffalo Sabres-Dallas Stars

Boston Bruins-Edmonton Oilers

St.Louis Blues-San Jose Sharks

Colorado Avalanche-LA Kings

Arizona Coyotes-Nashville Predators

Seattle Kraken-Ottawa Senators

Collegati prossimamente per trend e consigli per le scommesse su queste partite…

VENERDI

Florida Panthers-Chicago Blackhawks

Calgary Flames-Anaheim Ducks

Collegati prossimamente per trend e consigli per le scommesse su queste partite…

SABATO

Boston Bruins-Detroit Red Wings

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers

Buffalo Sabres-NY Rangers

Colorado Avalanche-Arizona Coyotes

Tampa Bay Lightning-Chicago Blackhawks

Toronto Maple Leafs-Edmonton Oilers

Montreal Canadiens-New Jersey Devils

Columbus Blue Jackets-St.Louis Blues

Carolina Hurricanes-Vegas Golden Knights

Florida Panthers-Winnipeg Jets

NY Islanders-Washington Capitals

Seattle Kraken-Dallas Stars

Vancouver Canucks-Ottawa Senators

San Jose Sharks-Minnesota Wild

LA Kings-Nashville Predators

Collegati prossimamente per trend e consigli per le scommesse su queste partite…

DOMENICA

Detroit Red Wings-Boston Bruins

Pittsburgh Penguins-NY Rangers

St.Louis Blues-Vegas Golden Knights

New Jersey Devils-Carolina Hurricanes

Tampa Bay Lightning-Winnipeg Hets

Calgary Flames-Ottawa Senators

Arizona Coyotes-Minnesota Wiold

Anaheim Ducks-Nashville Predators

Collegati prossimamente per trend e consigli per le scommesse su queste partite…

Quote Antepost Hockey NHL, Stanley Cup 2022-23

