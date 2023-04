Pronostici NHL Week 26. Siamo agli sgoccioli della regular season di Hockey su Ghiaccio NHL, vediamo il programma e i top trend di tutte le sfide della settimana (3-9 aprile 2023) con anche gli aggiornamenti di statistiche stagionali e quote antepost.

Pronostici NHL Week 26: Statistiche e Trend

I Boston Bruins (+18.59 unità) dominano anche come miglior squadra nei rendimenti delle scommesse NHL, e stacca nettamente anche i 2° in questa classifica, col più del doppio, i Vegas Golden Knights (+8.73). Completano il podio i New Jersey Devils (+7.49) per un podio che non cambia rispetto alla settimana scorsa, ma dietro salgono ancora i LA Kings (+7.74) che scavalcano i Seattle Kraken (+7.74). In salita anche i Buffalo Sabres (+7.17).

La peggior squadra su cui puntare è quella dei San Jose Sharks (-21.86) che però grazie a qualche colpo inatteso e upset a quota alta, guadagnano circa 5 unità nell’ultima settimana.

Gli Edmonton Oilers hanno il miglior attacco per gol segnati (3.97) e per power play (32.4%) mentre il peggior attacco è quello dei Chicago Blackhawks che segnano appena 2.42 gol. Il peggior power play appartiene sempre ai Philadelphia Flyers che in vantaggio numerico convertono a gol solo nel 15.71% dei casi.

Parlando di difese, anche qui ci sono i Boston Bruins a comandare le statistiche con soli 2.12 gol concessi di media, mentre la peggiore è quella degli Anaheim Ducks (4.08). Boston prima anche in Penality Kill (86.94%) mentre i peggiori in questa statistica sono sempre i Vancouver Canucks (70.67%).

Pronostici NHL Week 26: Big match della settimana

LUNEDI

Minnesota Wild-Vegas Golden Knights (Golden Knights)

-Golden Knights 12-4 nelle ultime partite (7-1 in trasferta).

-Golden Knights 11-1 dopo aver concesso 2- gol nell’ultima partita.

-Wild 1-5 nei precedenti contro i Golden Knights.

Dallas Stars-Nashville Predators (Under)

-Stars Under 20-8-1 alla 3° partita in 4 notti.

-Predators Under 10-4 dopo un giorno di riposo.

-Stars-Predators Under 4-0-1 negli ultimi precedenti.

Seattle Kraken-Arizona Coyotes (Over)

-Kraken Over 4-1-1 contro squadre di Central.

-Coyotes Over 5-1-1 contro squadre di Pacific.

-Kraken-Coyotes Over 2-0-1 nei precedenti.

MARTEDI

Florida Panthers-Buffalo Sabres (Panthers)

-Panthers 69-29 in casa.

-Panthers 11-4 contro squadre di Atlantic.

-Sabres 9-25 nei precedenti contro i Panthers (3-12 negli ultimi viaggi in Florida).

Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets (Over)

-Maple Leafs Over 8-2-1 contro squadre di Eastern Conference (Over 5-0 contro squadre di Metropolitan).

-Blue Jackets Over 12-3-1 nelle ultime partite (Over 5-1 in trasferta).

-Maple Leafs-Blue Jackets Ober 3-1-1 negli ultimi precedenti.

Montreal Canadiens-Detroit Red Wings (Red Wings)

-Canadiens 2-7 in casa.

-Red Wings 7-3 dopo aver segnato 5+ gol la partita precedente.

-Red Wings 7-3 nei precedenti contro i Canadiens.

Carolina Hurricanes-Ottawa Senators (Hurricanes)

-Hurricanes 56-23 in casa.

-Senators 68-150 in trasferta.

-Senators 4-18 negli ultimi viaggi in Carolina.

New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins (Under)

-Devils Under 3-0-1 contro avversari di Metropolitan.

-Penguins Under 5-1 contro avversari di Metropolitan.

-Penguins Under 5-2 negli ultimi viaggi in New Jersey

St.Louis Blues-Philadelphia Flyers (Over)

-Blues Over 41-16-6 nelle ultime partite (Over 20-7-1 alla 4° partita in 6 notti).

-Flyers Over 7-3 nelle ultime partite (Over 36-13-4 alla 3° partita in 4 notti).

-Flyers Over 5-1 negli ultimi viaggi a St.Louis.

Nashville Predators-Vegas Golden Knights (Golden Knights)

-Predators 5-11 in back to back.

-Golden Knights 12-4 nelle ultime partite (7-1 in trasferta).

-Golden Knights 6-1 nei precedenti contro i Predators (4-0 negli ultimi viaggi a Nashville).

Calgary Flames-Chicago Blackhawks (Over)

-Flames Over 7-3 nelle ultime partite.

-Blackhawks Over 11-5 dopo una sconfitta interna con 3+ gol di scarto.

-Blackhawks Over 6-1-1 negli ultimi viaggi a Calgary.

Vancouver Canucks-Seattle Kraken (Over)

-Canucks Over 5-1 in casa (Over 35-15-2 nelle partite giocate al martedì).

-Kraken Over 7-2-1 nelle partite giocate al martedì.

-Kraken Over 5-0-2 negli ultimi precedenti contro i Canucks.

San Jose Sharks-Colorado Avalanche (Avalanche)

-Sharks 13-38 in casa.

-Avalanche 49-22 in casa (80-26 contro squadre con record perdente).

-Avalanche 13-3 nei precedenti contro gli Sharks.

LA Kings-Edmonton Oilers (Kings)

-Kings 12-4 nelle ultime partite (19-7 in casa).

-Kings 8-3 dopo una vittoria.

-Oilers 7-19 negli ultimi viaggi a LAK.

MERCOLEDI

Winnipeg Jets-Calgary Flames

NY Rangers-Tampa Bay Lightning

Anaheim Ducks-Edmonton Oilers

Collegati prossimamente per i trend e i consigli sulle partite del mercoledì…

GIOVEDI

New Jersey Devils-Columbus Blue Jackets

Pittsburgh Penguins-Minnesota Wild

Florida Panthers-Ottawa Senators

Boston Bruins-Toronto Maple Leafs

Montreal Canadiens-Washington Capitals

Detroit Red Wings-Buffalo Sabres

NY Islanders-Tampa Bay Lightning

Nashville Predators-Carolina Hurricanes

St.Louis Blues-NY Rangers

Dallas Stars-Philadelphia Flyers

Vancouver Canucks-Chicago Blackhawks

Vegas Golden Knights-LA Kings

San Jose Sharks-Colorado Avalanche

Seattle Kraken-Arizona Coyotes

Collegati prossimamente per i trend e i consigli sulle partite del giovedì…

VENERDI

No game

SABATO

Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes

Detroit Red Wings-Pittsburgh Penguins

Dallas Stars-Vegas Golden Knights

San Jose Sharks-Edmonton Oilers

Collegati prossimamente per i trend e i consigli sulle partite del sabato…

DOMENICA

Philadelphia Flyers-Boston Bruins

Anaheim Ducks-Colorado Avalanche

Collegati prossimamente per i trend e i consigli sulle partite della domenica…

Quote Antepost Hockey NHL, Stanley Cup 2022-23

Ecco il nostro comparatore di quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup per quanto riguarda quattro dei migliori operatori italiani con licenza AAMS.

