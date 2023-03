Pronostici NHL Week 24. Inizia una nuova settimana della regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Andiamo a vedere tutte le partite, con i top trend da tenere a mente per le scommesse, ma anche le statistiche stagionali e gli aggiornamenti delle quote antepost, dove sono sempre i Boston Bruins a dominare per la Stanley Cup.

Pronostici NHL Week 24: Statistiche e Trend

Nell’ultima settimana segnaliamo il trend forte dei Favoriti in Trasferta che hanno vinto il 75% delle partite (18-5-1) e soprattutto abbiamo visto la bellezza del 66.7% di partite chiuse con Over gol, rispetto al 33.3% di Under.

Tra le singole squadre sono sempre i Boston Bruins (+15.49 unità di profitto) la miglior squadra nelle scommesse, seguiti dai New Jersey Devils e dai sorprendenti Arizona Coyotes che passano periodi positivi (come quello recente) in cui riescono a mettere a segno vittorie e upset a quota alta. Viceversa evitate i San Jose Sharks (-23.12) nelle scommesse, sono i peggiori su cui puntare. Male anche Calgary Flames (-17.12) e Pittsburgh Penguins (-12.29).

Attacchi. Gli Edmonton Oilers con 3.91 gol segnati di media, si confermano miglior attacco della lega (qui Boston è seconda a 3.78). Edmonton ha anche il miglior rendimento in power play (31.54%) e ha in Connor McDavid (134) e Leon Draisaitl (104) una coppia impressionante, rispettivamente 1° e 2° come punti personali (ne sommano addirittura 238). Al contrario la squadra che segna meno è quella dei Chicago Blackhawks (2.51) mentre in Power play la squadra più scarsa è quella dei Philadelphia Flyers che in vantaggio numerico realizza solo nel 15.5% dei casi.

Difese. Qui i Boston Bruins si prendono il primato con appena 2.13 gol concessi a partita (seguono i Carolina Hurricanes con 2.57). I Bruins sono i migliori anche in Penality Kill (85.78%). La difesa più bucata è quella degli Anaheim Ducks che concedono la bellezza di 4.00 gol a sera. In inferiorità numerica (Penality kill), malissimo i Vancouver Canucks (68.97%). Se parliamo di portieri i Bruins possono mettere in mostra anche Linus Ullmark, 1° come vittorie personali (34, due in più di Igor Shesterkin) e 4° anche come gol subiti (1.97). Tra i portieri con un buon numero di partite giocate, di fatto solo Joonas Korpisalo, rinato ai Kings, sta facendo di poco meglio (1.96).

Pronostici NHL Week 24: Big match della settimana

LUNEDI

Pittsburgh Penguins-Ottawa Senators

-Penguins Over 6-2-1 in casa.

-Senators Over 10-2 nelle ultime partite e Over 10-1 dopo un giorno di riposo.

-Senators Over 6-2 nei precedenti contro i Penguins (Over 4-1 negli ultimi viaggi a Pittsburgh).

Detroit Redwings-Florida Panthers

-Redwings 2-9 nelle ultime partite (0-5 dopo un giorno di pausa).

-Panthers 5-1 nelle ultime partite (5-2 dopo un giorno di pausa).

-Panthers 23-6 nei precedenti contro i Red Wings (18-4 negli ultimi viaggi a Detroit).

Colorado Avalanche-Chicago Blackhawks

-Avalanche 21-8 contro squadre di Central.

-Blackhawks 12-42 contro squadre di Central.

-Blackhawks 1-5 negli ultimi viaggi in Colorado.

Edmonton Oilers-San Jose Sharks

-Oilers Over 7-1-1 contro squadre di Pacific.

-Sharks Over 17-5-2 contro squadre di Pacific.

-Sharks Over 19-7-3 nei precedenti contro gli Oilers (Over 8-1 negli ultimi viaggi a Edmonton).

LA Kings-Calgary Flames

-Kings Under 5-0-1 dopo un giorno di pausa.

-Flames Under 7-2 dopo aver concesso 5+ gol la partita precedente.

-Flames Under 33-16-4 nei precedenti contro i Kings (Under 17-7-1 negli ultimi viaggi a LAK).

MARTEDI

NY Rangers-Carolina Hurricanes

-Rangers Over 7-3 in casa.

-Hurricanes Over 4-1 in trasferta.

-Rangers-Hurricanes Over 4-0 negli ultimi precedenti.

Washington Capitals-Columbus Blue Jackets

-Capitals 49-22 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Blue Jackets 1-5 contro squadre con record perdente (2-10 alla 4° partita in 6 notti).

-Blue Jackets 0-4 nei precedenti contro i Capitals.

Philadelphia Flyers-Florida Panthers

-Flyers 11-4 dopo due giorni di riposo.

-Panthers 1-8 in back to back.

-Panthers 2-7 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

New Jersey Devils-Minnesota Wild

-Devils 20-42 contro squadre di Central.

-Wild 23-6 contro squadre di Metropolitan.

-Wild 4-0 negli ultimi precedenti contro i Devils (4-0 anche negli ultimi viaggi in New Jersey).

Buffalo Sabres-Nashville Predators

-Sabres 1-7 nelle ultime partite (0-4 in casa) e 1-6 dopo un giorno di pausa.

-Predators 5-0 dopo aver concesso 5+ gol la partita precedente.

-Predators 8-2 negli ultimi viaggi a Buffalo.

Boston Bruins-Ottawa Senators

-Bruins 41-10 in casa.

-Senators 0-5 nelle ultime partite (67-147 in trasferta).

-Senators Under 6-1 nei precedenti contro i Bruins (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Boston).

Montreal Canadiens-Tampa Bay Lightning

-Canadiens 50-107 nelle ultime partite (21-43 in casa).

-Lightning 124-44 contro squadre con record perdente.

-Lightning 21-5 nei precedenti contro i Canadiens (5-1 negli ultimi viaggi a Montreal).

NY Islanders-Toronto Maple Leafs

-Maple Leafs 9-4 contro squadre con record vincente (5-2 in trasferta).

-Islanders 1-4 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Maple Leafs 5-1 nei precedenti contro gli Islanders.

Winnipeg Jets-Arizona Coyotes

-Jets Under 6-2-1 dopo una sconfitta con 3+ gol di scarto.

-Coyotes Under 3-1-2 dopo una vittoria.

-Jets-Coyotes Under 5-1 nei precedenti.

St.Louis Blues-Detroit Redwings

-Blues 4-1 dopo un giorno di riposo.

-Redwings 18-41 in back to back (26-57 alla 3° partita in 4 notti).

-Redwings 2-6 nei precedenti contro i Blues.

Dallas Stars-Seattle Kraken

-Stars 7-3 nelle ultime partite.

-Kraken 1-4 nelle ultime partite.

-Kraken 1-4 nei precedenti contro gli Stars.

Anaheim Ducks-Calgary Flames

-Ducks Under 6-2-1 dopo un giorno di riposo.

-Flames Under 8-3 in back to back.

-Flames Under 12-5-1 nei precedenti contro i Ducks (Under 8-2-3 negli ultimi viaggi ad Anaheim).

Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights

-Canucks Over 3-1-1 alla 4° partita in 6 notti.

-Golden Knights Over 4-0 nelle ultime partite.

-Golden Knights Over 8-3 negli ultimi viaggi a Vancouver.

MERCOLEDI

Colorado Avalanche-Pittsburgh Penguins

Edmonton Oilers-Arizona Coyotes

GIOVEDI

Philadelphia Flyers-Minnesota Wild

Boston Celtics-Montreal Canadiens

Carolina Hurricanes-NY Rangers

Ottawa Senators-Tampa Bay Lightning

Florida Panthers-Toronto Maple Leafs

Detroit Red Wings-St.Louis Blues

Washington Capitals-Chicago Blackhawks

Nashville Predators-Seattle Kraken

Dallas Stars-Pittsburgh Penguins

Calgary Flames-Vegas Golden Knights

Vancouver Canucks-San Jose Sharks

Anaheim Ducks-Winnipeg Jets

VENERDI

Columbus Blue Jackets-NY Islanders

Buffalo Sabres-New Jersey Devils

Colorado Avalanche-Arizona Coyotes

SABATO

Philadelphia Flyers-Detroit Red Wings

Boston Bruins-Tampa Bay Lightning

Nashville Predators-Seattle Kraken

LA Kings-Winnipeg Jets

Calgary Flames-San Jose Sharks

Minnesota Wild-Chicago Blackhawks

Florida Panthers-NY Rangers

NY Islanders-Buffalo Sabres

Dallas Stars-Vancouver Canucks

Montreal Canadiens-Columbus Blue Jackets

New Jersey Devils-Ottawa Senators

Carolina Hurricanes-Toronto Maple Leafs

Pittsburgh Penguins-Washington Capitals

Edmonton Oilers-Vegas Golden Knights

Anaheim Ducks-St.Louis Blues

DOMENICA

Arizona Coyotes-Colorado Avalanche

Carolina Hurricanes-Boston Bruins

Nashville Predators-Toronto Maple Leafs

Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks

LA Kings-St.Louis Blues

Quote Antepost Hockey NHL, Stanley Cup 2022-23

