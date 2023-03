Pronostici NHL Week 23. Vediamo cosa ci attende per questa settimana di Hockey su ghiaccio NHL. Come sempre andiamo a fornire i top trend e le analisi di tutte le partite in programma, giorno per giorno, oltre alle statistiche stagionali e alle quote antepost aggiornate per la vittoria della Stanley Cup, dove continuano a dominare i Boston Bruins.

Pronostici NHL Week 23: Statistiche e Trend

Apriamo la rubrica di Hockey NHL andando a vedere le classifiche di rendimento nelle scommesse. I Boston Bruins rimangono i migliori davanti a New Jersey Devils e Seattle Kraken. Salgono i Vegas Golden Knight. I San Jose Sharks si confermano i peggiori, seguiti da trio di delusioni: Calgary Flames, Florida Panthers e Pittsburgh Penguins.

Pronostici NHL Week 23: big match della settimana

LUNEDI

Toronto Maple Leafs-Buffalo Sabres

-Maple Leafs Ober 5-2-1 in casa.

-Sabres Over 8-2 dopo un giorno di riposo.

-Sabres Over 23-8-4 nei precedenti contro i Maple Leafs (Over 5-2-1 negli ultimi viaggi a Toronto).

Montreal Canadiens-Colorado Avalanche

-Canadiens 0-4 nelle ultime partite.

-Avalanche 4-1 in trasferta.

-Avalanche 4-0 nei precedenti contro i Canadiens.

Seattle Kraken-Dallas Stars

-Kraken Ober 5-1-1 in casa.

-Stars Over 6-0-1 nelle ultime partite.

-Stars Over 5-0 dopo una vittoria.

MARTEDI

Carolina Hurricanes-Winnipeg Jets

-Hurricanes Under 8-2-1 nelle ultime partite (Under 6-0-1 in casa).

-Jets Under 21-8 in trasferta (Under 9-2-1 alla 4° partita in 6 notti).

-Jets Under 11-5-1 nei precedenti contro gli Hurricanes (Under 8-1 negli ultimi viaggi in Carolina).

Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens

-Penguins Over 5-2-1 in casa.

-Canadiens Over 15-7 in back to back.

-Penguins-Canadiens Over 4-1 negli ultimi precedenti.

New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning

-Devils Over 4-1 in casa.

-Devils Ober 10-3 contro squadre di Atlantic.

-Lightning Over 4-0-1 contro squadre di Metropolitan.

Philadelphia Flyers-Vegas Golden Knights

-Flyers 7-2 dopo due giorni di riposo.

-Golden Knights 1-4 al martedì.

-La squadra di casa è 4-1 negli ultimi precedenti tra Philadelphia e Vegas.

NY Rangers-Washington Capitals

-Capitals Under 7-3-1 contro squadre con record vincente.

-Capitals Under 5-1-1 dopo due giorni di pausa.

-Rangers Under 3-0-1 in casa contro i Capitals.

Nashville Predators-Detroit Red Wings

-Predators 7-3 nelle ultime partite (6-2 dopo un giorno di riposo).

-Red Wings 2-7 nelle ultime partite (0-4 dopo un giorno di riposo).

-Red Wings 1-6 nei precedenti contro i Predators (1-4 negli ultimi viaggi a Nashville).

Chicago Blackhawks-Boston Bruins

-Blackhawks Under 8-3 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Bruins Under 4-1-1 dopo un giorno di pausa.

-Bruins Under 4-0-1 negli ultimi viaggi a Chicago.

Edmonton Oilers-Ottawa Senators

-Oilers 13-5 contro squadre di Atlantic.

-Senators 4-12 contro squadre di Western Confenrence.

-Senators 2-10 nei precedenti contro gli Oilers (1-5 negli ultimi viaggi a Edmonton).

Arizona Coyotes-Calgary Flames

-Coyotes Over 4-1 in casa.

-Flames Over 5-2 in trasferta.

-Flames Over 6-2-1 negli ultimi viaggi in Arizona.

Vancouver Canucks-Dallas Stars

-Canucks Over 17-7-5 nelle ultime partite (Over 7-1-1 dopo due giorni di pausa).

-Stars Over 6-0-1 nelle ultime partite,.

-Stars Over 5-1 nei precedenti contro i Canucks (Over 15-5 nei viaggi a Vancouver).

San Jose Sharks-Columbus Blue Jackets

-Sharks Under 5-1-1 contro squadre di Eastern Conference.

-Blue Jackets Under 8-2-1 contro squadre di Western Conference.

-Blue Jackets Under 8-3 nei precedenti contro gli Sharks (Under 4-1 negli ultimi viaggi a San Jose).

LA Kings-NY Islanders

-Kings 6-1 in casa.

-Islanders 5-11 in trasferta (3-8 dopo due giorni di pausa).

-Islanders 1-5 negli ultimi viaggi a LAK (la squadra che gioca in casa è avanti 10-3 nei precedenti tra Kings ed Islanders).

MERCOLEDI

Washington Capitals-Buffalo Sabres

Toronto Maple Leafs-Colorado Avalanche

St.Louis Blues-Minnesota Wild

Anaheim Ducks-NY Islanders

Collegati prossimamente per i top trend di analisi sulle partite NHL del mercoledì….

GIOVEDI

Ottawa Senators-Colorado Avalanche

Florida Panthers-Montreal Canadiens

NY Rangers-Pittsburgh Penguins

New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning

Winnipeg Jets-Boston Bruins

Nashville Predators-Chicago Blackhawks

Edmonton Oilers-Dallas Stars

Vegas Golden Knights-Calgary Flames

Arizona Coyotes-Vancouver Canucks

LA Kings-Columbus Blue Jackets

San Jose Sharks-Seattle Kraken

Collegati prossimamente per i top trend di analisi sulle partite NHL del giovedì….

VENERDI

Philadelphia Flyers-Buffalo Sabres

Toronto Maple Leafs-Carolina Hurricanes

Washington Capitals-St.Louis Blues

Anaheim Ducks-Columbus Blue Jackets

Collegati prossimamente per i top trend di analisi sulle partite NHL del venerdì….

SABATO

Detroit Red Wings-Colorado Avalanche

Minnesota Wild-Boston Bruins

Nashville Predators-Winnipeg Jets

Seattle Kraken-Edmonton Oilers

Philadelphia Flyers-Carolina Hurricanes

Florida Panthers-New Jersey Devils

Tampa Bay Lightning-Montreal Canadiens

Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs

NY Rangers-Pittsburgh Penguins

LA Kings-Vancouver Canucks

Calgary Flames-Dallas Stars

Arizona Coyotes-Chicago Blackhawks

San Jose Sharks-NY Islanders

Collegati prossimamente per i top trend di analisi sulle partite NHL del sabato….

DOMENICA

Buffalo Sabres-Boston Bruins

Minnesota Wild-Washington Capitals

Vegas Golden Knights-Columbus Blue Jackets

St.Louis Blues-Winnipeg Jets

NY Rangers-Nashville Predators

Tampa Bay Lightning-New Jersey Devils

Anaheim Ducks-Vancouver Canucks

Collegati prossimamente per i top trend di analisi sulle partite NHL del domenica….

Quote Antepost Hockey NHL, Stanley Cup 2022-23

